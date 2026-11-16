ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 मारुति कार: छोटी कारों की हुई जबरदस्त वापसी

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published on नवंबर 16, 2026 18:49 ist

Nov 16, 2026 18:49 IST

last updated on Nov 16, 2026 18:49 IST

Nov 16, 2026 18:49 IST

published on Nov 16, 2026 18:49 IST

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कार कंपनियों ने अक्टूबर 2026 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार को कार खरीदने के लिए साल का शुभ समय माना जाता है, और इस मौके पर इस साल भी कई लोगों ने नई कार खरीदीं।

ये हैं पिछले महीने की टॉप 10 मारुति कार जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया:

अक्टूबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति कार

ये टॉप 10 मारुति कार पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकीं:

रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2025 मासिक ग्रोथ सालाना ग्रोथ 1 वैगन आर 23,747 18,835 18,970 + 26% + 25% 2 ब्रेजा 22,436 15,685 12,072 + 43% + 86% 3 बलेनो 20,919 25,392 16,873 (- 18%) + 24% 4 डिजायर 20,649 17,754 20,791 + 16% (- 1%) 5 अर्टिगा 20,641 16,911 20,087 + 22% + 3% 6 फ्रॉन्क्स 20,014 19,282 17,003 + 4% + 18% 7 स्विफ्ट 18,866 17,399 15,542 + 8% + 21% 8 विक्टोरिस 16,792 13,111 13,496 + 28% + 24% 9 इको 13,720 11,040 13,537 + 24% + 1% 10 ऑल्टो 11,523 10,024 6,210 + 15% + 86%

वैगन आर सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति कार की लिस्ट में नंबर 1 पर है, इसने पिछले महीने बलेनो को पीछे छोड़ दिया। वैगन आर की सेल्स में पिछले महीने के मुकाबले 26 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।

इसके बाद ब्रेजा है, जो पॉपुलर नो-नॉनसेंस सब-4मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है, और इस लिस्ट में इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा रही, पिछले महीने के मुकाबले 40 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ हुई। साल-दर-साल ग्रोथ की बात करें तो, इसकी सेल्स भी 86 प्रतिशत ज्यादा रही, जिससे पता चलता है कि खरीदार एसयूवी कैटेगरी की तरफ और भी ज्यादा जा रहे हैं।

मारुति का एक और प्रोडक्ट जो लंबे समय से मार्केट लीडर है, वह है ऑल्टो के10, जिसकी सेल्स में भी 86 प्रतिशत की बड़ी ग्रोथ हुई, जिससे पता चलता है कि छोटी कार सेगमेंट में भी फिर से बढ़ोतरी हो रही है।

मारुति ने पिछले साल विक्टोरिस मार्केट में उतारी, जो इस सेगमेंट में सफल रही। महीने-दर-महीने 28 प्रतिशत और साल-दर-साल 24 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ, विक्टोरिस फॉर्मूला इस सेगमेंट में मारुति के लिए हिट रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ-साथ सीएनजी ऑप्शन भी है।

इस चार्ट को देखने पर यह पता चलता है कि लोग मारुति ऑल्टो के10, वैगन आर और स्विफ्ट जैसी छोटी कार में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति की अक्टूबर 2026 की सेल्स परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इसकी अपील कई सेगमेंट में बनी हुई है, सस्ती हैचबैक से लेकर फैमिली-ओरिएंटेड एसयूवी और एमपीवी तक। वैगन आर का टॉप पोजिशन पर वापस आना, साथ ही ऑल्टो के10 और स्विफ्ट की मजबूत ग्रोथ से पता चलता है कि प्रैक्टिकल और बजट-फ्रेंडली कार को अभी भी काफी खरीदार मिल रहे हैं।

ब्रेजा की साल-दर-साल शानदार ग्रोथ कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की लगातार डिमांड को दिखाती है। विक्टोरिस की ग्रो​थ भी अच्छी बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि मारुति के पास अलग-अलग खरीदारों की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स का एक मजबूत लाइनअप है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में छोटी कारों की रफ्तार बनी रहती है या एसयूवी कार सेल्स चार्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करती हैं।

आपको हैचबैक कार पसंद है या एसयूवी कार? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!