सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 मारुति कार: छोटी कारों की हुई जबरदस्त वापसी

    क्या छोटी कार वापसी कर रही हैं?

    ninad
    ninad
    published on नवंबर 16, 2026 18:49 ist
    info icon
    published onNov 16, 2026 18:49 IST
    last updated onNov 16, 2026 18:49 IST
    41 Views
    • Write a कमेंट

    Top 10 Bestselling Marutis In October 2026

    कार कंपनियों ने अक्टूबर 2026 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार को कार खरीदने के लिए साल का शुभ समय माना जाता है, और इस मौके पर इस साल भी कई लोगों ने नई कार खरीदीं।

    ये हैं पिछले महीने की टॉप 10 मारुति कार जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया:

    अक्टूबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति कार

    ये टॉप 10 मारुति कार पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकीं:

    रैंक

    मॉडल

    अक्टूबर 2026

    सितंबर 2026

    अक्टूबर 2025

    मासिक ग्रोथ

    सालाना ग्रोथ

    1

    वैगन आर

    23,747

    18,835

    18,970

    + 26%

    + 25%

    2

    ब्रेजा

    22,436

    15,685

    12,072

    + 43%

    + 86%

    3

    बलेनो

    20,919

    25,392

    16,873

    (- 18%)

    + 24%

    4

    डिजायर

    20,649

    17,754

    20,791

    + 16%

    (- 1%)

    5

    अर्टिगा

    20,641

    16,911

    20,087

    + 22%

    + 3%

    6

    फ्रॉन्क्स

    20,014

    19,282

    17,003

    + 4%

    + 18%

    7

    स्विफ्ट

    18,866

    17,399

    15,542

    + 8%

    + 21%

    8

    विक्टोरिस

    16,792

    13,111

    13,496

    + 28%

    + 24%

    9

    इको

    13,720

    11,040

    13,537

    + 24%

    + 1%

    10

    ऑल्टो

    11,523

    10,024

    6,210

    + 15%

    + 86%
    • वैगन आर सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति कार की लिस्ट में नंबर 1 पर है, इसने पिछले महीने बलेनो को पीछे छोड़ दिया। वैगन आर की सेल्स में पिछले महीने के मुकाबले 26 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।

    Maruti Wagon R

    • इसके बाद ब्रेजा है, जो पॉपुलर नो-नॉनसेंस सब-4मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है, और इस लिस्ट में इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा रही, पिछले महीने के मुकाबले 40 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ हुई। साल-दर-साल ग्रोथ की बात करें तो, इसकी सेल्स भी 86 प्रतिशत ज्यादा रही, जिससे पता चलता है कि खरीदार एसयूवी कैटेगरी की तरफ और भी ज्यादा जा रहे हैं।

    Maruti Brezza

    • मारुति का एक और प्रोडक्ट जो लंबे समय से मार्केट लीडर है, वह है ऑल्टो के10, जिसकी सेल्स में भी 86 प्रतिशत की बड़ी ग्रोथ हुई, जिससे पता चलता है कि छोटी कार सेगमेंट में भी फिर से बढ़ोतरी हो रही है।

    Maruti Alto K10

    • मारुति ने पिछले साल विक्टोरिस मार्केट में उतारी, जो इस सेगमेंट में सफल रही। महीने-दर-महीने 28 प्रतिशत और साल-दर-साल 24 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ, विक्टोरिस फॉर्मूला इस सेगमेंट में मारुति के लिए हिट रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ-साथ सीएनजी ऑप्शन भी है।

    Maruti Victoris

    • इस चार्ट को देखने पर यह पता चलता है कि लोग मारुति ऑल्टो के10, वैगन आर और स्विफ्ट जैसी छोटी कार में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।

    Maruti Swift

    • बलेनो, डिजायर, अर्टिगा और फ्रॉन्क्स एक-दूसरे से लगभग 850-900 यूनिट दूर हैं, जो उन्हें एक-दूसरे के बहुत करीब बनाता है, और इनकी रैंकिंग ऊपर-नीचे हो सकती है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    मारुति की अक्टूबर 2026 की सेल्स परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इसकी अपील कई सेगमेंट में बनी हुई है, सस्ती हैचबैक से लेकर फैमिली-ओरिएंटेड एसयूवी और एमपीवी तक। वैगन आर का टॉप पोजिशन पर वापस आना, साथ ही ऑल्टो के10 और स्विफ्ट की मजबूत ग्रोथ से पता चलता है कि प्रैक्टिकल और बजट-फ्रेंडली कार को अभी भी काफी खरीदार मिल रहे हैं।

    ब्रेजा की साल-दर-साल शानदार ग्रोथ कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की लगातार डिमांड को दिखाती है। विक्टोरिस की ग्रो​थ भी अच्छी बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि मारुति के पास अलग-अलग खरीदारों की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स का एक मजबूत लाइनअप है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में छोटी कारों की रफ्तार बनी रहती है या एसयूवी कार सेल्स चार्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करती हैं।

    आपको हैचबैक कार पसंद है या एसयूवी कार? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

    was this article helpful ?

    ninad
    ninad
    • Instagram
    Ninad Mestry is an automotive engineer, dieselhead, and lifelong automotive enthusiast with a passion for cars, motorcycles, and the technology behind them. An engineering graduate, he is particularly interested in vehicle engineering, emerging mobility solutions, and the stories that make every machine unique. When he\'s not exploring the latest developments in the automotive world, he enjoys finding new ways to share automotive experiences and insights with fellow enthusiasts. Whether it\'s a rugged SUV, a practical commuter, a cutting-edge EV, or a classic motorcycle, Ninad is always eager to learn more and dive deeper into all things automotive.और देखें

    Maruti Suzuki Swift पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 मारुति कार: छोटी कारों की हुई जबरदस्त वापसी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है