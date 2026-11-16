2026 हुंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट ई में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

हुंडई क्रेटा भारत की सबसे पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है। इसका सेकंड जनरेशन मॉडल 2020 में पेश किया गया था। 2026 हुंडई क्रेटा कई सारे वेरिएंट्स में आती है, जिसमें से ई इसका एंट्री-लेवल वेरिएंट है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो कम बजट पर एक शानदार रोड प्रेज़ेंस, स्पेस और सेफ्टी चाहते हैं। अब 2027 की शुरुआत में तीसरी जनरेशन क्रेटा के आने की उम्मीद के साथ यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि क्या 2026 में मौजूदा जनरेशन का बेस मॉडल खरीदना एक समझदारी भरा फैसला होगा? इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम क्रेटा के बेस वेरिएंट ई के हर पहलू पर गौर करेंगे ताकि आप एक सही फैसला ले सकें।

कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) ई पेट्रोल एमटी 10.91 लाख रुपये ई डीजल एमटी 12.61 लाख रुपये

हुंडई क्रेटा ई की कीमत इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बहुत ही आकर्षक पॉइंट पर रखती है। बेस वेरिएंट ई पेट्रोल मैनुअल वर्जन की कीमत 10.91 लाख रुपये है, जबकि डीजल मैनुअल वर्जन की प्राइस 12.61 लाख रुपये है। इन दोनों मॉडल्स के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। जबकि, पूरी क्रेटा रेंज की कीमत 10.91 लाख से शुरू होकर 20.46 लाख रुपये तक जाती है। यदि आपको ज्यादा फीचर्स और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प चाहिए तो आपको इसके टॉप वेरिएंट्स को चुनना होगा।

एक्सटीरियर

एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो क्रेटा ई का ओवरऑल सिल्हूट और बॉडी शेल टॉप मॉडल्स जैसा ही है, लेकिन कई एलिमेंट्स की कमी इसे एक बेसिक लुक देती है। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं, जिनमें फॉलो-मी-होम फंक्शन तो है, लेकिन क्रेटा की सिग्नेचर सी-शेप एलईडी डीआरएल्स नहीं हैं। आगे की तरफ इसमें सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो सबसे बड़ा अंतर व्हील्स का है। जहां टॉप वेरिएंट्स में बड़े 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं ई वेरिएंट में कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इसके डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) बॉडी-कलर में हैं, जो इसे बिलकुल भी सस्ता लुक नहीं देते। टर्न इंडिकेटर्स को फ्रंट फेंडर पर पोजिशन किया गया है।

पीछे की तरफ आपको रूफ रेल्स और शार्क-फिन एंटीना की कमी खलेगी। इसमें रियर वाइपर-वॉशर और डिफॉगर जैसे जरूरी फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं, जो बारिश और सर्दियों के मौसम में विज़िबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। हालांकि, फ्रंट और रियर में सिल्वर स्किड प्लेट्स दी गई हैं, जो इसे एक एसयूवी वाला रग्ड टच देती हैं। इसमें एलईडी पोजिशनिंग लैंप दिया गया है, लेकिन इसमें हैलोजन लाइटिंग सेटअप मिलता है। टेलगेट के बाएं साइड पर नीचे की तरफ 'क्रेटा' बैजिंग दी गई है और स्पॉइलर पर हाई-माउंट स्टॉप लैंप भी लगा हुआ है।

कलर ऑप्शन

जहां पूरी क्रेटा रेंज में 2 मैट और 1 ड्यूल-टोन समेत कुल 5 मोनोटोन कलर विकल्प मिलते हैं, वहीं बेस वेरिएंट ई के खरीदारों के लिए चॉइस बहुत सीमित है। यह वेरिएंट केवल दो एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : एटलस व्हाइट और टाइटेनियम ब्लैक में उपलब्ध है।

इंटीरियर

हुंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट ई में केबिन के अंदर ग्रे-बेज डुअल-टोन थीम दी गई है जो केबिन को हवादार और बड़ा महसूस कराती है। इसमें फैब्रिक सीटें दी गई हैं जिनकी कुशनिंग काफी अच्छी है, जो लंबी यात्राओं पर भी आरामदायक रहेगी। इसमें टॉप वेरिएंट्स की तरह 4-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन इसमें लेदर रैप और ऑडियो कंट्रोल्स नहीं हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस बेस वेरिएंट में मिलना एक सरप्राइज है और इसे प्रैक्टिकल भी बनाते हैं। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए कपहोल्डर्स के साथ एक फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट दिया गया है, जो इस सेगमेंट के कई बेस मॉडल्स में नहीं मिलता। फ्रंट में भी एक सेंटर आर्मरेस्ट है जिसमें अच्छी स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, 60:40 स्प्लिट रियर सीट फीचर बूट स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है।

हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं। पीछे वाली सीटों पर बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। मिड-वेरिएंट एस (ओ) से मिलने वाली रियर पार्सल ट्रे और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे छोटे-मोटे लेकिन उपयोगी फीचर्स भी इसमें मौजूद नहीं हैं।

फीचर्स

यह वह एरिया है जहां क्रेटा ई सबसे ज़्यादा निराश करती है। इस वेरिएंट में सबसे बड़ी कमी फैक्ट्री-फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम का ना होना है। डैशबोर्ड पर म्यूजिक सिस्टम के लिए सिर्फ एक खाली जगह दी गई है। इसका मतलब है कि आपको ना तो कोई टचस्क्रीन मिलती है, ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और ना ही कोई स्पीकर्स। हालांकि, कुछ बेसिक कंफर्ट फीचर्स जरूर दिए गए हैं जिसमें स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, ऑल-फोर पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी शामिल हैं। इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो स्पीड, आरपीएम और फ्यूल लेवल से जुड़ी जानकारी साफ-साफ दिखाता है।

बेस वेरिएंट कितना सुरक्षित है?

हुंडई ने क्रेटा के एंट्री-लेवल वेरिएंट ई में सेफ्टी फीचर्स के साथ कोई समझौता नहीं किया है और यही इस वेरिएंट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डैशकैम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर मिड-वेरिएंट से मिलना शुरू होते हैं।

कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं?

2026 हुंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट ई में दो इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसके साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 115 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी

यदि आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चाहिए तो आपको ईएक्स (ओ) या फिर उससे ऊपर वाला वेरिएंट चुनना होगा। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी और डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

मुकाबला

2026 हुंडई क्रेटा का मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, निसान टेकटॉन, फोक्सवैगन टाइगन, रेनो डस्टर, एमजी एस्टर और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है। यह गाड़ी सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे को भी कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

हुंडई क्रेटा का बेस वेरिएंट ई एक मिला-जुला पैकेज है। यह उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है जिनका बजट सीमित है, लेकिन वह दमदार रोड प्रेजेंस, स्पेशियस केबिन और अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मजबूत सेफ्टी पैकेज है, जिसमें 6 एयरबैग, टीपीएमएस, ऑल-व्हील डिस्क बरक्स और ईएससी जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों की मौजूदगी भी इसे एक वर्सेटाइल चॉइस बनाती है। हालांकि, फीचर्स के मामले में यह वेरिएंट थोड़ा निराश करता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर कैमरा, रियर वाइपर-डिफॉगर और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे जरूरी फीचर्स का ना होना कई खरीदारों को इससे दूर कर सकता है।

यह वेरिएंट खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो एक बेसिक गाड़ी चाहते हैं और बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से इसे मॉडिफाई कराने के लिए भी तैयार हैं। जिन ग्राहकों को फैक्ट्री-फिटेड फीचर्स और एक मॉडर्न केबिन एक्सपीरिएंस चाहिए, उन्हें एस (ओ) वेरिएंट लेने पर विचार करना चाहिए।

आप क्रेटा ई को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।