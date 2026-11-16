2026 होंडा एलिवेट एसवी Vs जेडएक्स प्लस ब्लैक: क्या आपको 5.1 लाख रुपये ज्यादा देकर टॉप वेरिएंट लेना चाहिए?

होंडा ने अक्टूबर 2026 में अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी एलिवेट का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती कीमत 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नए अपडेट्स के साथ यह कार कुल 6 वेरिएंट: एसवी, वी, वीएक्स, जेडएक्स, जेडएक्स प्लस और जेडएक्स प्लस ब्लैक में उपलब्ध है।

एसवी इसका एंट्री-लेवल यानी बेस वेरिएंट है, जबकि जेडएक्स प्लस ब्लैक एक स्पेशल एडिशन है जो टॉप मॉडल पर बेस्ड है जिसमें सबसे ज्यादा फीचर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेस वेरिएंट खरीदना एक समझदारी भरा फैसला है? या फिर टॉप मॉडल के लिए लगभग 5.1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करना बेहतर है? आइए, इन दोनों वेरिएंट का कंपेरिजन करके जानते हैं:

कीमत

वेरिएंट 1.5-लीटर पेट्रोल (एमटी) 1.5-लीटर पेट्रोल (सीवीटी) होंडा एलिवेट एसवी 11.80 लाख रुपये - होंडा एलिवेट जेडएक्स प्लस ब्लैक 16.90 लाख रुपये 18.40 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

नए एलिवेट के बेस एसवी वेरिएंट की कीमत 11.80 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस ब्लैक की प्राइस 16.90 लाख रुपये से शुरू होती है। दोनों वेरिएंट में एक जैसा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन बेस मॉडल एसवी खास तौर पर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जबकि जेडएक्स प्लस ब्लैक सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी मिल सकता है।

नई होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के बेस एसवी वेरिएंट और टॉप जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट की कीमतों में एक बड़ा अंतर है, जो लगभग 5.1 लाख रुपये तक जाता है। यह अंतर इन दोनों वेरिएंट्स को दो बिल्कुल अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनाता है। एक तरफ जहां एसवी वेरिएंट बजट में एक स्पेशियस और भरोसेमंद एसयूवी का ऑप्शन देता है, वहीं जेडएक्स प्लस ब्लैक एक प्रीमियम, फीचर-लोडेड और स्टाइलिश पैकेज के तौर पर सामने आता है।

यहां होंडा एलिवेट की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

एक्सटीरियर

होंडा एलिवेट के सभी वेरिएंट में एक जैसा सिल्हूट मिलता है, लेकिन टॉप जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट बेस एसवी मॉडल की तुलना में कई प्रीमियम और स्पोर्टी स्टाइल अपग्रेड जोड़ता है। यहां दोनों वेरिएंट के बीच सभी बाहरी अंतरों पर एक नजर डालें।

सामने का डिजाइन

फ्रंट से शुरू करते हैं, दोनों वेरिएंट में एलिवेट का अपडेटेड फेस है जिसमें बड़ी ग्रिल, सिल्वर स्किड प्लेट के साथ बड़ा बंपर और ग्रिल पर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट हैं। हालांकि, टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस ब्लैक में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, फॉग लाइट्स के लिए ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग और ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग मिलती है।

लाइटिंग की बात करें तो, दोनों वेरिएंट में एलईडी डीआरएल और हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन बेस मॉडल एसवी में डीआरएल कनेक्टेड नहीं है, और इसमें एलईडी फॉग लाइट्स नहीं हैं। इनके अलावा, दोनों वेरिएंट का ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल एक जैसा ही है।

साइड प्रोफाइल

साइड प्रोफाइल से देखने पर दोनों वेरिएंट्स के बीच का अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। एसवी वेरिएंट 16-इंच के स्टील व्हील्स के साथ आता है, और इन पर व्हील कवर्स भी नहीं दिए गए हैं। हालांकि, इसमें बॉडी-कलर के डोर हैंडल्स और इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) मिलते हैं, जो एक अच्छी बात है।

दूसरी ओर, जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट 17-इंच के ग्लॉस ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स के साथ आता है। इसके अलावा, टॉप वेरिएंट में फंक्शनल रूफ रेल्स, दरवाजों के निचले हिस्से पर ग्लॉस ब्लैक गार्निश और ब्लैक-आउट क्लैडिंग भी मिलती है। ये सभी एलिमेंट्स एसवी वेरिएंट में नहीं हैं, जिससे उसका साइड प्रोफाइल काफी सादा लगता है।

पीछे का डिजाइन

रियर प्रोफाइल में भी दोनों वेरिएंट्स में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। अच्छी बात यह है कि इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, फ्लैट टेलगेट डिजाइन और निचले बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट जैसे बेसिक डिजाइन एलिमेंट्स दोनों में समान हैं। एसवी वेरिएंट में रियर डिफॉगर भी स्टैंडर्ड दिया गया है, जो सर्दियों और बारिश के मौसम में काफी काम आता है।

जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट में स्टाइलिश एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें रियर वाइपर और वॉशर भी मिलता है, जो बारिश में पीछे की विजिबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। बंपर पर ग्लॉस ब्लैक इन्सर्ट्स इसकी स्पोर्टी थीम को पूरा करते हैं। एसवी वेरिएंट में ये सभी फीचर्स नहीं मिलते, जिससे इसका रियर लुक फंक्शनल तो है, पर प्रीमियम नहीं लगता।

कलर ऑप्शन

होंडा एलिवेट एसवी होंडा एलिवेट जेडएक्स प्लस ब्लैक क्रिस्टल ब्लैक पर्ल क्रिस्टल ब्लैक पर्ल मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक - लूनर सिल्वर मैटेलिक - प्लेटिनम व्हाइट पर्ल -

2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट 7 अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन बेस मॉडल एसवी के साथ सिर्फ चार कलर मिलते हैं, जबकि जेडएक्स प्लस ब्लैक खास तौर पर क्रिस्टल ब्लैक पर्ल शेड में मिलता है ताकि यह इसके डार्क एक्सटीरियर स्टाइल थीम से मैच करे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको होंडा एलिवेट की वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन की जानकारी देखनी चाहिए।

इंटीरियर

इंटीरियर में घुसते ही एसवी और जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट के बीच का फर्क जमीन-आसमान का लगने लगता है। एसवी वेरिएंट का केबिन ब्लैक और आइवरी के डुअल-टोन थीम में आता है। इसमें फैब्रिक सीटें और डोर पैड्स पर भी फैब्रिक इन्सर्ट्स दिए गए हैं।

हालांकि, डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न है, लेकिन सबसे बड़ी कमी इंफोटेनमेंट सिस्टम का न होना है। टचस्क्रीन की जगह पर एक खाली प्लास्टिक पैनल दिया गया है, जो केबिन को अधूरा और आफ्टरमार्केट मॉडिफिकेशन के लिए तैयार जैसा महसूस कराता है।

इसके मुकाबले, जेडएक्स प्लस ब्लैक का केबिन पूरी तरह से ऑल-ब्लैक स्पोर्टी थीम पर आधारित है। इसमें प्रीमियम लेदरेट सीटें, डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच फिनिश, और लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलता है। ऑरेंज एम्बिएंट लाइटिंग केबिन के माहौल को और भी खास बना देती है। इसके अलावा, इसमें कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, फ्रंट सीट बैक पॉकेट और एक रियर पार्सल शेल्फ जैसी छोटी-छोटी लेकिन उपयोगी चीजें भी हैं जो एसवी में नहीं मिलतीं। डैशबोर्ड के सेंटर में लगा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इसके इंटीरियर का मुख्य आकर्षण है।

हालांकि, कुछ चीजें दोनों में समान हैं, जैसे कि माउंटेड कंट्रोल्स वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्पीडोमीटर के लिए 7-इंच कलर टीएफटी एमआईडी (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले), वर्टिकली स्टैक्ड एसी वेंट्स और फ्रंट आर्मरेस्ट वाला सेंटर कंसोल।

फीचर्स

होंडा एलिवेट के बेस मॉडल एसवी में फीचर्स के मामले में थोड़ी कमी महसूस होती है। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं हैं, और पूरा केबिन बहुत बेसिक है। एसवी वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम या स्पीकर भी नहीं हैं। दूसरी ओर, टॉप वेरिएंट जेडएक्स प्लस ब्लैक में आपको वे सभी लग्जरी फीचर्स मिलते हैं जो कार के फील-गुड फैक्टर को बढ़ाते हैं और डील को एक कम्प्लीट पैकेज जैसा महसूस कराते हैं।

एसवी वेरिएंट की फीचर्स लिस्ट में कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, ड्राइवर साइड वन टच-अप/डाउन ऑपरेशन के साथ सभी पावर विंडो, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्पीडोमीटर के साथ 7-इंच कलर टीएफटी एमआईडी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट, मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और एक 12वाट पावर सॉकेट शामिल हैं।

जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें कई दमदार फीचर्स मिलते हैं, जैसे वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक प्रीमियम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पावर्ड फ्रंट सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट, एक सिंगल-पेन सनरूफ, ऑरेंज एम्बिएंट लाइटिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम।

यहां होंडा एलिवेट के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में, होंडा एलिवेट में अच्छे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दे रही है, जिसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट में ऊपर बताए गए सभी फीचर्स हैं, लेकिन इसमें लेवल-2 एडीएएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, लेन वॉच कैमरा, ऑटो-होल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ सीवीटी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक (सिर्फ सीवीटी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर जैसे और भी कई सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, ये सभी केबिन को एक सुरक्षित जगह बनाते हैं और टॉप वेरिएंट के लिए बजट बढ़ाना सही है।

इंजन

होंडा एलिवेट में एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7-स्पीड सीवीटी गियरबॉक्स से जुड़ा है।

आप कोई भी वेरिएंट चुनें, आपको मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प दोनों में मिलेगा। हालांकि, बेस वेरिएंट एसवी में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं हैए बेस ई वेरिएंट सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जबकि जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मिलता है।

आइए एलिवेट के बेस और टॉप वेरिएंट के इंजन स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 Nएनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां होंडा एलिवेट के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कंपेरिजन

होंडा एलिवेट का मुकाबला मिड-साइज एसयूवी कार से है, जिनमें हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, निसान टेक्टन, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर, टाटा सिएरा, टाटा कर्व, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, और एमजी एस्टर शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

होंडा एलिवेट का बेस मॉडल एसवी उन खरीदारों के लिए एक सही चॉइस है जिनका बजट कम है और जिन्हें एक बड़ी एसयूवी कार चाहिए जिसमें भरोसेमंद और स्मूद पेट्रोल इंजन, अच्छे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर और रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स हों। 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में, यह एलिवेट रेंज में एक किफायती एंट्री पॉइंट है, लेकिन इसकी बहुत बेसिक फीचर लिस्ट और इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी के कारण यह कमजोर लगता है।

दूसरी ओर, टॉप-स्पेक जेडएक्स प्लस ब्लैक, ज्यादा प्रीमियम केबिन, स्पोर्टी ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टाइल, टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और एक्स्ट्रा फीचर के साथ ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बदल देता है। यह खरीदारों को मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में से चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है।

अगर आपका बजट कम है, तो एसवी काम कर जाता है। लेकिन अगर आप एलिवेट की हर चीज का अनुभव करना चाहते हैं और अपनी कार को ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं, तो आपको जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट, या शायद मिड-वेरिएंट पर विचार करना चाहिए, क्योंकि फ़ीचर्स में बड़े अपग्रेड और ओवरऑल अपील के कारण यह एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट सही है।

क्या आपको ऑल-ब्लैक स्टाइल पैकेज पसंद नहीं है? नीचे वाला जेडएक्स प्लस वेरिएंट बिल्कुल वैसा ही पैकेज देता है, जिसमें बाहर की तरफ क्रोम डिटेलिंग और प्रीमियम डुअल-टोन केबिन थीम है।

आप होंडा एलिवेट एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं!