रेनो कार डिस्काउंट ऑफर नवंबर 2026: रेनो क्विड, रेनो काइगर, रेनो ट्राइबर और रेनो डस्टर पर पाएं 1.50 लाख रुपये तक की छूट

modified on नवंबर 16, 2026 19:35 ist

Nov 16, 2026 19:35 IST

last updated on Nov 16, 2026 19:35 IST

Nov 16, 2026 19:30 IST

published on Nov 16, 2026 19:30 IST

त्योहारों का मेन सीजन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कार पर डिस्काउंट ऑफर अभी भी जोरों पर हैं। अगर आप नई रेनो कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि नवंबर 2026 में रेनो कार पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं, जिसके तहत आप रेनो क्विड, रेनो काइगर, रेनो ट्राइबर और रेनो डस्टर पर 1.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

रेनो अपनी मौजूद लाइनअप पर अच्छे ऑफर दे रही है, जिससे आपको इन पर विचार करना चाहिए। आइए सभी डील्स पर एक नजर डालते हैं:

मॉडल अनुसार रेनो कार डिस्काउंट ऑफर

रेनो क्विड

ऑफर राशि बचत 15,000 रुपये तक^ स्क्रैपेज बेनेफिट 25,000 रुपये तक

^ - केवल चुनिंदा वेरिएंट पर नकद छूट

रेनो क्विड पर 15,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। हालांकि, यह सिर्फ कुछ खास वेरिएंट पर ही लागू है।

इसके अलावा, रेनो क्विड के सभी वेरिएंट पर 3,000 रुपये तक के रेफरल बोनस भी मिल रहे हैं।

ध्यान दें कि ऊपर बताए गए सभी ऑफर उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मान्य नहीं हैं।

रेनो काइगर

ऑफर राशि बचत 45,000 रुपये तक* नकद डिस्काउंटs 20,000 रुपये तक* एक्सचेंज बेनेफिट 25,000 रुपये तक* लॉयल्टी बोनस 10,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 5,000 रुपये तक रूरल डिस्काउंट 4,000 रुपये स्क्रैपेज बेनेफिट 25,000 रुपये तक

* - चुनिंदा वेरिएंट

रेनो काइगर पर 45,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

काइगर के इवोल्यूशन प्लस, टेक्नो और इमोशन वेरिएंट लेने वालों को 20,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट मिल रहा है। इन वेरिएंट पर आपको 25,000 रुपये तक के एक्सचेंज बेनिफिट भी मिल सकते हैं।

इसके अलावा, अगर आप रेनो के मौजूदा कस्टमर हैं, तो आप काइगर के सभी वेरिएंट पर एएमसी के साथ 10,000 रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट पा सकते हैं।

रेनो, काइगर के सभी वेरिएंट पर 5,000 रुपये तक के कॉर्पोरेट ऑफर (सिर्फ खास कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए) भी दे रही है।

अगर आप किसान, सरपंच या ग्राम पंचायत हैं, तो आप 4,000 रुपये का रूरल डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

रेनो ट्राइबर

ऑफर राशि बचत 45,000 रुपये तक^ कॉर्पोरेट डिस्काउंट 5,000 रुपये तक रूरल डिस्काउंट 4,000 रुपये स्क्रैपेज बेनेफिट 25,000 रुपये तक

^ - चुनिंदा वेरिएंट्स

रेनो ट्राइबर पर भी 45,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

इसमें 20,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। ध्यान दें कि ये दोनों ऑफर कुछ खास वेरिएंट पर उपलब्ध हैं। हालांकि, रेनो ने यह साफ नहीं किया है कि कौनसे वेरिएंट एलिजिबल हैं, इसलिए सबसे अच्छी सलाह यह होगी कि आप अपने लोकल डीलर से संपर्क करें और अपने पसंदीदा वेरिएंट के फायदों के बारे में डिटेल्स कन्फर्म करें।

इसके अलावा, रेनो ट्राइबर पर लॉयल्टी बेनेफिट भी मिल रहा है लेकिन इस ऑफर के बारे में डिटेल्स नहीं दी है।

रेनो डस्टर

ऑफर राशि बचत 1.50 लाख रुपये तक* नकद डिस्काउंट 50,000 रुपये तक* लॉयल्टी बोनस 10,000 रुपये तक एक्सचेंज बेनेफिट 1 लाख रुपये तक* स्क्रैपेज बेनेफिट 25,000 रुपये तक

* - चुनिंदा वेरिएंट्स

इस लिस्ट में आखिरी कार रेनो डस्टर है, जिस पर 1.50 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके अलावा, डस्टर गाड़ी के टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट पर 50,000 रुपये का नकद डिस्काउंट या 4.99 प्रतिशत ब्याज दर पर फाइनेंस भी मिल रहा है।

रेनो, आइकॉनिक और टेक्नो प्लस वेरिएंट पर 1 लाख रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट और डस्टर के इवोल्यूशन और एडवेंचर वेरिएंट पर 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रही है।

अगर आप रेनो डस्टर के पहले से मालिक हैं, तो आपको टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये का एक्सचेंज ऑफर और इवोल्यूशन और एडवेंचर वेरिएंट पर 1 लाख रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल सकता है।

अगर आप रेनो के पहले से ग्राहक हैं, तो आप एएमसी के साथ 10,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस भी पा सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

रेनो सच में अपनी सभी कारों पर बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर दे रही है। ध्यान दें कि अगर आप किसी कस्टमर को रेनो कार के लिए रेफर करते हैं और वे एक गाड़ी बुक करते हैं, तो आपको 3,000 रुपये तक का रेफरल बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा, अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करके नई रेनो गाड़ी लेते हैं, तो 25,000 रुपये तक के स्क्रैपेज बेनिफिट भी मिलते हैं।

हम आपको सलाह देंगे कि आप पहले अपने लोकल डीलर से संपर्क करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 9 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच की गई बुकिंग पर ही लागू हैं। इसलिए अगर आपकी नजर किसी कार पर है, तो हम आपको जल्दी करने की सलाह देंगे।