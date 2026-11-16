2026 हुंडई क्रेटा: क्या इस एसयूवी कार के बेस से ऊपर वाले ईएक्स वेरिएंट को लेना समझदारी भरा फैसला होगा?

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा एक जाना-माना नाम रही है। इसका सेकंड-जनरेशन वर्जन कई सारे वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। क्रेटा लाइनअप में ईएक्स वेरिएंट को बेस वेरिएंट ई से ऊपर पोजिशन किया गया है। जहां बेस वेरिएंट ई में सिर्फ जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, वहीं ईएक्स ट्रिम में रोजाना काम आने वाले कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 6-स्पीकर ऑडियो सेटअप और पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की।

लेकिन, इन अपग्रेड्स की वजह से इसकी कीमत 12 लाख रुपये के पार चली जाती है, जबकि इसमें बेस मॉडल वाले इंजन और गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्या ईएक्स वेरिएंट फीचर्स और कीमत के बीच सही संतुलन बनाता है और क्या 2026 में इसे चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा? आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या मिलता है खास :-

कीमत

2026 हुंडई क्रेटा के ईएक्स वेरिएंट की कीमत इसे एक दिलचस्प मुकाम पर रखती है। इसके पेट्रोल मैनुअल वर्जन की कीमत 12.07 लाख रुपये है, जबकि डीजल मैनुअल वर्जन की प्राइस 13.73 लाख रुपये है।

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत क्रेटा ईएक्स पेट्रोल एमटी 12.07 लाख रुपये क्रेटा ईएक्स डीजल एमटी 13.73 लाख रुपये

बेस वेरिएंट ई की तुलना में ईएक्स पेट्रोल के लिए आपको लगभग 1.16 लाख रुपये और डीजल के लिए 1.12 लाख रुपये ज़्यादा देने होंगे। पहली नज़र में यह रकम थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जब हम इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स पर गौर करते हैं, तो इसकी कीमत का सही अंदाज़ा लगता है।

एक्सटीरियर

क्रेटा के बेस से ऊपर वाले ईएक्स वेरिएंट का लुक एंट्री-लेवल ई वेरिएंट जैसा ही है। आगे की तरफ इसमें इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं जो 'फॉलो-मी-होम' फीचर के साथ आती हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में एलईडी डीआरएल्स (डेटाइम रनिंग लैंप्स) नहीं दी गई हैं, जो आजकल इस सेगमेंट की कई कारों में स्टैंडर्ड मिलती हैं। बेस वेरिएंट की तरह इसमें आगे की तरफ स्किड प्लेट दी गई है जो इसे एक रफ एंड टफ एसयूवी वाला लुक देती हैं। इसकी ग्रिल की डिजाइन भी बेस मॉडल जैसी ही है जिसमें टॉप वेरिएंट की तरह डार्क क्रोम फिनिश नहीं मिलती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो ईएक्स वेरिएंट में बेस वेरिएंट की तरह 16-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं जिन पर व्हील कवर लगे हुए हैं। अलॉय व्हील्स की कमी कार के साइड प्रोफाइल को थोड़ा बेसिक बनाती है। 17-इंच के अलॉय व्हील्स के लिए आपको इसके टॉप वेरिएंट्स पर जाना होगा। सबसे बड़ा अंतर इसमें शार्क-फिन एंटीना और ड्राइवर-साइड डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर का देखने को मिलता है। हालांकि, इसमें कुछ जरूरी फीचर्स की कमी खलती है। इस वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं जो एसयूवी के लुक को पूरा करते। लेकिन, इसमें फ्रंट-फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स दिए गए हैं।

हुंडई ने क्रेटा के ईएक्स वेरिएंट की रियर प्रोफाइल में बेस वेरिएंट ई के मुकाबले ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें बेस वेरिएंट की तरह एलईडी पोजिशनिंग लैंप, हैलोजन टेललाइट्स, सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट और टेलगेट के बाईं तरफ नीचे की साइड पर 'क्रेटा' बैजिंग दी गई है। हालांकि, इसमें अभी भी रियर वाइपर के साथ वॉशर या डिफॉगर नहीं मिलता है।

कलर ऑप्शन

कलर ऑप्शन के मामले में ईएक्स वेरिएंट खरीदारों को बहुत सीमित विकल्प देता है। यह सिर्फ दो बेसिक रंगों : टाइटेनियम ब्लैक और एटलस व्हाइट में उपलब्ध है। जबकि, पूरी क्रेटा रेंज के साथ 2 मैट और 1 ड्यूल-टोन समेत कुल 5 मोनोटोन कलर विकल्प मिलते हैं।

इंटीरियर

कार के अंदर बैठकर आपको एक जाना पहचाना अहसास होगा। इसका केबिन लेआउट और थीम बेस ई वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड्स दिए गए हैं जो इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और मॉडर्न बनाते हैं। सबसे बड़ा अंतर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सनग्लास होल्डर का है।

केबिन के अंदर इसमें ग्रे-बेज डुअल-टोन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को हवादार और बड़ा महसूस कराता है। सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इस वेरिएंट में 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो अब ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स के साथ आता है। इसमें बेस वेरिएंट की तरह डोर हैंडल्स पर ब्लैक फिनिश दी गई है।

कंफर्ट के मामले में यह वेरिएंट बिलकुल भी निराश नहीं करता। आगे की सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ड्राइवर और को-पैसेंजर के लिए एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, जिसमें स्टोरेज स्पेस दिया गया है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए फोल्ड-आउट रियर आर्मरेस्ट है जिसमें दो कप होल्डर हैं। इसकी 60:40 स्प्लिट रियर सीटें बूट स्पेस को मैनेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। इसमें डोर स्कफ प्लेट्स भी दी गई है। कुल मिलाकर, इंटीरियर में किए गए बदलाव इसे बेस वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा यूजर-फ्रेंडली पैकेज बनाते हैं।

फीचर और सेफ्टी

क्रेटा ईएक्स वेरिएंट में बेस वेरिएंट ई वाले सभी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट (वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ) और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स) शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 6-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम (जिसमें दो ट्वीटर शामिल हैं), वॉयस रिकग्निशन और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर भी दिए गए हैं। अन्य फीचर्स में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑल-फोर पावर विंडो शामिल हैं।

सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है, जो एक अच्छी बात है। ईएक्स वेरिएंट में भी बेस वेरिएंट ई वाले सभी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं। हालांकि, इस वेरिएंट के साथ इसमें रियर पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है।

इंजन ऑप्शन

2026 हुंडई क्रेटा ईएक्स वेरिएंट में दो इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं। बेस वेरिएंट की तरह इस वेरिएंट के साथ भी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 115 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं, तो आपको ईएक्स वेरिएंट में यह विकल्प नहीं मिलेगा। पेट्रोल में आईविटी (सीवीटी) और डीज़ल में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के लिए आपको एस या उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाना होगा। यह गाड़ी सबसे पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (160 पीएस/ 253 एनएम) के साथ भी उपलब्ध है, जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलता है। हालांकि, यह इंजन केवल टॉप-वेरिएंट किंग के लिए ही रिजर्व रखा गया है।

मुकाबला

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, निसान टेकटॉन, फोक्सवैगन टाइगन, रेनो डस्टर, एमजी एस्टर और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है। यह गाड़ी सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे को भी कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

बेस वेरिएंट ई की तुलना में क्रेटा ईएक्स एक बेहतर विकल्प है, खासकर तब जब आप टॉप वेरिएंट पर जाए बिना टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर इन-केबिन कनेक्टिविटी चाहते हैं। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 6-स्पीकर वाला ऑडियो सेटअप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स और पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल को काफी सुविधाजनक बनाते हैं।

हालांकि, ईएक्स वेरिएंट अभी भी एक बीच का विकल्प लगता है। इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा, सनरूफ या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स नहीं मिलता है। साथ ही, पावरट्रेन के मामले में भी आपके पास केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के मैनुअल गियरबॉक्स का ही विकल्प है। ई वेरिएंट के मुकाबले 1.1 लाख रुपये ज़्यादा कीमत पर ईएक्स वेरिएंट में कुछ काम के अपग्रेड ज़रूर मिलते हैं, लेकिन क्या इनके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करना सही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार के अंदर मिलने वाली टेक्नोलॉजी और सुविधाओं को कितनी अहमियत देते हैं।

अगर 8-इंच टचस्क्रीन, 6-स्पीकर ऑडियो सेटअप और कीलेस एंट्री जैसी चीजें आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो क्रेटा रेंज में ईएक्स वेरिएंट आपके लिए एक बैलेंस्ड एंट्री पॉइंट रहेगा। लेकिन, अगर आप फीचर्स में एक बड़ा बदलाव या अपग्रेड चाहते हैं, तो कोई भी फैसला लेने से पहले आपको इसके टॉप वेरिएंट्स पर एक नजर जरूर डाल लेनी चाहिए।

आप क्रेटा ईएक्स वेरिएंट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।