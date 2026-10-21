हुंडई कार डिस्काउंट ऑफर: अक्टूबर में हुंडई एक्सटर, ऑरा और क्रेटा पर पाएं 1 लाख रुपये तक की छूट

published on अक्टूबर 21, 2026 19:15 ist

Oct 21, 2026 19:15 IST

last updated on Oct 21, 2026 19:15 IST

Oct 21, 2026 19:15 IST

published on Oct 21, 2026 19:15 IST

दिवाली से पहले अगर आप अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं या मौजूदा गाड़ी से नई कार पर अपग्रेड होना चाहते हैं, और अगर आप हुंडई कार पर विचार कर रहे हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। हुंडई ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपनी कारों पर डिस्काउंट ऑफर निकाले हैं, जिसके तहत आप इन पर एक लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यहां देखिए कौनसी कार पर क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं:

हुंडई एक्सटर

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 50,000 रुपये तक ईएमआई ऑफर प्रति लाख 999 रुपये

लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी हुंडई एक्सटर पर आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के हिसाब से 50,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।

हुंडई ईएमआई बेनेफिट भी दे रही है, जो प्रति लाख रुपये के फाइनेंस पर 999 रुपये से शुरू है।

हुंडई एक्सटर की कीमत 5.86 लाख रुपये से 9.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

हुंडई क्रेटा

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 1 लाख रुपये तक ईएमआई ऑफर प्रति लाख 999 रुपये

अगर आप क्रेटा कार लेने की सोच रहे हैं तो हुंडई प्रति लाख रुपये के फाइनेंस पर 999 रुपये ईएमआई का ऑफर भी दे रही है।

क्रेटा को अब नए जनरेशन अपडेट की जरूरत है, जो अगले कुछ महीनों में आएगा। इसलिए मौजूदा जनरेशन क्रेटा पर ज्यादा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।

हुंडई क्रेटा की कीमत 10.91 लाख रुपये से 20.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

हुंडई ऑरा

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 30,000 रुपये तक ईएमआई ऑफर प्रति लाख 999 रुपये

हुंडई ऑरा पर 30,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

एक्सटर की तरह, ऑरा पर भी प्रति लाख रुपये के फाइनेंस पर 999 रुपये की ईएमआई का ऑफर मिल रहा है।

ऑरा की कीमत 5.99 लाख रुपये से 8.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

नोट: सभी हुंडई कार पर 1 लाख रुपये तक का फाइनेंस ऑफर मिल रहा है, जो डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक, चुने गए वेरिएंट पर निर्भर है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप ग्रैंड आई10 निओस जैसी छोटी कार या अल्कजार जैसी बड़ी कार लेने की सोच रहे हैं, तो अक्टूबर में आप 1 लाख रुपये तक फायदे प्राप्त कर सकते हैं। हुंडई की गाड़ी फीचर से भरपूर, हाई क्वालिटी और कई इंजन ऑप्शन के साथ आती हैं, जो हर तरह के खरीददार के लिए बनी हैं।