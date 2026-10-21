हुंडई बेयॉन के कलर ऑप्शन की जानकारी आई सामने : इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में मिलेंगे 6 मोनोटोन, 2 डुअल-टोन और 2 मैट शेड

published on अक्टूबर 21, 2026 16:24 ist

last updated on Oct 21, 2026 16:24 IST

published on Oct 21, 2026 16:24 IST

हुंडई बेयॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी को भारत में जल्द पेश किया जाने वाला है। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने इसके कलर ऑप्शंस की जानकारी साझा कर दी है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को कुल 10 कलर में पेश किया जाएगा। हुंडई बेयॉन कार में कौनसे कलर ऑप्शन ऑप्शन मिलेंगे, आइये जानते हैं आगे :-

कलर ऑप्शन

हुंडई बेयॉन में छह कलर ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कई डुअल-टोन और मैट-फिनिश पेंट ऑप्शन शामिल होंगे।

टाइटेनियम ब्लैक

क्लासी ब्लू

एटलस व्हाइट

फियरी रेड

गोल्डन ब्रॉन्ज

इकोट्रोनिक ग्रे

जो लोग अपनी कार को थोड़ा स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक देना चाहते हैं, उनके लिए डुअल-टोन का ऑप्शन भी रखा गया है। यह ऑप्शन सिर्फ एटलस व्हाइट और फियरी रेड शेड के साथ ही मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम और एग्रेसिव लुक पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए मैट फिनिश का विकल्प भी दिया गया है। मैट फिनिश पेंट ऑप्शन इसमें टाइटेनियम ब्लैक और क्लासी ब्लू कलर के साथ उपलब्ध होगा। मैट फिनिश शेड आजकल प्रीमियम कारों में काफी पॉपुलर हो रहा है और यह बेयॉन को भीड़ से अलग दिखाने में मदद करेगा।

फीचर और सेफ्टी

हुंडई अपनी गाड़ियों को फीचर्स से भरपूर रखने के लिए जानी जाती है, और बेयॉन भी इस मामले में कोई अलग नहीं होगी। केबिन के अंदर एक मॉडर्न और हाई-टेक एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जिसमें 12.3-इंच की कर्व्ड टचस्क्रीन और 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल होगा। एंटरटेनमेंट के लिए इसमें बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कीलेस एंट्री के साथ इंजन पुश-बटन स्टार्ट, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और इंटीग्रेटेड एआई फीचर्स भी मिलेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ऑटो हिल-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), लेवल-2 एडीएएस, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।

इंजन ऑप्शन

हुंडई बेयॉन को केवल एक इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसमें कंपनी का टेस्टेड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (एनए) पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह वही इंजन है जो हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियों में भी मिलता है और अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

संभावित कीमत, लॉन्च डेट और मुकाबला

हुंडई बेयॉन कॉम्पेक्ट एसयूवी की कीमत 10 लाख रुपये से 17.50 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है। भारत में इसे 26 अक्टूबर 2026 को पेश किया जाएगा। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, रेनो डस्टर, निसान टेक्टॉन, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, और एमजी एस्टर से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

हुंडई बेयॉन का कलर पैलेट काफी सोच-समझकर तैयार किया गया है, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों को काफी आकर्षित करेगा। टाइटेनियम मैट ब्लैक कलर एसयूवी की शार्प और मस्कुलर लाइन्स को और निखारता है, जिससे इसे एक बेहद स्पोर्टी और मॉडर्न अपील मिलती है। यह कलर खासकर युवा खरीदारों को पसंद आएगा। वहीं, गोल्डन ब्रॉन्ज शेड इसे एक सॉफ्ट, एलिगेंट और फैमिली-फ्रेंडली लुक देता है। फीचर्स, सेफ्टी और एक भरोसेमंद पावरट्रेन के साथ, हुंडई बेयॉन उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकती है जो हुंडई क्रेटा से कुछ अलग लेकिन उतना ही भरोसेमंद प्रोडक्ट चाहते हैं।

आपको हुंडई बेयॉन का कौनसा कलर सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।