भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार: सितंबर 2026 में हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस का रहा दबदबा

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published on अक्टूबर 19, 2026 16:39 ist

Oct 19, 2026 16:39 IST

last updated on Oct 19, 2026 16:39 IST

Oct 19, 2026 16:39 IST

published on Oct 19, 2026 16:39 IST

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फेस्टिव सीजन यानी दशहरा और दिवाली से ठीक पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सितंबर 2026 में इस सेगमेंट की कुल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां हुंडई क्रेटा ने एक बार फिर अपनी नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी, वहीं मारुति विक्टोरिस ने 200% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ के साथ सबको चौंका दिया है। चलिए, सितंबर महीने की सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि कौनसी एसयूवी ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है।

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 एसयूवी कार

यहां सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की पूरी लिस्ट दी गई है:

रैंक मॉडल सितंबर 2026 अगस्त 2026 सितंबर 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 हुंडई क्रेटा (आईसीई+इलेक्ट्रिक) 17,657 16,288 18,861 + 8.4 % (- 6.4 %) 2 मारुति विक्टोरिस 13,111 12,978 4,261 + 1.0 % + 207.7 % 3 किआ सेल्टोस 12,593 11,716 5,816 + 7.5 % + 116.5 % 4 मारुति ग्रैंड विटारा 8,513 7,808 5,698 + 9.0 % + 49.4 % 5 टाटा सिएरा (आईसीई+ईवी) 7,205 5,622 - + 28.2 % - 6 टोयोटा हाइराइडर 7,115 8,234 7,608 (- 13.6 %) (- 6.5 %) 7 स्कोडा कुशाक 1,152 1,048 769 + 9.9 % + 49.8 % 8 फॉक्सवैगन टाइगन 994 938 1,114 + 6.0 % (- 10.8 %) 9 होंडा एलिवेट 599 1,326 2,199 (- 54.8 %) (- 72.8 %) 10 रेनो डस्टर 465 406 - + 14.5 % - कुल 69,404 66,364 46,326 + 4.6 % + 49.8 %

मारुति विक्टोरिस बीते महीने की स्टार परफॉर्मर रही है। पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री में 207.7% का उछाल आया। महीने-दर-महीने इसकी बिक्री लगभग स्थिर रही है। इस जबरदस्त ग्रोथ की एक बड़ी वजह विक्टोरिस की पावरट्रेन की बड़ी रेंज है, जिसमें हाइब्रिड और सीएनजी जैसे लोकप्रिय विकल्प भी शामिल हैं।

12,593 यूनिट्स के साथ किआ सेल्टोस तीसरे स्थान पर है। इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 116.5% की शानदार बढ़त देखी गई है। सेल्टोस अपने शानदार फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और कई पावरट्रेन विकल्पों के कारण ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

कारदेखो का क्या है कहना

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट में से एक है। यहां ग्राहकों के पास फीचर्स, इंजन ऑप्शन और साइज के आधार पर ढेरों विकल्प मौजूद हैं। सितंबर के आंकड़ों से साफ है कि खरीदार अब हैचबैक और सेडान से हटकर एसयूवी कार की तरफ जा रहे हैं, जिसके चलते इस सेगमेंट में लगभग 50% की सालाना ग्रोथ हुई है।

इस लिस्ट में टॉप तीन गाड़ियां: क्रेटा, विक्टोरिस और सेल्टोस ने मिलकर 43,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं, जो कुल सेगमेंट की बिक्री का 60% से भी ज्यादा है। इनकी सफलता का एक सीधा-सा फॉर्मूला है: एक ऐसी गाड़ी जो स्पेशियस हो, प्रैक्टिकल हो और जिसमें पेट्रोल, डीजल से लेकर हाइब्रिड और सीएनजी तक कई फ्यूल ऑप्शन मिलें। यह रणनीति उन्हें एक बड़े कस्टमर बेस तक पहुंचने में मदद करती है और यही वजह है कि ये तीनों मॉडल सेल्स चार्ट पर राज कर रहे हैं।