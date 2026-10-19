भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार: सितंबर 2026 में हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस का रहा दबदबा
इस सेगमेंट में विक्टोरिस, सेल्टोस और क्रेटा की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है!
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फेस्टिव सीजन यानी दशहरा और दिवाली से ठीक पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सितंबर 2026 में इस सेगमेंट की कुल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां हुंडई क्रेटा ने एक बार फिर अपनी नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी, वहीं मारुति विक्टोरिस ने 200% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ के साथ सबको चौंका दिया है। चलिए, सितंबर महीने की सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि कौनसी एसयूवी ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है।
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 एसयूवी कार
यहां सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की पूरी लिस्ट दी गई है:
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रैंक
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मॉडल
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सितंबर 2026
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अगस्त 2026
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सितंबर 2025
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मासिक ग्रोथ (%)
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सालाना ग्रोथ (%)
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1
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हुंडई क्रेटा (आईसीई+इलेक्ट्रिक)
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17,657
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16,288
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18,861
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+ 8.4 %
|
(- 6.4 %)
|
2
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मारुति विक्टोरिस
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13,111
|
12,978
|
4,261
|
+ 1.0 %
|
+ 207.7 %
|
3
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किआ सेल्टोस
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12,593
|
11,716
|
5,816
|
+ 7.5 %
|
+ 116.5 %
|
4
|
मारुति ग्रैंड विटारा
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8,513
|
7,808
|
5,698
|
+ 9.0 %
|
+ 49.4 %
|
5
|
टाटा सिएरा (आईसीई+ईवी)
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7,205
|
5,622
|
-
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+ 28.2 %
|
-
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6
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टोयोटा हाइराइडर
|
7,115
|
8,234
|
7,608
|
(- 13.6 %)
|
(- 6.5 %)
|
7
|
स्कोडा कुशाक
|
1,152
|
1,048
|
769
|
+ 9.9 %
|
+ 49.8 %
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8
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फॉक्सवैगन टाइगन
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994
|
938
|
1,114
|
+ 6.0 %
|
(- 10.8 %)
|
9
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होंडा एलिवेट
|
599
|
1,326
|
2,199
|
(- 54.8 %)
|
(- 72.8 %)
|
10
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रेनो डस्टर
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465
|
406
|
-
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+ 14.5 %
|
-
|
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कुल
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69,404
|
66,364
|
46,326
|
+ 4.6 %
|
+ 49.8 %
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हुंडई क्रेटा 17,657 यूनिट्स के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार की लिस्ट में नंबर 1 पर रही। हालांकि, पिछले साल सितंबर की तुलना में इसकी बिक्री में 6.4% की मामूली गिरावट आई है, लेकिन अगस्त 2026 के मुकाबले इसमें 8.4% की बढ़त है। क्रेटा की सफलता का राज इसके कई पावरट्रेन ऑप्शंस हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और टर्बो-पेट्रोल शामिल हैं। ये आंकड़े क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन-लाइन की बिक्री को मिलाकर हैं, जो इसे हर तरह के खरीदार के लिए एक आकर्षक पैकेज बनाते हैं।
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मारुति विक्टोरिस बीते महीने की स्टार परफॉर्मर रही है। पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री में 207.7% का उछाल आया। महीने-दर-महीने इसकी बिक्री लगभग स्थिर रही है। इस जबरदस्त ग्रोथ की एक बड़ी वजह विक्टोरिस की पावरट्रेन की बड़ी रेंज है, जिसमें हाइब्रिड और सीएनजी जैसे लोकप्रिय विकल्प भी शामिल हैं।
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12,593 यूनिट्स के साथ किआ सेल्टोस तीसरे स्थान पर है। इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 116.5% की शानदार बढ़त देखी गई है। सेल्टोस अपने शानदार फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और कई पावरट्रेन विकल्पों के कारण ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
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होंडा एलिवेट की बिक्री में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में इसकी सिर्फ 599 यूनिट्स बिकीं, जो अगस्त के मुकाबले 50% से भी ज्यादा की गिरावट है। हालांकि, होंडा ने हाल ही में एलिवेट का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 11.80 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें एक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर भी दिया गया है। इस अपडेट से आने वाले महीनों में इसकी बिक्री को जरूरी बूस्ट मिल सकता है।
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मारुति ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशाक ने महीने-दर-महीने 9% से 10% की स्थिर बढ़त दिखाई है। वहीं, लॉन्च के समय काफी चर्चा में रही रेनो डस्टर की बिक्री 500 यूनिट्स से भी कम रही। हालांकि, कंपनी को हाल ही में लॉन्च हुई डस्टर हाइब्रिड से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
कारदेखो का क्या है कहना
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट में से एक है। यहां ग्राहकों के पास फीचर्स, इंजन ऑप्शन और साइज के आधार पर ढेरों विकल्प मौजूद हैं। सितंबर के आंकड़ों से साफ है कि खरीदार अब हैचबैक और सेडान से हटकर एसयूवी कार की तरफ जा रहे हैं, जिसके चलते इस सेगमेंट में लगभग 50% की सालाना ग्रोथ हुई है।
इस लिस्ट में टॉप तीन गाड़ियां: क्रेटा, विक्टोरिस और सेल्टोस ने मिलकर 43,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं, जो कुल सेगमेंट की बिक्री का 60% से भी ज्यादा है। इनकी सफलता का एक सीधा-सा फॉर्मूला है: एक ऐसी गाड़ी जो स्पेशियस हो, प्रैक्टिकल हो और जिसमें पेट्रोल, डीजल से लेकर हाइब्रिड और सीएनजी तक कई फ्यूल ऑप्शन मिलें। यह रणनीति उन्हें एक बड़े कस्टमर बेस तक पहुंचने में मदद करती है और यही वजह है कि ये तीनों मॉडल सेल्स चार्ट पर राज कर रहे हैं।