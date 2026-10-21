2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन ब्रॉन्ज एक्सेंट, रूफ रेल्स और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री के साथ भारत में लॉन्च

published on अक्टूबर 21, 2026 19:28 ist

last updated on Oct 21, 2026 19:28 IST

published on Oct 21, 2026 19:28 IST

महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक बोलेरी एसयूवी का नया 'बोल्ड एडिशन' लॉन्च किया है। यह एक एड-ऑन एसेसरी पैक है, जिसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जैसे कि ब्रॉन्ज एक्सेंट और नई इंटीरियर अपहोल्स्ट्री। इस पैक का मकसद बोलेरो के पारंपरिक और दमदार लुक को एक नया और थोड़ा स्टाइलिश अंदाज देना है। इस स्पेशल एडिशन में क्या कुछ है खास, जानेंगे आगे :-

महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन : क्या है नया?

बोल्ड एडिशन पैक पूरी तरह से कॉस्मेटिक अपग्रेड्स पर फोकस करता है।

एक्सटीरियर में हुए बदलाव:

ग्रिल में ब्रॉन्ज इंसर्ट

रूफ रेल्स पर भी ब्रॉन्ज़ एक्सेंट

फॉग लैंप के चारों ओर ब्रॉन्ज़ सराउंड

साइड क्लैडिंग पर ब्लैक और ब्रॉन्ज़ डुअल-टोन फिनिश

साइड में एक खास “बोल्ड एडिशन” बैजिंग

ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) पर ब्रॉन्ज़ एप्लीक

15-इंच के नए ब्रॉन्ज अलॉय व्हील्स

इंटीरियर में हुए बदलाव:

सीटों पर ब्लैक और ब्रॉन्ज़ डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री

इस पैक में एक रियर-व्यू कैमरा भी शामिल है, जो पार्किंग को आसान बनाता है

खासतौर पर डिजाइन किए गए फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं

महिंद्रा ने फिलहाल बोलेरो बोल्ड एडिशन की कीमत साझा नहीं की है, लेकिन इसकी जानकारी आप नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

महिंद्रा बोलेरो से जुड़ी जानकारी

महिंद्रा बोलेरो भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार के सबसे पुराने और सफल नामों में से एक है। यह एसयूवी अपनी मजबूत बनावट, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल इंटीरियर के लिए जानी जाती है। यह खासतौर पर रूरल मार्किट में सामान को लाने-ले जाने के लिए पसंद की जाती है। इसकी दमदार बॉडी और आसान मेंटेनेंस इसे एक वर्कहॉर्स बनाती है।

यह एक बेसिक गाड़ी है जिसमें मिनिमल डैशबोर्ड, 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्टैंडर्ड बोलेरो में मैनुअल एसी, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, पावर विंडो जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग, एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर और आगे-पीछे की रो के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर दिए गए हैं।

पावरट्रेन

महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही भरोसेमंद इंजन मिलता है जो स्टैंडर्ड बोलेरो में दिया गया है। यह 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 76 पीएस की पावर और 210 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और यह एक रियर-व्हील ड्राइव एसयूवी कार है। यह पावरट्रेन अपनी दमदार परफॉर्मेंस और लो-एंड टॉर्क के लिए जानी जाती है।

इंजन 1.5-लीटर डीजल पावर 76 पीएस टॉर्क 210एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी

कीमत और मुकाबला

स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो की कीमत 8.57 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। महिंद्रा ने फिलहाल बोल्ड एडिशन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। जो ग्राहक ज्यादा मॉडर्न और बेहतर फीचर्स वाला विकल्प चाहते हैं, वह महिंद्रा बोलेरो नियो पर विचार कर सकते हैं, जिसकी कीमत 9.06 लाख रुपये से 10.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

कारदेखो का क्या है कहना…

महिंद्रा बोलेरो एक असली वर्कहॉर्स है और यह अपनी उपयोगिता के लिए अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में आज भी बेहद लोकप्रिय है। बोल्ड एडिशन सिर्फ एक ऑप्शनल कॉस्मेटिक पैक है, इसलिए इसकी वजह से बोलेरो की बिक्री पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, यह उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अपनी बोलेरो को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं। सड़कों पर दिखने वाली अनगिनत सफेद बोलेरो के बीच, यह ब्रॉन्ज़ एक्सेंट वाली एसयूवी निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचेगी।

आपकी बोलेरो बोल्ड एडिशन को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।