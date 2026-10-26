2026 हुंडई बेयोन लॉन्च: कीमत 10 लाख रुपये से शुरू, वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन हुई यूनिक क्रॉसओवर

लंबे इंतजार, कई टीजर और लीक्स के बाद, हुंडई ने आखिरकार अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार बेयोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। हुंडई बेयोन को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया गया है, जिसका टारगेट उन ग्राहकों पर है जो एक स्टाइलिश और फीचर-लोडेड गाड़ी चाहते हैं, लेकिन क्रेटा का टॉप मॉडल उनके बजट से बाहर है। हुंडई के अनुसार, बेयोन की तीन सबसे बड़ी खासियतें हैं - इसका यूनिक डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स की लंबी लिस्ट और एक स्मूद व रिफाइंड पावरट्रेन। चलिए, इस नई एसयूवी कार के बारे में विस्तार से जानते हैं:

कीमत और वेरिएंट

हुंडई ने बेयोन को कुल 7 वेरिएंट्स: एचएक्स2, एचएक्स3, एचएक्स3 प्लस, एचएक्स5, एचएक्स6, एचएक्स8, और एचएक्स10 में लॉन्च किया है। फिलहाल, कंपनी ने सिर्फ बेस वेरिएंट एचएक्स2 की कीमत का खुलासा किया है, जो 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी बुकिंग हुंडई की सभी अधिकृत डीलरशिप और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी हैं। आप इसे 11,000 की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं।

डिजाइन

डिजाइन के मामले में बेयोन, क्रेटा से बिल्कुल अलग है। जहां क्रेटा एक पारंपरिक एसयूवी के मस्कुलर और बॉक्सी प्रोपोर्शन के साथ आती है, वहीं बेयोन का लुक अनकन्वेंशनल, क्रॉसओवर जैसा और काफी क्वर्की है। यह डिजाइन उन युवा खरीदारों को आकर्षित कर सकता है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं।

इसका अगला हिस्सा स्लिम और मिनिमल है। सबसे पहले ध्यान उल्टे "एल-आकार" के एलईडी डीआरएल पर जाता है, जिन्हें एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप आपस में जोड़ती है। मेन एलईडी हेडलैम्प्स को बंपर पर नीचे की तरफ दिया गया है, जो आजकल एक पॉपुलर डिजाइन ट्रेंड है। बंपर के निचले हिस्से में एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे थोड़ा रफ एंड टफ लुक देती है।

साइड से देखने पर इसका क्रॉसओवर स्टांस और भी साफ नजर आता है। 17-इंच के क्वर्की डिजाइन वाले डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसके सिग्नेचर एलिमेंट्स में से एक हैं। बॉडी के चारों ओर मोटी ब्लैक क्लैडिंग, फंक्शनल रूफ रेल्स और मस्क्युलर हंचेस इसके एसयूवी कैरेक्टर को मजबूत करते हैं।

बेयोन का पिछला हिस्सा भी फ्रंट की तरह ही आकर्षक है। यहां भी उल्टे एल-आकार के एलईडी टेललैम्प्स दिए गए हैं जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। बंपर पर सिल्वर एप्लिक और टेलगेट के सेंटर में मोटे अक्षरों में "बेयोन" नाम की ब्रांडिंग इसके प्रीमियम फील को बढ़ाती है।

साइज: लंबाई: 4245 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1810 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1605 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2600 मिलीमीटर

कलर ऑप्शन

हुंडई ने बेयोन को कई आकर्षक रंगों में पेश किया है ताकि हर तरह के ग्राहक को अपनी पसंद का ऑप्शन मिल सके। इसमें कुल 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं:

एटलस व्हाइट

टाइटेनियम ब्लैक

फियरी रेड

क्लासी ब्लू

गोल्डन ब्रॉन्ज

इकोटोनिक ग्रे

जो लोग अपनी कार को और भी स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, उनके लिए डुअल-टोन का विकल्प भी है। फियरी रेड और एटलस व्हाइट रंगों को आप कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा, एक अनोखे और प्रीमियम लुक के लिए क्लासी ब्लू और इकोटोनिक ग्रे रंगों में मैट फिनिश का भी ऑप्शन दिया गया है। हमारी नजर में, फियरी रेड कलर बेयोन के क्वर्की और बोल्ड लुकपर सबसे ज्यादा सूट करता है।

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि बेयोन का केबिन ग्लोबल-स्पेक आई20 से काफी प्रेरित है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि आई20 का इंटीरियर अपने सेगमेंट में सबसे प्रीमियम में से एक माना जाता है। डैशबोर्ड पर एक बड़ा डुअल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। स्टीयरिंग व्हील पर हुंडई का नया "मोर्स-कोड" लोगो दिया गया है, जो हाल ही में आई वरना और एक्सटर में भी देखा गया है।

टॉप वेरिएंट्स में डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जो केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराती है। सेंटर कंसोल का डिजाइन भी काफी यूनिक है। एसी वेंट्स को वर्टिकली लगाया गया है और उनके बीच में क्लाइमेट कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलता है। साथ ही, रियर एसी वेंट्स, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और कपहोल्डर्स के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है। अगर आप एक स्पोर्टी फील चाहते हैं, तो डुअल-टोन एक्सटीरियर वाले वेरिएंट्स चुनना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इनमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ कंट्रास्ट रेड स्टिचिंग मिलती है, जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बल्कि हल्के रंग वाले केबिन के मुकाबले मेंटेन करने में भी आसान होती है।

बूट स्पेस

प्रैक्टिकैलिटी के मामले में भी बेयोन निराश नहीं करती। हुंडई के अनुसार, इसमें 505 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जब दूसरी रो की सीटें अपनी जगह पर हों। अगर आपको और भी ज्यादा जगह की जरूरत है, तो आप इसकी 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट को फोल्ड करके कार्गो स्पेस को बढ़ा सकते हैं।

फीचर्स

हुंडई की गाड़ियां हमेशा से ही फीचर्स के लिए जानी जाती हैं और बेयोन भी इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। इसकी फीचर लिस्ट काफी लंबी है:

कंफर्ट और कन्वीनियंस: पैनोरमिक सनरूफ, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम।

इंफोटेनमेंट और टेक्नोलॉजी: 12.3-इंच टचस्क्रीन सिस्टम जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसमें जनरेटिव एआई इंटीग्रेशन भी है, जिससे यह 23 क्षेत्रीय भाषाओं में वॉइस कमांड समझ सकता है। साउंड के लिए 8-स्पीकर बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है।

ड्राइविंग एक्सपीरियंस: 12.3-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइव मोड्स (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट), और एंबिएंट लाइटिंग जो केबिन के माहौल को बेहतर बनाती है।

सेफ्टी

सेफ्टी हुंडई बेयोन का एक बहुत मजबूत पहलू है, जिसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं।

इंजन

हुंडई बेयोन में क्रेटा और वरना वाला जाना-पहचाना और भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन अपनी स्मूदनेस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। फिलहाल, बेयोन के साथ सिर्फ यही एक इंजन का विकल्प है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेअेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

यह पावरट्रेन शहर में आरामदायक ड्राइविंग और हाईवे पर स्थिर परफॉर्मेंस के लिए पर्याप्त है। हुंडई ने यह भी पुष्टि की है कि जनवरी 2027 तक इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी लॉन्च किया जाएगा, जो माइलेज की चिंता करने वाले ग्राहकों के लिए एक बढ़िया खबर है।

कारदेखो का क्या है कहना

पिछले कुछ सालों में, हुंडई की बिक्री काफी हद तक क्रेटा पर निर्भर रही है, जबकि उसका बाकी लाइनअप धीरे-धीरे पुराना हो रहा था। इस निर्भरता को कम करने के लिए, हुंडई ने 2030 तक कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है, और बेयोन उस योजना का पहला कदम है। बेयोन के साथ, हुंडई एक तरह से "सेफ खेल" रही है। कंपनी अपनी मौजूदा क्रेटा के मार्केट शेयर को खोना नहीं चाहती, क्योंकि अगली पीढ़ी की क्रेटा, जो अगले साल भारत में आने वाली है, साइज में बड़ी और कीमत में महंगी होगी। बेयोन उस खाली जगह को भरेगी।

यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ग्राहक हुंडई बेयोन एसयूवी कार को कैसे अपनाते हैं, खासकर इसके क्रॉसओवर जैसे लुक और सिर्फ एक पेट्रोल इंजन विकल्प को देखते हुए। हालांकि, इसकी आक्रामक शुरुआती कीमत, फीचर्स की लंबी लिस्ट, और दमदार सेफ्टी पैकेज ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है जो एक स्टाइलिश, फीचर-पैक और सुरक्षित एसयूवी चाहते हैं, लेकिन एक पारंपरिक एसयूवी का लुक नहीं चाहते।

अन्य विकल्प

अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हुंडई बेयोन के अलावा आप हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टाटा कर्व और एमजी एस्टर जैसी गाड़ी पर विचार कर सकते हैं।