क्या विनफास्ट वीएफ5 भारत आ रही है? नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की पेंटेट डिजाइन हुई लीक

वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट के एक नए मॉडल की पेटेंट तस्वीरें लीक हुई हैं। हालांकि पेटेंट इमेज में मॉडल का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि यह विनफास्ट वीएफ5 का फेसलिफ्ट वर्जन हो सकता है। यह डिजाइन पेटेंट हमें इस बात की एक झलक देता है कि भारत में आने वाली वीएफ5 इलेक्ट्रिक एसयूवी कैसी दिख सकती है। भारत में लॉन्च होने वाले विनफास्ट के दूसरे मॉडल्स की तरह, वीएफ5 भी एक इलेक्ट्रिक कार होगी।

पेटेंट से डिजाइन के बारे में क्या पता चलता है

पेटेंट में दिख रही कार में कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो इसे वीएफ5 की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जो वियतनाम में बिकने वाली मौजूदा वीएफ5 से अलग हैं। कार का ओवरऑल सिल्हूट काफी हद तक मौजूदा वीएफ5 जैसा ही है, पर इसके आगे और पीछे के डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। साथ ही, इसमें अलग अलॉय व्हील्स भी नजर आ रहे हैं।

सामने से देखने पर यह कार अब पहले से काफी स्लीक और मॉडर्न लगती है। इसमें पतले, एक-दूसरे से जुड़े हुए एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो पुरानी वीएफ5 की गहरी लाइटिंग सिग्नेचर की जगह लेते हैं। फ्रंट बंपर को भी पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। ऐसा लगता है कि मेन हेडलैंप्स को बंपर पर नीचे की तरफ खिसका दिया गया है।

साइड से देखने पर सबसे बड़ा बदलाव नए 5-स्पोक अलॉय व्हील्स का है। हालांकि, इस पर पूरी तरह यकीन करना जल्दबाजी होगी क्योंकि हो सकता है कि ये किसी खास वेरिएंट के लिए हों या प्रोडक्शन मॉडल में कंपनी बिल्कुल अलग डिजाइन के व्हील्स दे। इसके अलावा, साइड प्रोफाइल काफी हद तक मौजूदा वीएफ5 जैसा ही है, जिसमें वही ऊपर की ओर उठती हुई बेल्टलाइन, शार्क-फिन एंटीना और ओआरवीएम शामिल हैं।

कार के पिछले हिस्से में भी अहम बदलाव किए गए हैं। टेललाइट्स का डिजाइन अब अलग है। पीछे की तरफ अभी भी एक लाइट बार है जो दोनों टेललाइट्स को जोड़ता है, लेकिन ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर्स जैसी दूसरी लाइट्स को बंपर से हटाकर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। रियर बंपर भी नया है, जिसमें नंबर प्लेट के लिए एक हेक्सागोनल हाउसिंग दी गई है, जो इसे एक फ्रेश लुक देती है।

इंटीरियर

भारत में आने वाली सभी विनफास्ट कार के केबिन का डिजाइन बेहद मिनिमलिस्टिक यानी साधारण रखा गया है। इसके सेंटर में एक बड़ी टचस्क्रीन, एक स्टीयरिंग व्हील और स्क्रीन के नीचे कुछ जरूरी कंट्रोल्स हैं। उम्मीद है कि वीएफ5 भी इसी डिजाइन फिलॉसफी को अपनाएगी और इसके फेसलिफ्ट मॉडल में भी यही सोच बरकरार रहेगी। फिलहाल, इस कार के इंटीरियर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा ग्लोबल मॉडल के मुकाबले इसमें बहुत कम बदलाव होंगे।

ऑनलाइन सामने आई कुछ स्पाई तस्वीरों से एक नए स्टीयरिंग व्हील का पता चला है। इसका डिजाइन थोड़ा बॉक्सी है और इस पर टच-कैपेसिटिव बटन दिए गए हैं। साथ ही, इसके दोनों तरफ कंट्रोल के लिए दो नॉब भी मौजूद हैं। यह डिजाइन इसे एक मॉडर्न और हाई-टेक फील देता है। कुल मिलाकर, केबिन का फोकस ड्राइवर और पैसेंजर के लिए एक साफ-सुथरा और बिना किसी झंझट वाला एक्सपीरियंस देना होगा, जिसमें ज्यादातर फंक्शन सेंट्रल टचस्क्रीन से ही कंट्रोल होंगे।

*इस्तेमाल की गई तस्वीर ग्लोबल-स्पेक वीएफ5 की है, जो सिर्फ रेफरेंस के लिए है।

बोनट के नीचे क्या है?

चूंकि वीएफ5 एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसके पावरट्रेन में बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, विनफास्ट वीएफ5 दो अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए कौनसा विकल्प चुनती है।

स्पेसिफिकेशन मौजूदा वीएफ5 (इंडोनेशिया) अन्य बाजार बैटरी पैक 29.6 केडब्ल्यूएच 37.23 केडब्ल्यूएच पावर 95 पीएस 136 पीएस टॉर्क 135 एनएम 135 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 268 किलोमीटर 326 किलोमीटर

29.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाला वर्जन इंडोनेशिया जैसे बाजारों में उपलब्ध है। वहीं, 37.23 केडब्ल्यूएच वाला बड़ा बैटरी पैक ज्यादा पावर और लंबी रेंज ऑफर करता है। भारत में कौनसा बैटरी विकल्प लॉन्च किया जाएगा, यह अभी साफ नहीं है। यह फैसला कार की कीमत और पोजिशनिंग पर बहुत हद तक निर्भर करेगा।

किससे होगा मुकाबला?

विनफास्ट वीएफ5 एक सब-4 मीटर एसयूवी है, यानी इसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला किससे होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विनफास्ट इसे किस पावरट्रेन और कीमत के साथ लॉन्च करती है। यहां दो संभावनाएं बनती हैं:

कारदेखो का क्या है कहना

विनफास्ट वीएफ5 भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक दिलचस्प पेशकश हो सकती है, खासकर अगर कंपनी इसे अपनी आने वाली वीएफ6 एसयूवी के नीचे पोजिशन करती है। इसका आकर्षक डिजाइन और कॉम्पैक्ट साइज शहरी ग्राहकों को पसंद आ सकता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ एक डिजाइन पेटेंट फाइलिंग से भारत में इसके लॉन्च की पुष्टि नहीं होती। अभी यह भी साफ नहीं है कि यहां कौनसा बैटरी पैक या पावरट्रेन विकल्प पेश किया जाएगा। इस कार की सफलता पूरी तरह से इसकी कीमत, वास्तविक दुनिया में इसकी रेंज और चार्जिंग क्षमताओं पर निर्भर करेगी। तभी यह तय हो पाएगा कि यह भारतीय बाजार में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को कितनी टक्कर दे पाती है।

फिलहाल, हमें विनफास्ट की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा, जिससे यह साफ हो पाएगा कि वीएफ5 सच में भारत आ रही है या नहीं। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।