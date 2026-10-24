एम्बिएंट लाइटिंग वाली टॉप 10 कार: छोटी कार के बजट में पाएं प्रीमियम केबिन का फील

published on अक्टूबर 24, 2026 10:56 ist

Oct 24, 2026 10:56 IST

last updated on Oct 24, 2026 10:56 IST

Oct 24, 2026 10:56 IST

published on Oct 24, 2026 10:56 IST

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फेस्टिव सीजन के साथ ही कार बाजार में भी रौनक बढ़ जाती है। इस समय बहुत से लोग नई कार खरीदने की योजना बनाते हैं जो न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि लंबे समय तक मॉडर्न और आकर्षक भी लगे। आज के दौर में कारें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गई हैं, वे टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट का एक पैकेज बन गई हैं। इसी वजह से "नाइस-टू-हैव" फीचर्स की मांग तेजी से बढ़ी है, और इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग उनमें से एक है। कुछ साल पहले तक यह फीचर सिर्फ महंगी और लग्जरी गाड़ी में ही मिलता था, लेकिन अब कई बजट कार में भी डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर एलईडी लाइट स्ट्रिप्स दी जा रही हैं, जो केबिन के माहौल को पूरी तरह बदल देती हैं और उसे एक प्रीमियम फील देती हैं।

अगर आप भी इस दिवाली एक नई कार घर लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके केबिन में एक खास और प्रीमियम एहसास हो, तो यहां हमने इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आने वाली 10 सबसे किफायती कार की लिस्ट तैयार की है। ये कारें स्टाइल, फीचर्स और बजट का एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करती हैं।

टाटा अल्ट्रोज

कीमत: 8.10 लाख रुपये

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल+सीएनजी डीजल गियरबॉक्स एमटी एटी एमटी एटी एमटी किएटिव 8.10 लाख रुपये 8.67 लाख रुपये (एएमटी) 9.15 लाख रुपये 9.70 लाख रुपये - किएटिव एस 8.45 लाख रुपये 9.02 लाख रुपये (एएमटी)/ 9.65 लाख रुपये (डीसीटी) 9.50 लाख रुपये 10 लाख रुपये 9.60 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एस 9.30 लाख रुपये 10.50 लाख रुपये (डीसीटी) 10.35 लाख रुपये 10.90 लाख रुपये 10.45 लाख रुपये अकंप्लिश्ड प्लस एस - 10.75 लाख रुपये (डीसीटी) - - -

इस लिस्ट में सबसे किफायती कार टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज है। यह अपने सेगमेंट की अकेली कार है जो फैक्ट्री-फिटेड एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है। इसमें दी गई एम्बिएंट लाइटिंग डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में एक पतली एलईडी स्ट्रिप के रूप में फैली हुई है।

टाटा अल्ट्रोज कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आती है, जिससे यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो सीएनजी विकल्प के साथ भी उपलब्ध है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड एएमटी, और ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए 6-स्पीड डुअल-क्लच (डीसीटी) ऑटोमैटिक का ऑप्शन है। इसके अलावा, उन लोगों के लिए जो ज्यादा टॉर्क और माइलेज चाहते हैं, इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का भी विकल्प है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

निसान मैग्नाइट

कीमत: 8.76 लाख रुपये

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी एटी एमटी एटी टेक्ना प्लस 8.76 लाख रुपये 9.31 लाख रुपये 9.95 10.99 लाख रुपये

निसान मैग्नाइट भारत की सबसे सस्ती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट में निसान ने इसमें कई सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें से एक इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग भी है। मैग्नाइट में यह फीचर इसके टॉप वेरिएंट टेक्ना प्लस में मिलता है। इसमें पैसेंजर-साइड डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर रिफ्लेक्टिव व्हाइट एलईडी लाइटिंग दी गई है। यह लाइटिंग लेदरेट फिनिश वाले डैशबोर्ड के साथ मिलकर केबिन को एक प्रीमियम एहसास देती है।

मैग्नाइट में दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।

रेनो काइगर

कीमत: 8.50 लाख रुपये

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी एमटी एटी इमोशन 8.50 लाख रुपये 9.40 लाख रुपये 10.40 लाख रुपये

रेनो काइगर को पिछले साल मिले फेसलिफ्ट के बाद इसका लुक और भी स्पोर्टी हो गया है और इसमें कुछ छोटे-मोटे फीचर अपग्रेड भी किए गए हैं। काइगर भी फैक्ट्री-फिटेड एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आने वाली सबसे किफायती एसयूवी में से एक है। काइगर में एम्बिएंट लाइटिंग इसके इमोशन वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है। यह सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड के कुछ हिस्सों को रोशन करती है, जिससे केबिन का माहौल काफी मॉडर्न लगता है।

काइगर में मैग्नाइट वाले ही इंजन विकल्प मिलते हैं। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी के साथ आता है। वहीं, परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प है, जो 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स

कीमत: 9.99 लाख रुपये

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी एमटी एटी प्लस 9.99 लाख रुपये 11.57 लाख रुपये 12.82 लाख रुपये मैक्स 11.34 लाख रुपये 12.62 लाख रुपये 13.89 लाख रुपये

सिट्रोएन अपनी कारों में कम्फर्ट और यूनिक डिजाइन पर खास ध्यान देती है, और बसॉल्ट एक्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह एक फंकी दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अच्छे स्पेस, आकर्षक लुक्स और अपने सेगमेंट में बेस्ट-इन-क्लास राइड कम्फर्ट प्रदान करती है। पिछले साल मिले फीचर अपग्रेड के रूप में, बसॉल्ट एक्स में अब एम्बिएंट लाइटिंग भी शामिल हो गई है। इसमें व्हाइट एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है जो मल्टी-लेयर डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्टिव टाइप की है।

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स में दो पेट्रोल इंजन विकल्प हैं। पहला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स

कीमत: 9.99 लाख रुपये

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी एमटी एटी प्लस 9.99 लाख रुपये 11.99 लाख रुपये - मैक्स 5-सीटर 11.62 लाख रुपये 12.97 लाख रुपये 14.14 लाख रुपये मैक्स 7-सीटर - 13.34 लाख रुपये 14.51 लाख रुपये

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में उन चुनिंदा कारों में से एक है जो 7-सीटर कॉन्फिगरेशन का विकल्प देती है। पिछले साल, एयरक्रॉस एक्स को एक बड़ा फीचर और इंटीरियर अपडेट मिला था। इस अपडेट के बाद, इसमें भी बसॉल्ट एक्स जैसा ही व्हाइट रिफ्लेक्टिव एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप मिलता है। चूंकि दोनों एसयूवी का डैशबोर्ड लेआउट लगभग एक जैसा है, इसलिए लाइटिंग का अनुभव भी काफी समान है।

एयरक्रॉस एक्स में भी वही इंजन विकल्प मिलते हैं जो बसॉल्ट एक्स में हैं। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (5-स्पीड एमटी के साथ) और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ) शामिल है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा

कीमत: 10.09 लाख रुपये

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी एमटी एमटी एटी एमटी जेडएक्सआई 10.09 लाख रुपये 10.70 लाख रुपये 12 लाख रुपये 11.75 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 11.41 लाख रुपये - 13.70 लाख रुपये -

मारुति सुजुकी ब्रेजा अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट में कंपनी ने इसमें एक नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल का विकल्प जोड़ा है, और सब-4 मीटर टैक्स स्लैब का फायदा मिलता है। अपडेट के साथ ब्रेजा में कई नए फीचर्स भी शामिल किए गए, जिनमें एम्बिएंट लाइटिंग भी एक है। इसमें एलईडी स्ट्रिप सिर्फ डोर पैड्स पर दी गई है। इसके अलावा, डैशबोर्ड के नीचे फुटवेल लाइटिंग भी मिलती है।

ब्रेजा कुल तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है: नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल), 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक), और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीएनजी (सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल)।

स्कोडा कायलाक

कीमत; 11.35 लाख रुपये

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी एटी स्पोर्टलाइन 11.35 लाख रुपये 12.35 लाख रुपये प्रेस्टीज 11.85 लाख रुपये 12.85 लाख रुपये प्रेस्टीज प्लस 12.09 लाख रुपये 13.09 लाख रुपये

स्कोडा कायलाक सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में उन लोगों की पसंदीदा है जिन्हें ड्राइविंग का शौक है। यह वर्तमान में स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसका श्रेय इसके दमदार परफॉर्मेंस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम इंटीरियर को जाता है। कायलाक में पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर व्हाइट एलईडी लाइट दी गई है, जो एक "कपड़े जैसे" टेक्सचर्ड डिजाइन एलिमेंट के नीचे से रिफ्लेक्ट होती है।

कायलाक में एक 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

होंडा सिटी

कीमत: 12 लाख रुपये

वेरिएंट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड एमटी एटी एटी एसवी 12 लाख रुपये - - वी 13.50 लाख रुपये 14.50 लाख रुपये - जेडएक्स 15.46 लाख रुपये 16.46 लाख रुपये - जेडएक्स प्लस 16.35 लाख रुपये 17.35 लाख रुपये 21.36 लाख रुपये

होंडा सिटी सेडान सेगमेंट में सबसे पुराने नामों में से एक है। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, सिटी में पैसेंजर-साइड क्रैश पैड पर इंटीग्रेटेड एलईडी लाइटिंग और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे एक छोटी स्ट्रिप दी गई है।

सिटी 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। इसमें हाइब्रिड ई-सीवीटी सेटअप के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है।

हुंडई वेन्यू

कीमत: 11.94 लाख

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल एमटी एटी एमटी एटी एचएक्स 7 - - 12.82 लाख रुपये / 13 लाख रुपये* - एचएक्स 8 11.94 लाख रुपये / 12.12 लाख रुपये* 13.03 लाख रुपये - 13.76 लाख रुपये / 13.94 लाख रुपये एचएक्स 8 नाइट - - - 13.91 लाख रुपये / 14.09 लाख रुपये एचएक्स 10 - 14.68 लाख रुपये / 14.86 लाख रुपये* - 15.64 लाख रुपये / 15.82 लाख रुपये* एचएक्स 10 नाइट - 14.82 लाख रुपये / 15 लाख रुपये - -

*डुअल-टोन

हाल ही में हुंडई वेन्यू को भी फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर फील और फीचर्स में एक बड़ा अपग्रेड किया गया है। हालांकि, एक और अपग्रेड है व्हाइट इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप, जो डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड पर बड़े करीने से इंटीग्रेटेड है और निचले सेंटर कंसोल के चारों ओर एक ओवल स्ट्रिप है।

वेन्यू में कुल तीन इंजन ऑप्शन: 5-स्पीड मैनुअल के साथ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं।

हुंडई वरना

कीमत: 13.25 लाख

वेरिएंट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी एटी एमटी एटी एचएक्स 6 13.25 लाख रुपये / 13.40 लाख रुपये* 14.46 लाख रुपये / 14.61 लाख रुपये* - - एचएक्स 6 प्लस 13.87 लाख रुपये / 14.02 लाख रुपये 15.03 लाख रुपये / 15.18 लाख रुपये* - - एचएक्स 8 14.94 लाख रुपये / 15.09 लाख रुपये 16.15 लाख रुपये / 16.30 लाख रुपये* 16.34 लाख रुपये / 16.49 लाख रुपये* 17.63 लाख रुपये / 17.78 लाख रुपये* एचएक्स 10 - 17.21 लाख रुपये / 17.36 लाख रुपये* - 18.31 लाख रुपये / 18.46 लाख रुपये*

*डुअल-टोन

वरना उन कुछ सेडान में से है जो अभी भी कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में उपलब्ध हैं। यह लुक्स, फीचर्स, कम्फर्ट और प्रैक्टिकैलिटी में बहुत अच्छी है। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट में एक्सटीरियर और फीचर लिस्ट में एक छोटा बदलाव किया गया है। इसमें प्रीमियम-लुकिंग एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप है। कस्टमाइजेबल एलईडी स्ट्रिप डैशबोर्ड की चौड़ाई में चलती है और फ्रंट डोर पैड पर तीन स्ट्राइप्स के साथ खत्म होती है। यह सेडान के केबिन में प्रीमियमनेस का एहसास बढ़ाती है।

वरना कार में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन ऑप्शन है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स ऑप्शन है।

कारदेखो का क्या है कहना

कुछ समय पहले तक, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे अच्छे फीचर्स प्रीमियम कार या ज्यादा महंगी कार के टॉप वेरिएंट में ही मिलते थे। हालांकि, फीचर वॉर ने कॉम्पिटिशन को इन फीचर्स को और भी सस्ती कार में लाने के लिए मजबूर कर दिया है।

क्या ये फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिनकी हमें जरूरत है? नहीं। हालांकि, यह कुछ ऐसा है जो कार को लंबे समय तक मॉडर्न और फ्रेश महसूस कराने में मदद करेगा। कलर-कस्टमाइजेबल एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग इसमें और मदद करेगी।

क्या आपको अपनी अगली कार के लिए एम्बिएंट लाइटिंग की जरूरत है? आप इनमें से कौनसी कार चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।