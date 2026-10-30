होंडा एलिवेट Vs मारुति विक्टोरिस: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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Oct 30, 2026 16:57 IST

last updated on Oct 30, 2026 16:57 IST

Oct 30, 2026 16:43 IST

published on Oct 30, 2026 16:43 IST

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हाल ही में होंडा एलिवेट को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, लेकिन यह अब भी सिर्फ एक पावरट्रेन के साथ आती है। वहीं, इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी मारुति विक्टोरिस ग्राहकों को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी समेत तीन इंजन विकल्पों की पेशकश करती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि होंडा एलिवेट और मारुति विक्टोरिस में से कौनसी एसयूवी कार खरीदें? आइए, प्राइस, फीचर, कलर, साइज, इंजन और स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों गाड़ी का कंपेरिजन करते हैं।

2026 होंडा एलिवेट Vs मारुति विक्टोरिस: कीमत

मॉडल होंडा एलीवेट मारुति विक्टोरिस कीमत (एक्स-शोरूम) 11.80 लाख रुपये से 18.40 लाख रुपये 10.45 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

मारुति विक्टोरिस की शुरुआती कीमत 10.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो इसे बजट के प्रति सचेत खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इसकी तुलना में, 2026 होंडा एलिवेट का बेस वेरिएंट 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है, जो विक्टोरिस से करीब 1.35 लाख रुपये महंगा है। यह शुरुआती कीमत का अंतर उन खरीदारों के लिए मायने रख सकता है जो एक टाइट बजट पर हैं। हालांकि, जब टॉप-एंड वेरिएंट्स की बात आती है, तो कहानी पलट जाती है। होंडा एलिवेट टॉप मॉडल की प्राइस 18.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, मारुति विक्टोरिस की प्राइस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और ऑल-व्हील-ड्राइव जैसे विकल्पों के कारण 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

2026 होंडा एलिवेट Vs मारुति विक्टोरिस: साइज

मॉडल होंडा एलीवेट मारुति विक्टोरिस अंतर लंबाई 4312 मिलीमीटर 4360 मिलीमीटर (- 48 मिलीमीटर) चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर (- 5 मिलीमीटर) ऊंचाई 1650 मिलीमीटर 1655 मिलीमीटर (- 5 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2650 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर + 50 मिलीमीटर

पहली नजर में दोनों एसयूवी कार का आकार लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन कुछ अहम अंतर हैं। मारुति विक्टोरिस 4,360 मिलीमीटर की लंबाई के साथ एलिवेट (4,312 मिलीमीटर) से थोड़ी लंबी है, जबकि दोनों की चौड़ाई लगभग बराबर है। ऊंचाई के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबर हैं। सबसे बड़ा अंतर व्हीलबेस में देखने को मिलता है। होंडा एलिवेट का व्हीलबेस 2650 मिलीमीटर है, जो विक्टोरिस के 2600 मिलीमीटर व्हीलबेस से 50 मिलीमीटर लंबा है।

2026 होंडा एलिवेट Vs मारुति विक्टोरिस: कलर ऑप्शन

होंडा एलीवेट मारुति विक्टोरिस प्लेटिनम व्हाइट पर्ल* पर्ल आर्कटिक व्हाइट लूनर सिल्वर मेटैलिक स्प्लेंडिड सिल्वर* मीटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक मैग्मा ग्रे क्रिस्टल ब्लैक पर्ल ब्लूइश ब्लैक ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल मिस्टिक ग्रीन रेडिएंट रेड मेटैलिक* सिज़लिंग रेड* नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल* इटरनल ब्लू*

होंडा एलिवेट में आपको सादे मेटैलिक शेड्स के साथ-साथ रेडिएंट रेड मेटैलिक जैसे कुछ चटख और आकर्षक रंग मिलते हैं, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं। दूसरी ओर, मारुति विक्टोरिस सात क्लासी और प्रीमियम शेड्स में उपलब्ध है। इसके इटर्नल ब्लू जैसे कलर कार को एक अलग पहचान देते हैं। दोनों ही एसयूवी कार में कुछ चुनिंदा रंगों के साथ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ का विकल्प भी मिलता है।

2026 होंडा एलिवेट Vs मारुति विक्टोरिस: पावरट्रेन

यहीं पर दोनों एसयूवी कार के बीच सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। होंडा एलिवेट एक इंजन में आती है, जबकि मारुति विक्टोरिस में ग्राहकों को तीन अलग-अलग पावरट्रेन का विकल्प मिलता है।

मॉडल होंडा एलीवेट मारुति विक्टोरिस इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ पावर 121 पीएस 104 पीएस 88 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 145 एनएम 139 एनएम 121.5 एनएम 141 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ई-सीवीटी ड्राइवट्रेन एफडब्ल्यूडी एफडब्ल्यूडी/एडब्ल्यूडी (केवल एटी) एफडब्ल्यूडी एफडब्ल्यूडी

होंडा एलिवेट का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 121 पीएस की पावर देता है, जो विक्टोरिस के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (104 पीएस) से 17 पीएस ज्यादा है। यह इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे पावरफुल नैचुरली एस्पिरेटेड इंजनों में से एक बनाता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस पसंद करने वालों को आकर्षित करेगा। इसके विपरीत, मारुति विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देता है, जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा, सीएनजी का विकल्प उन लोगों के लिए है जिनकी रनिंग कॉस्ट सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी ने चतुराई से सीएनजी टैंक को अंडरबॉडी में फिट किया है, जिससे बूट स्पेस में कोई समझौता नहीं करना पड़ता। साथ ही, विक्टोरिस अपने नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी देती है, जो खराब रास्तों या पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग करने वालों के लिए उपयोगी है।

2026 होंडा एलिवेट Vs मारुति विक्टोरिस: फीचर्स

फीचर होंडा एलीवेट मारुति विक्टोरिस ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप्स ✅ ✅ व्हील 17-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स पीछे स्पॉइलर ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ❌, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम ऑटो-डिम्मिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज़ कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पावर्ड सीट ✅(8 तरह ड्राइवर, 4 तरह को-ड्राइवर) ✅ (6 तरह ड्राइवर) पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीट ✅(आगे और पीछे) ✅(केवल आगे) सनरूफ सिंगल-पेन सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पीछे सनशेड ❌ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड्स ❌ ✅ (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स) केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ❌ ✅ एडीएएस ✅ लेवल-2 ✅ लेवल-2

फीचर्स के मामले में मुकाबला काफी कड़ा है। दोनों एसयूवी कार में एलईडी हेडलैंप, डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप, 17-इंच अलॉय व्हील, और रूफ रेल्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए, दोनों ही गाड़ियां लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर से लैस हैं।

हालांकि, कुछ फीचर्स इन्हें एक-दूसरे से अलग करते हैं। होंडा एलिवेट कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान देती है। इसमें दोनों फ्रंट सीटें वेंटिलेटेड और पावर्ड हैं (8 तरह एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 4 तरह एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट)। इसमें रियर सीट वेंटिलेशन भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है।

वहीं, मारुति विक्टोरिस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील पर जोर देती है। इसमें 10.25-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा, पीछे की खिड़कियों के लिए सनशेड भी दिया गया है, जो भारत जैसे गर्म देश में बहुत काम आता है। कुल मिलाकर, विक्टोरिस ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है और वैल्यू-फॉर-मनी के मामले में आगे निकलती दिखती है।

मुकाबला

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला बहुत तगड़ा है। होंडा एलिवेट और मारुति विक्टोरिस के अलावा, इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, रेनो डस्टर, हुंडई बेयोन, और टाटा सिएरा जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

तो आखिर में कौनसी एसयूवी कार चुननी चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। होंडा एलिवेट उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक भरोसेमंद, बिना किसी झंझट वाली एसयूवी चाहते हैं। इसका पावरफुल और रिफाइंड नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देता है। नए अपडेट के साथ इसमें वेंटिलेटेड सीट जैसे कुछ जरूरी फीचर्स भी जुड़ गए हैं। अगर आपकी प्राथमिकता एक स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस और आरामदायक केबिन है, और आपको मल्टीपल पावरट्रेन विकल्पों की जरूरत नहीं है, तो एलिवेट आपके लिए सही है। यहां नई और पुरानी होंडा एलिवेट का कंपेरिजन देखें।

दूसरी ओर, मारुति विक्टोरिस उन ग्राहकों के लिए बनी है जो विकल्प और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। यह स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के साथ बेहतरीन माइलेज, सीएनजी के साथ कम रनिंग कॉस्ट, और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ बेहतर कैपेबिलिटी प्रदान करती है। पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और रियर सनब्लाइंड जैसे फीचर्स इसे एक ज्यादा प्रीमियम और प्रैक्टिकल पैकेज बनाते हैं। अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से पावरट्रेन चुनना चाहते हैं और एक फीचर-लोडेड कार की तलाश में हैं, तो विक्टोरिस एक बेहतर सौदा साबित हो सकती है।