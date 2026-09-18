2026 टाटा सिएरा लेजेंड सीरीज लॉन्च: ऑप्शनल वेरिएंट में अब और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे!
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टाटा सिएरा पिछले साल की सबसे बड़ी लॉन्च में से एक थी, जिसने अपने रेट्रो-कूल लुक्स, बड़े केबिन और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब, टाटा मोटर्स ने सिएरा लेजेंड सीरीज को लॉन्च किया है। यह असल में एक अपडेटेड वेरिएंट लाइनअप है जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं।
कीमत और वेरिएंट
बदलावों पर विस्तार से बात करने से पहले, यहां नई लॉन्च हुई लेजेंड सीरीज की पूरी प्राइस लिस्ट देखिए:
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वेरिएंट
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नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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टर्बो-पेट्रोल
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डीजल
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एमटी
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डीसीटी
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एटी
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एमटी
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एटी
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स्मार्ट प्लस एल
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11.99 लाख रुपये
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13.49 लाख रुपये
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प्योर एल
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13.79 लाख रुपये
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14.99 लाख रुपये
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15.24 लाख रुपये
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प्योर एल(ओ)
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14.29 लाख रुपये
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15.59 लाख रुपये
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15.74 लाख रुपये
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16.99 लाख रुपये
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प्योर प्लस एल
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14.99 लाख रुपये
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16.29 लाख रुपये
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16.44 लाख रुपये
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17.74 लाख रुपये
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एडवेंचर प्लस एल
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16.99 लाख रुपये
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18.29 लाख रुपये
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18.99 लाख रुपये
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18.19 लाख रुपये
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19.49 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है
नई लेजेंड सीरीज की कीमत बेस स्मार्ट प्लस एल वेरिएंट के लिए 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह इसके स्टैंडर्ड स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मुकाबले 50,000 रुपये ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस की कीमत या स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि वे इस लेजेंड सीरीज अपडेट का हिस्सा नहीं हैं।
क्या बदला है?
असल में, इस अपडेट में मौजूदा वेरिएंट पर आधारित ऑप्शनल वेरिएंट्स को लाइनअप में जोड़ा गया है, जिन्हें 'एल' बैज के साथ पेश किया गया है। ये नए वेरिएंट्स अपने स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर्स के साथ आते हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही कार चुनने में और भी आसानी होती है। यह टाटा की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें ग्राहकों को हर प्राइस पॉइंट पर अधिकतम वैल्यू देने की कोशिश की जाती है। यहां लेजेंड सीरीज के तहत हर वेरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स की पूरी जानकारी दी गई है।
स्मार्ट प्लस एल
बेस स्मार्ट प्लस वेरिएंट पर बेस्ड स्मार्ट प्लस एल में कुछ महत्वपूर्ण कम्फर्ट फीचर्स जोड़े गए हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को और बेहतर बनाते हैं।
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लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
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लेदरेट डोरपैड्स और आर्मरेस्ट
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स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स
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ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम
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17-इंच स्टील व्हील के साथ कवर
प्योर एल
प्योर एल वेरिएंट स्टैंडर्ड प्योर पर बेस्ड है और इसमें ऐसे अपग्रेड्स मिलते हैं जो कार के एक्सटीरियर लुक और सेफ्टी दोनों को बढ़ाते हैं।
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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वॉशर के साथ रियर वाइपर
प्योर एल (ओ)
यह लाइनअप में एक बिल्कुल नया एडिशन है, जो प्योर एल और प्योर प्लस एल वेरिएंट के बीच की खाली जगह को भरता है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो कुछ मॉडर्न और फील-गुड फीचर्स चाहते हैं लेकिन टॉप वेरिएंट तक नहीं जाना चाहते।
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वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ
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ऑटो हेडलैंप्स
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रेन-सेंसिंग वाइपर
प्योर प्लस एल
प्योर प्लस एल को पुराने प्योर प्लस वेरिएंट से रिप्लेस किया गया है और मुख्य रूप से ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के कम्फर्ट पर फोकस करता है।
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6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट
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आगे वेंटिलेटेड सीट
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थाई सपोर्ट एक्सटेंशन
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बॉस मोड
एडवेंचर प्लस एल
टाटा ने स्टैंडर्ड एडवेंचर प्लस के ऊपर एडवेंचर प्लस एल वेरिएंट को पोजिशन किया है, जो एक बहुत ही उपयोगी मॉडर्न फीचर के साथ आता है।
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वायरलेस चार्जर
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि ये लेजेंड सीरीज अपडेट का हिस्सा नहीं हैं।
इंजन
हालांकि सिएरा के पावरट्रेन ऑप्शंस पहले जैसे ही हैं, लेकिन लेजेंड सीरीज के साथ इनके वेरिएंट-वाइज डिस्ट्रिब्यूशन में कुछ अपडेट किए गए हैं। सबसे अहम बदलाव यह है कि पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन अब एडवेंचर वेरिएंट से उपलब्ध है, जिससे यह पहले से ज्यादा किफायती हो गया है।
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर डीजल
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पावर
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106 पीएस
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160 पीएस
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118 पीएस
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टॉर्क
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145 एनएम
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255 एनएम
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260 एनएम (एमटी)/ 280 एनएम (एटी)
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), डीसीटी- ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
मुकाबला
टाटा सिएरा का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, टाटा कर्व, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन और टोयोटा हाइराइडर से है।
कारदेखो का क्या है कहना
टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के लिए एक बड़ी वेरिएंट रेंज ऑफर करने के लिए जानी जाती है, ताकि हर तरह के ग्राहक के लिए एक सही ऑप्शन मौजूद हो। लेजेंड सीरीज के लॉन्च के साथ, सिएरा की पहले से ही बड़ी रेंज और भी बड़ी हो गई है। यह निश्चित रूप से उन खरीदारों की मदद करेगा जो किसी खास फीचर के लिए अगले वेरिएंट पर अपग्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन उतनी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हालांकि, इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अब दस से ज्यादा वेरिएंट और पांच पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ, ग्राहकों के लिए सही वेरिएंट चुनना थोड़ा और कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि खरीदार अपनी जरूरतों को समझें, सभी वेरिएंट्स के फीचर्स को विस्तार से देखें और अपनी पसंद को फाइनल करने से पहले कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लें। नई टाटा सिएरा लेजेंड सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं
यह भी देखें: टाटा सिएरा ऑन रोड प्राइस