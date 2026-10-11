2026 टाटा एरिस क्रिएटिव vs अकंप्लिश्ड: सेडान कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

Published On अक्टूबर 11, 2026 10:13 ist

last updated on Oct 11, 2026 10:13 IST

published on Oct 11, 2026 10:13 IST

टाटा ने एरिस सेडान कार को टिगोर की जगह लॉन्च किया है। यह पांच वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव और अकंप्लिश्ड में उपलब्ध है। टाटा एरिस किएटिव को टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड के नीचे पोजिशन किया गया है, जिससे ग्राहक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ज्यादा पैसे खर्च करना सही है।

यहां हमने टाटा एरिस क्रिएटिव और अकंप्लिश्ड वेरिएंट का एक्सटीरियर, केबिन, फीचर, सेफ्टी और प्राइस के मोर्चे पर कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:

कीमत

मॉडल पेट्रोल एमटी पेट्रोल एएमटी सीएनजी एमटी सीएनजी एएमटी क्रिएटिव 7.49 लाख रुपये 8.04 लाख रुपये 8.49 लाख रुपये 9.04 लाख रुपये अकंप्लिश्ड 8.19 लाख रुपये 8.74 लाख रुपये 9.19 लाख रुपये 9.74 लाख रुपये

*सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

अकंप्लिश्ड दोनों पावरट्रेन ऑप्शन में करीब 70,000 रुपये तक महंगा है।

दोनों वेरिएंट हर इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन में आते हैं, इसलिए आखिरी फैसला फीचर और डिजाइन एलिमेंट्स पर निर्भर करता है।

डिजाइन

ये दोनों ही हायर-स्पेक वेरिंट्स हैं, इसलिए डिजाइन के मामले में ये काफी अच्छे हैं। दोनों वेरिएंट का लुक एक जैसा है, इनमें एक जैसे पतले एलईडी हेडलैंप्स और टाटा लोगों के नीचे 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। क्रिएटिव वेरिएंट में बड़े लोअर एयर डैम के साथ वही बंपर दिया गया है, लेकिन कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स का अभाव है। अकंप्लिश्ड में क्रिएटिव वेरिएंट के मुकाबले यह फीचर मिलता है। इसके अलावा, दोनों वेरिएंट में हेडलैंप्स में इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल और इन्हें जोड़ने वाला ब्लैक पैनल भी है।

साइड से टाटा एरिस कार आपको टिगोर कार की याद दिलाएगी, चाहे आप इसका कोई भी वेरिएंट लें। इन दोनों वेरिएंट के पेट्रोल वर्जन में 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। इनमें आपको क्रोम डोर हैंडल और पियानो ब्लैक ओआरवीएम भी मिलते हैं। यहां एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि लोअर वेरिएंट में क्रोम विंडो लाइन नहीं है। दोनों वेरिएंट में टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम और आगे वाले दरवाजों पर एरिस बैजिंग दी गई है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सीएनजी वेरिएंट में कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं।

पीछे से दोनों वेरिएंट एक जैसे हैं। दोनों वेरिएंट में एक जैसे कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, नया सेगमेंटेड लाइटिंग डिजाइन, और स्कल्प्टेड बंपर दिए गए हैं। आइए अब कलर ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जहां बड़ा अंतर है।

कलर ऑप्शन

2026 टाटा एरिस के दोनों वेरिएंट में छह कलर ऑप्शन मिलते हैं। इनमें डैंडेली ड्रिजल, नाइट्रो क्रिमसन, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और ड्यून ग्लो शामिल हैं।

अकंप्लिश्ड केवल ड्यूल-टोन फिनिश में उपलब्ध है, जिसमें आपके पसंदीदा रंग के साथ ब्लैक रूफ मिलती है। हमारी राय में ड्यून ग्लो ही वह कलर है जो एरिस में सबसे अलग दिखता है।

केबिन

दोनों वेरिएंट का डैशबोर्ड डिजाइन और ओवरऑल केबिन लुक एक जैसा है, जिसमें फ्लोटिंग स्टाइल ड्यूल डिस्प्ले, एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले साथ लो-सेट डैशबोर्ड है।

क्रिएटिव वेरिएंट में डैशबोर्ड पर रिसाइकल प्लास्टिक और कपड़े जैसे मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, और केबिन में बैज और ब्राउन थीम दी गई है जिससे अंदर से यह काफी स्पेशियस लगती है। वहीं, अकंप्लिश्ड में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, एक सॉफ्ट-टच फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर आर्मरेस्ट के साथ प्रीमियम टच दिया गया है।

कुल मिलाकर, दोनों वेरिएंट में काफी अच्छी फिनिश है, लेकिन अकंप्लिश्ड वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम लगता है।

फीचर

फीचर की शुरुआत क्रिएटिव वेरिएंट से करते हैं। इसमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

अकंप्लिश्ड इस मामले में एक कदम आगे है। इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड सीट, पीछे वाले पैसेंजर के लिए एक 65 वाट टाइप-सी फास्ट-चार्जिंग पोर्ट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं।

अगर आप टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देखें।

टाटा एरिस क्रिएटिव अकंप्लिश्ड: सेफ्टी

क्रिएटिव में बहुत सारे अच्छे फीचर हैं, जिनमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन-सेंसिंग वाइपर, और 360 डिग्री कैमरा शामिल है। अकंप्लिश्ड वेरिएंट में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर केवल एक इन-बिल्ड डैशकैम दिया गया है, जो रिकॉर्डिंग के लिए चारों कैमरों का इस्तेमाल करता है, जो हमारी सड़कों के हिसाब से काफी काम का फीचर है।

यहां आप टाटा एरिस प्योर प्लस और क्रिएटिव वेरिएंट का कंपेरिजन देख सकते हैं।

इंजन

क्रिएटिव और अकंप्लिश्ड दोनों वेरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इनमें आपको फैक्ट्री फिटेड ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी किट भी मिलती है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

मुकाबला

टाटा एरिस कार का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज से है।

सेडान कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

ज्यादातर ग्राहकों के लिए क्रिएटिव वेरिएंट सही रहेगा। इसमें एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, अलॉय व्हील, सभी जरूरी इंफोटेनमेंट फीचर और 6 एयरबैग व 360 डिग्री जैसे अच्छे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा, यह वेरिएंट टॉप मॉडल से काफी सस्ता भी है।

वहीं, अकंप्लिश्ड वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो सेडान का पूरा एक्सपीरियंस और ज्यादा प्रीमियम फीचर पसंद करते हैं। वेंटिलेटेड सीट, एक वायरलेस चार्जर, पीछे एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक डैशकैम जैसे अतिरिक्त फीचर अच्छे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर फीचर जरूरी ना होकर कॉस्मेटिक अपग्रेड हैं। अगर आप कार में ज्यादा समय बिताते हैं या अतिरिक्त फीचर चाहते हैं, तो टॉप मॉडल आपके लिए सही है, नहीं तो क्रिएटिव वेरिएंट ज्यादा सही रहेगा।

आप यहां टाटा एरिस क्रिएटिव वेरिएंट के बारे में विस्तार से देख सकते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहते हैं तो यहां अकंप्लिश्ड वेरिएंट की पूरी जानकारी देखें।