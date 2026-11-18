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published on नवंबर 18, 2026 11:41 ist

Nov 18, 2026 11:41 IST

last updated on Nov 18, 2026 11:41 IST

Nov 18, 2026 11:41 IST

published on Nov 18, 2026 11:41 IST

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स्कोडा ने हाल ही में अपनी कॉम्पैक्ट सेडान स्लाविया को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक बार फिर से फ्रेश और आकर्षक हो गई है। हालांकि, इसकी यह बढ़त ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी फॉक्सवैगन कजिन वर्टस का फेसलिफ्ट भी दिसंबर में आने वाला है। दूसरी ओर, स्कोडा की ही कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशाक को भी इसी साल की शुरुआत में एक अपडेट मिल चुका है। स्लाविया और कुशाक दोनों ही गाड़ियां स्कोडा-फॉक्सवैगन ग्रुप के एमक्यूबी-ए0-इन प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जिसका मतलब है कि इनमें कई समानताएं हैं, खासकर इंजन और फीचर्स के मामले में, लेकिन दोनों का बॉडी स्टाइल अलग-अलग है।

अब सवाल यह है कि इन दोनों स्कोडा कार में से आपके लिए कौनसी गाड़ी बेहतर है? आइए, कीमत, साइज, फीचर और परफॉर्मेंस के आधार पर इनकी विस्तार से तुलना करते हैं।

कीमत

मॉडल स्कोडा स्लाविया स्कोडा कुशाक कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये 10.69 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये

स्लाविया की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से थोड़ी कम है और यह कुशाक एसयूवी से 69,000 रुपये ज्यादा सस्ती है।

स्लाविया टॉप मॉडल की प्राइस 18.29 लाख रुपये है, और यहां कुशाक 90,000 रुपये ज्यादा महंगी है।

साइज

मॉडल स्कोडा स्लाविया स्कोडा कुशाक अंतर लंबाई 4552 मिलीमीटर 4229 मिलीमीटर +323 मिलीमीटर चौड़ाई 1752 मिलीमीटर 1760 मिलीमीटर (-8 मिलीमीटर) ऊंचाई 1507 मिलीमीटर 1612 मिलीमीटर (-105 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2651 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं ग्राउंड क्लीयरेंस 179 मिलीमीटर 188 मिलीमीटर (-9 मिलीमीटर)

स्कोडा स्लाविया एक थ्री-बॉक्स सेडान है, इसलिए यह कुशाक से लंबी है। स्लाविया 323 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है।

हालांकि, कुशाक एसयूवी कार होने के कारण 8 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी और ऊंची है।

दोनों कार के व्हीलबेस का साइज एक बराबर है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं।

स्लाविया का ग्राउंड क्लीयरेंस एसयूवी कार से केवल 9 मिलीमीटर कम है।

रंग

स्कोडा स्लाविया स्कोडा कुशाक शिमला ग्रीन* शिमला ग्रीन* चेरी रेड* चेरी रेड* स्टील ग्रे* स्टील ग्रे* ब्रिलियंट सिल्वर* ब्रिलियंट सिल्वर* कैंडी व्हाइट* कैंडी व्हाइट* कार्बन स्टील कार्बन स्टील डीप ब्लैक डीप ब्लैक लावा ब्लू लावा ब्लू आर्टिक सिल्वर - कैपुचिनो बेज* -

*ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन शेड ऑप्शन में भी उपलब्ध

क्योंकि दोनों एक ही कंपनी की कार हैं, इसलिए इन्हें एक जैसे कलर ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है।

हालांकि, स्लाविया में दो एक्सक्लूसिव कलर: आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो बैज मिलते हैं।

स्लाविया में सात डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, वहीं कुशाक में छह डुअल-टोन कलर मिलते हैं।

कुशाक के लॉन्च के साथ स्कोडा के कलर पैलेट में शिमला ग्रीन को शामिल किया गया था।

फीचर्स

फीचर स्कोडा स्लाविया स्कोडा कुशाक इल्यूमिनेटेड फ्रंट ग्रिल ❌ ✅ पीछे लाइट बार ❌ ✅ सनरूफ सिंगल-पेन पैनोरमिक पीछे मसाज सीट ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ आगे 6 तरह से एडजस्ट होने वाली सीट ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले 360-डिग्री कैमरा ✅ केवल रिवर्स कैमरा ऑटो एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलाइट्स ✅ ✅ एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ (कनेक्टेड) सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स ✅ (केवल पीछे) ❌ पावर्ड टेलगेट ❌ ❌ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले ✅ ✅ पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ❌

स्लाविया और कुशाक की फीचर लिस्ट एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती है।

कुशाक में आगे और पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट दी गई हैं, वहीं स्लाविया में पीछे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर हैं।

दोनों स्कोडा कार के सेफ्टी फीचर एक जैसे हैं और दोनों को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

इंजन और परफॉर्मेंस

मॉडल स्कोडा स्लाविया स्कोडा कुशाक इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, *डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

दोनों गाड़ी एमक्यूबी-ए0-इन प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, इसलिए दोनों में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

दोनों में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है।

कुशाक में इस साल की शुरुआत में नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स आया था।

मैनुअल ऑप्शन अभी भी सिर्फ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध है।

हालांकि दोनों ही कार चलाने में मजेदार हैं, लेकिन स्लाविया थोड़ी ज्यादा मजेदार होगी क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है।

कारदेखो का क्या है कहना

एक पेरेंट के तौर पर, अपने दो बच्चों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है। दोनों में एक जैसी खूबियां होती हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है जो अलग-अलग लोगों को पसंद आएगी। यही बात यहां बताई जा रही दोनों कार पर भी लागू होती है। अगर आपको एसयूवी कार पसंद हैं और आप सिर्फ एसयूवी चाहते हैं, तो कुशाक सही चॉइस है।

हालांकि, अगर आप सेडान कार चाहते हैं, तो स्लाविया आपके लिए सही है। इस बात का भी ध्यान रखें कि सेडान होने के साथ-साथ इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी बहुत अच्छा है और इसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स भी हैं। अगर आप पैनोरमिक सनरूफ के बिना नहीं रह सकते, तो आपको कुशाक लेनी चाहिए।









अन्य विकल्प

अगर आप स्कोडा स्लाविया लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपना आखिरी फैसला लेने से पहले आप इन दूसरी कॉम्पैक्ट सेडान पर भी विचार कर सकते हैं।