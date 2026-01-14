सभी
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 14, 2026 07:49 pm । स्तुति

    Tata Punch Facelift variant wise colours

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह माइक्रो एसयूवी कार छह वेरिएंट और छह कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इन 6 कलर ऑप्शन में से टाटा पंच में सिएरा वाले चार कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    नई टाटा पंच गाड़ी में सभी कलर ऑप्शन सभी वेरिएंट के साथ नहीं दिए गए हैं। यदि आप 2026 टाटा पंच को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन के बारे में जान लें :- 

    टाटा पंच : वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन 

    नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड+ एस में उपलब्ध है। 

    यहां देखें इसके सभी वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी : 

    कलर 

    स्मार्ट 

    प्योर 

    प्योर प्लस

    एडवेंचर

    अकंपलिश्ड*

    अकंपलिश्ड प्लस एस*

    प्रिस्टाइन व्हाइट 

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    डेटोना ग्रे 

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    बंगाल राउज  

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    कूर्ग क्लाउड 

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    कैरेमल 

    ❌

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    स्यानटिफिक ब्लू 

    ❌

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    ✅

    *केवल ड्यूल-टोन ऑप्शन के साथ उपलब्ध

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड+ एस वेरिएंट केवल डुअल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें व्हाइट, ग्रे, कूर्ग क्लाउड और कैरेमल के साथ ब्लैक रूफ दी गई है, जबकि बंगाल राउज और स्यानटिफिक ब्लू कलर के साथ व्हाइट रूफ दी गई है। 

    Tata Punch Facelift Bengal Rouge

    • इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में केवल चार कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि टॉप वेरिएंट के साथ सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं। कैरेमल और स्यानटिफिक ब्लू कलर ऑप्शन पंच फेसलिफ्ट के स्मार्ट वेरिएंट में नहीं दिया गया है। इस गाड़ी में केवल अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस एस वेरिएंट के साथ डुअल-टोन शेड का ऑप्शन दिया गया है। 

    Tata Punch Facelift Caramel

    • हमारा मानना है कि टाटा ने फेसलिफ्ट पंच में सभी आकर्षक कलर ऑप्शन दिए हैं। इसमें दिए गए नए शेड काफी अच्छे है, जबकि स्यानटिफिक ब्लू जैसा पोस्टर शेड इस एसयूवी कार की डिजाइन को आकर्षक लुक देता है। इसमें ब्लैक कलर ऑप्शन की कमी है, जो हमें लगता है कि टाटा अपनी पंच कार के डार्क एडिशन में दे सकती है।

    Tata Punch Facelift Cyantific Blue

    हम यहां फन लुक के लिए पंच फेसलिफ्ट के ब्लू शेड को चुनेंगे, जबकि रेड कलर दिखने में बेहद स्पोर्टी और आकर्षक है। यहां देखें टाटा पंच फेसलिफ्ट के साथ दिए गए सभी कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 टाटा पंच से जुड़ी जानकारी 

    टाटा ने पंच माइक्रो एसयूवी कार को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है जिसके चलते यह गाड़ी अब एकदम नई नजर आती है। टाटा के लाइनअप में इसे नेक्सन के नीचे पोजिशन किया गया है। पंच फेसलिफ्ट में एसयूवी जैसी स्टाइलिंग, मजबूत सेफ्टी फीचर्स मिलने जारी हैं और यह गाड़ी कॉम्पैक्ट डाइमेंशन में आती है, लेकिन अब इसमें ज्यादा प्रीमियम फीचर मिलते हैं। यहां देखें नई टाटा पंच फेसलिफ्ट एसयूवी कार से जुड़ी जानकारी। 

    Tata Punch Facelift dashboard

    यहां देखें पंच फेसलिफ्ट की फोटो गैलरी

    नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें पहले वाले इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर पेट्रोल और पेट्रोल-सीएनजी भी मिलने जारी हैं। 

    यहां देखें पंच फेसलिफ्ट गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)^

    1.2-लीटर पेट्रोल 

    1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल 

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड मैनुअल 

    पावर

    120 पीएस

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    टॉर्क 

    170 एनएम

    115 एनएम

    103 एनएम

    टाटा पंच फेसलिफ्ट गाड़ी की कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला मारुति इग्निस, हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से है। यह गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर को कड़ी टक्कर देती है। 

