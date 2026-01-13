2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास, इन 15 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: जनवरी 13, 2026 06:04 pm । स्तुति

टाटा ने पंच एसयूवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है जिसके चलते इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। नए लुक्स, नए फीचर्स और नए पावरट्रेन सेटअप के साथ टाटा ने इसे बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कार अपने प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लगती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई टाटा पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में क्या कुछ बदलाव हुए हैं तो इन तस्वीरों के जरिए इस पर एक नजर डाल सकते हैं :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

इसमें हेडलैंप्स को बंपर पर पोजिशन किया गया है और इसमें राउंडेड हैलोजन यूनिट की बजाए स्क्वायर प्रोजेक्टर एलईडी यूनिट दी गई है।

फ्रंट बंपर पर एलईडी फॉगलाइट को एलईडी हेडलैंप्स के साथ साफ सुथरे तरीके से पोजिशन किया गया है।

चौड़ा ब्लैक बंपर सेक्शन इसके आगे वाले हिस्से को अपराइट और ज्यादा एसयूवी जैसा स्टेंस देता है, जबकि सिल्वर स्किड प्लेट इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें डोर पेनल्स और व्हील आर्क पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। यह इसके एसयूवी कैरेक्टर को निखारती है, हालांकि यह थोड़ी बहुत ही है।

इसमें सभी पिलर को ब्लैक कलर में दिया गया है, जो खासकर सी-पिलर के पास फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देते हैं।

राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में व्हील कैप्स के साथ 15-इंच स्टील रिम्स दी गई है।

इसमें ब्लैक रूफ रेल्स पर व्हाइट रूफ की वजह से अच्छे हाइलाइट किए गए हैं।

छोटी जानकारियां : इसमें रियर डोर हैंडल को सी-पिलर सेक्शन में अच्छे से छिपाया गया है।



इसकी डुअल-टोन अलॉय व्हील डिजाइन नई है और यह टाटा सफारी के जैसी लगती है।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें नई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई हैं जो इसे काफी मॉडर्न लुक देती हैं।

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार का रियर बंपर सिल्वर हाइलाइट के साथ काफी अच्छा दिखता है।

कलर ऑप्शन

रेड, ब्लू, व्हाइट और ग्रे कलर आपको काफी जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन नई पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में पूरे कलर पैलेट को नए नाम और फ्रेश कलर टोन के साथ अपडेट किया गया है। यहां देखें फेसलिफ्ट पंच के साथ मिल रहे सभी 6 कलर ऑप्शन की जानकारी :-

प्रिस्टाइन व्हाइट

डेटोना ग्रे

बंगाल राउज (रेड)

कूर्ग क्लाउड (सिल्वर)

स्यानटिफिक ब्लू

कैरेमल

इन सभी कलर ऑप्शन के साथ व्हाइट रूफ दी गई है जो इसे फंकी लुक देती है। यहां देखें नई टाटा पंच फेसलिफ्ट की कलर गैलरी।

इंटीरियर और केबिन लेआउट

इस गाड़ी का डैशबोर्ड पहले की तरह जाना पहचाना लगता है : लेयर्ड, मॉडर्न और मिनिमल। इसमें माउंटेड कंट्रोल्स के साथ नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

इस एसयूवी कार में सेंट्रल एसी वेंट्स को फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट यूनिट के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। इस डिस्प्ले को इसमें पंच ईवी से लिया गया है और इस पर अब पतले बेजल मिलते हैं।

इसमें सीट अपहोल्स्ट्री पर डुअल-टोन थीम दी गई है और फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए इसमें सेंटर आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं। ज्यादा प्रेक्टिकेलिटी के लिए इसमें रियर आर्मरेस्ट पर कपहोल्डर दिए गए होते तो ज्यादा बेहतर रहता।

पंच फेसलिफ्ट कार में फ्रंट सेंटर कंसोल पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। पुरानी पंच में एसी कंट्रोल्स के लिए दिए गए फिजिकल बटन को इसमें टच पैनल से रिप्लेस किया गया है। इसमें एसी फैन और टेम्प्रेचर एडजस्टमेंट के लिए दो टॉगल स्विच दिए गए हैं।

छोटी जानकारियां : टाटा का कहना है कि नई पंच कार के दरवाजे 90 डिग्री एंगल तक खुलते हैं जिससे पैसेंजर के लिए केबिन के अंदर आना-जाना आसान रहता है। इस एसयूवी कार के केबिन में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी और टेक्स्चर बहुत शानदार है।

फीचर

नई टाटा पंच गाड़ी की खासियतों में यह शामिल है :-

10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन : इसका साइज प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के बराबर है, लेकिन इसमें पंच ईवी की तरह पतले बेजल दिए गए हैं।

वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो : यह मैप्स का इस्तेमाल करने या फिर म्यूजिक सुनने के लिए डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत आसान बना देता है।

7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले : फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइविंग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देता है।

8-स्पीकर साउंड सिस्टम : नई टाटा पंच गाड़ी में पुराने मॉडल के मुकाबले 2 अतिरिक्त स्पीकर दिए गए हैं, जिससे अब इसमें पहले से ज्यादा बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस मिलेगा।

रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी : यह आपके कंफर्ट के लिए केबिन का टेम्प्रेचर और फैन स्पीड को रेगुलेट करता है।

वायरलेस फोन चार्जर : ड्राइविंग के दौरान आपके डिवाइस को चार्ज रखने के लिए फ्रंट सेंटर कंसोल पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है।

सिंगल-पेन सनरूफ : इसमें इलेक्ट्रॉनिक और वॉइस-कंट्रोलेबल सनरूफ दिया गया है।

इसके अलावा इसमें ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, एयर प्यूरीफायर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, और 45 कनेक्टेड कार टेक फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी

टाटा पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप, ऑटो हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

टाटा ने नई पंच कार का अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी में एक टाटा ट्रक से टकराकर टेस्ट किया। कंपनी ने घोषणा की है कि पंच को भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट में '5-स्टार सेफ्टी' रेटिंग मिली है।

हमारी राय : फ्रंट बंपर पर एक डमी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) रडार देखा जा सकता है, यह एक ऐसा फीचर है जो शायद पंच ईवी तक ही सीमित रहेगा।

बूटस्पेस

टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में 366 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जिसे पीछे वाली सीटों को नीचे की तरफ फोल्ड करके बढ़ाया भी जा सकता है।

वहीं, पंच सीएनजी वर्जन में ट्विन सिलेंडर सेटअप दिया गया है जिससे इसमें 210 लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया) 1.2-लीटर पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड मैनुअल पावर 120 पीएस 88 पीएस 73.5 पीएस टॉर्क 170 एनएम 115 एनएम 103 एनएम

*एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन (120 पीएस) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। यह इंजन 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार 11.1 सेकंड में पकड़ लेता है।

पंच सीएनजी वर्जन में एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन भी शामिल किया गया है।

कीमत और मुकाबला

टाटा पंच न्यू मॉडल की कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इस एसयूवी कार की प्राइस कुछ इस प्रकार है :-

वेरिएंट कीमत पेट्रोल 5.59 लाख रुपये से 9.94 लाख रुपये टर्बो पेट्रोल 8.29 लाख रुपये से 9.79 लाख रुपये पेट्रोल + सीएनजी 6.69 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये

सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार है।

पंच सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार है। इसका मुकाबला मारुति इग्निस, हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से है। थोड़ी ज्यादा प्राइस पर आप मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर क्रॉसओवर कार भी चुन सकते हैं।