    2025 टाटा सिएरा: वीडियो में देखिए नई एसयूवी कार का बूट स्पेस है कितना बड़ा

    प्रकाशित: नवंबर 17, 2025 07:14 pm । सोनू

    11 Views
    स्पेयर व्हील बॉडी के नीचे दिया गया है जिससे बूट में ज्यादा जगह मिलती है

    Sierra Boot Space

    2025 टाटा सिएरा से पर्दा उठ चुका है और इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। हाल ही में हमें एसयूवी कार को अंदर और बाहर से नजदीक से देखने का मौका मिला, और हम इसके केबिन डिजाइन और केबिन स्पेस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। हालांकि हम सामान के साथ इसके वास्तविक बूट स्पेस का टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमने टेलगेट खोलकर स्पेस का अच्छे से आंकलन कर लिया। इससे हमें अंदाजा हो गया कि इसमें कितनी जगह है, हालांकि टाटा ने अभी तक बूट स्पेस के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

    टेस्ट

    2025 सिएरा का बूट काफी प्रैक्टिकल है। इसका आकार बॉक्स जैसा है और ये चौड़ा, गहरा और लंबा है, और इसलिए बूट में बड़े सूटकेस रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दरअसल, इसमें आप बैग और सूटकेस को एक-दूसरे के ऊपर रखकर जगह का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात ये है कि स्पेयर व्हील बूट में जगह खराब नहीं करता है जो इसे अपनी प्रतिद्वंदी हुंडई क्रेटा से ज्यादा व्यावहारिक बनाता है। सिएरा में स्पेयर व्हील को बूट के नीचे की तरफ फिट किया गया है।

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    इसके अलावा 60:40 अनुपात में बंटी पीछे वाली सीटों से बड़ा सामान रखने में भी मदद मिलती है। हालांकि ये फ्लैट फ्लोर की तरह फोल्ड नहीं होती है, लेकिन चौड़े और ऊंचे ओपनिंग से आपको टेबल या गद्दे जैसे आइटम रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। बूट के ऊपर एक पार्सल शेल्फ है जो चौड़ा और लंबा है, जिसमें स्नैक्स या अन्य छोटे बैग रखे जा सकते हैं। मैने पावर्ड टेलगेट का जिक्र भी किया है जो इस सब को और भी सुविधाजनक बनाता है।

    अन्य फीचर

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा की फीचर लिस्ट में मेमोरी फंक्शन के साथ एक पावर्ड ड्राइवर सीट, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, पीछे सनशेड, एक वायरलेस फोन चार्जर, और तीन डिस्प्ले लेआउट है, जिनमें एक ड्राइवर स्क्रीन, एक इंफोटेनमेंट यूनिट और एक डेडिकेटेड को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले शामिल है। इसमें पीछे एसी वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, मल्टी-ड्राइव/टेरेन मोड, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए टाटा ने सिएरा गाड़ी में कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं। इसका भारत एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि दूसरी टाटा कार की तरह 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।

    इंजन

    टाटा मोटर्स सिएरा के साथ अपने नए टर्बो पेट्रोल इंजन का डेब्यू कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक डीजल इंजन भी मिलेगा, यहां देखिए इसके इंजन की पूरी जानकारी:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (नया)

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Tata Sierra

    इसकी कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। सिएरा कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा से रहेगा, जिसका हम फीचर कंपेरिजन पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा इसकी टक्कर किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से रहेगी।

    2025 टाटा सिएरा: वीडियो में देखिए नई एसयूवी कार का बूट स्पेस है कितना बड़ा
