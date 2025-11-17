नई 2025 टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा: क्या फीचर्स के मोर्चे पर सेगमेंट में सबसे बढ़िया साबित हो पाएगी ये आइकॉनिक एसयूवी कार? जानिए यहां
प्रकाशित: नवंबर 17, 2025 06:30 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
2025 टाटा सिएरा उस सेगमेंट में उतरने जाा रही है जिस पर लंबे समय से हुंडई क्रेटा का दबदबा रहा है। एक तरफ, हुंडई अपनी कारों में भरपूर फीचर्स देने के लिए जानी जाती है, और क्रेटा भी इस मोर्चे पर काफी अच्छी कार है । दूसरी तरफ, टाटा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सिएरा कंपनी की एक आइकॉनिक कार रह चुकी है।
और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिएरा इस सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री करे, इसमें ढेरों फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि टाटा ने अभी तक पूरी फीचर लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस एसयूवी को शोकेस कर दिया है और हमने क्रेटा और सिएरा में दिए गए फीचर्स को कंपेयर किया है जिससे ये पता लग सके कि इस मोर्चे पर ये कहां तक दे सकती है क्रेटा को टक्कर।
फीचर्स
|
2025 टाटा सिएरा
|
हुंडई क्रेटा
|
एक्सटीरियरं
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट फीचर्स
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
टाटा ने सिएरा के केबिन के साथ वाकई कमाल कर दिखाया है, और हमारा मानना है कि यह अब तक का उनका सबसे बेहतरीन इंटीरियर है। सिएरा में कई सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं, और अब तक जितनी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर इसका ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले इसे क्रेटा समेत ज़्यादातर प्रतिद्वंदियों से आगे रखता है। इसमें क्रेटा के मुकाबले बड़े 19-इंच के व्हील्स भी दिए गए हैं। अंदर, दोनों एसयूवी में कई एक जैसे फ़ीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन सिएरा में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, और आगे बैठने वालों के लिए ज़्यादा आराम के लिए एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट जैसे अतिरिक्त फ़ीचर्स के साथ एक कदम आगे है।
हालांकि, हुंडई क्रेटा में कुछ अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स भी मौजूद हैं जिनमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट और रिक्लाइनिंग रियर सीट शामिल है।
फीचर्स के अलावा, सिएरा का डिज़ाइन अपने सेगमेंट में अनोखा है और यह कुछ हद तक इसके पुराने 90 के दशक के आकर्षण की याद दिलाता है। सिएरा छह कलर में उपलब्ध है और कुछ दिलचस्प नाम भी इसे एक सच्ची भारतीय पहचान देते हैं।
हमारा मानना है कि सिएरा में कंपनी का ब्रांड न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के विकल्प मिलेंगे जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:
इंजन स्पेसिफिकेशन
|
इंजन
|
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
पावर
|
170 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
280 एनएम
|
260 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
यदि आप ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन चाहते हैं तो टाटा सिएरा ईवी को देख सकते हैं।
|
इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
आउटपुट
|
115पीएस/144एनएम
|
116पीएस/250एनएम
|
160पीएस/253एनएम
|
गियरबॉक्स
|
एमटी
|
सीवीटी
|
एमटी
|
एटी
|
डीसीटी
|
सर्टिफाइड माइलेज
|
17.4 किलोमीटर प्रति लीटर
|
17.7 किलोमीटर प्रति लीटर
|
21.8 किलोमीटर प्रति लीटर
|
19.1 किलोमीटर प्रति लीटर
|
18.4 किलोमीटर प्रति लीटर
संभावित कीमत और मुकाबला
टाटा सिएरा कार की कीमत से 25 नवंबर के दिन पर्दा उठाया जाएगा। 2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। नई टाटा सिएरा एसयूवी का पहला बैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता टीम को दिया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।