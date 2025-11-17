सभी
    नई 2025 टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा: क्या फीचर्स के मोर्चे पर सेगमेंट में सबसे ​बढ़िया साबित हो पाएगी ये आइकॉनिक एसयूवी कार? जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 17, 2025 06:30 pm । भानु

    10 Views
    Write a कमेंट

    Sierra vs Creta

    2025 टाटा सिएरा उस सेगमेंट में उतरने जाा रही है जिस पर लंबे समय से हुंडई क्रेटा का दबदबा रहा है। एक तरफ, हुंडई अपनी कारों में भरपूर फीचर्स देने के लिए जानी जाती है, और क्रेटा भी इस मोर्चे पर काफी अच्छी कार है । दूसरी तरफ, टाटा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सिएरा कंपनी की एक आइकॉनिक कार रह चुकी है। 

    और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिएरा इस सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री करे, इसमें ढेरों फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि टाटा ने अभी तक पूरी फीचर लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस एसयूवी को शोकेस कर दिया है और हमने क्रेटा और सिएरा में दिए गए फीचर्स को कंपेयर किया है जिससे ये पता लग सके कि इस मोर्चे पर ये कहां तक दे सकती है क्रेटा को टक्कर। 

    फीचर्स 

    2025 Tata Sierra
    Tata Sierra

     

    2025 टाटा सिएरा

    हुंडई क्रेटा

    		  

    एक्सटीरियरं

    • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • पूरी चौड़ाई वाली एलईडी टेललाइट्स

    • पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डीआरएल

    • एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

    • 19-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    • शार्क-फिन एंटीना

    • रियर स्पॉइलर

    • बॉडी-कलर बी-पिलर

    • फॉक्स अल्पाइन विंडो स्टाइलिंग

    • क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी पोजिशनिंग लैंप

    • कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

    • एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

    • 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

    • फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स

    • रूफ रेल्स

    • बॉडी कलर के डोर हैंडल

    • बॉडी कलर के ओआरवीएम

    • शार्क-फिन एंटीना

    • लाल ब्रेक कैलिपर्स (केवल नाइट एडिशन में)

    • रियर स्पॉइलर

    इंटीरियर

    • ब्लैक/बेज डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • मल्टी-कलर एंबिएंट लाइटिंग सेटअप

    • एक्सटेंडेबल सनशेड के साथ ड्राइवर और पैसेंजर वैनिटी मिरर 

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • ग्रे डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • एम्बर (ब्लू) एम्बिएंट लाइटिंग

    • पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इन्सर्ट

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • सनग्लास होल्डर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट फीचर्स

    • डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (संभवतः 12.3 इंच)

    • रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट

    • मैनुअल बॉस मोड

    • रियर विंडो सनशेड

    • एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली फ्रंट सीटें

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टी-ड्राइव मोड

    • टेरेन मोड

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (फ्रंट और रियर)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बॉस मोड के साथ 8-वे एडजस्टेबल पावर्ड को-ड्राइवर सीट

    • 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट

    • रियर विंडो सनशेड

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम्स

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट

    • टेरेन मोड - सैंड, स्नो, मड

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    इंफोटेनमेंट

    • टचस्क्रीन (12.3 इंच)

    • को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन (संभवतः 12.3 इंच)

    • साउंड बार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    सेफ्टी

    • कई एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड सिस्टम

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर सहित 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • रियर डिस्क ब्रेक

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्र्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • रियर डिस्क ब्रेक

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    टाटा ने सिएरा के केबिन के साथ वाकई कमाल कर दिखाया है, और हमारा मानना ​​है कि यह अब तक का उनका सबसे बेहतरीन इंटीरियर है। सिएरा में कई सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं, और अब तक जितनी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर इसका ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले इसे क्रेटा समेत ज़्यादातर प्रतिद्वंदियों से आगे रखता है। इसमें क्रेटा के मुकाबले बड़े 19-इंच के व्हील्स भी दिए गए हैं। अंदर, दोनों एसयूवी में कई एक जैसे फ़ीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन सिएरा में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, और आगे बैठने वालों के लिए ज़्यादा आराम के लिए एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट जैसे अतिरिक्त फ़ीचर्स के साथ एक कदम आगे है। 

    हालांकि, हुंडई क्रेटा में कुछ अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स भी मौजूद हैं जिनमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट और रिक्लाइनिंग रियर सीट शामिल है।

    फीचर्स के अलावा, सिएरा का डिज़ाइन अपने सेगमेंट में अनोखा है और यह कुछ हद तक इसके पुराने 90 के दशक के आकर्षण की याद दिलाता है। सिएरा छह कलर में उपलब्ध है और कुछ दिलचस्प नाम भी इसे एक सच्ची भारतीय पहचान देते हैं।

    हमारा मानना है कि सिएरा में कंपनी का ब्रांड न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के विकल्प मिलेंगे जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन स्पेसिफिकेशन

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर  

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यदि आप ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन चाहते हैं तो टाटा सिएरा ईवी को देख सकते हैं। 

    इंजन

    1.5-लीटर पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    आउटपुट

    115पीएस/144एनएम

    116पीएस/250एनएम

    160पीएस/253एनएम

    गियरबॉक्स

    एमटी

    सीवीटी

    एमटी

    एटी

    डीसीटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    17.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    17.7 किलोमीटर प्रति लीटर

    21.8 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.1 किलोमीटर प्रति लीटर

    18.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    संभावित कीमत और मुकाबला

    2025 Tata Sierra

    टाटा सिएरा कार की कीमत से 25 नवंबर के दिन पर्दा उठाया जाएगा। 2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। नई टाटा सिएरा एसयूवी का पहला बैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता टीम को दिया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

     

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    3 कमेंट्स
    1
    S
    sukhjit singh makkar
    Nov 17, 2025, 7:22:09 PM

    A biased or paid comment. To be carted to the dustbin. There is already a marked improvement in the afternoon sales .

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply
      1
      S
      sukhjit singh makkar
      Nov 17, 2025, 7:22:09 PM

      A biased or paid comment. To be carted to the dustbin. There is already a marked improvement in the afternoon sales .

      और देखें...
        जवाब
        Write a Reply
        1
        R
        raj
        Nov 17, 2025, 5:38:21 PM

        Let TATA release sierra or whatever else ,due to its poor electricals,glitch in everything,worst service centre and unreliable no car of tata can replace creta taigun and hyryder tata car means pain

        और देखें...
          जवाब
          Write a Reply

