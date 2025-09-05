मारुति विक्टोरिस vs मारुति ग्रैंड विटारा : इनमें से किस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को खरीदना है बेहतर ऑप्शन? जानिए यहां
संशोधित: सितंबर 05, 2025 01:05 pm | स्तुति
-
- Write a कम��ेंट
मारुति की इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन विक्टोरिस गाड़ी में ज्यादा एडवांस फीचर दिए गए हैं जो इसे ग्रैंड विटारा से अलग बनाते हैं
मारुति विक्टोरिस के शोकेस होने के साथ अब मारुति की मार्केट में ग्रैंड विटारा समेत दो कॉम्पेक्ट एसयूवी कारें मौजूद हैं। मारुति की इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में अलग-अलग एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन दी गई है, लेकिन इनमें एक जैसे इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों में एक जैसे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में से किसे चुना जाए?
यदि आप भी इसे लेकर कंफ्यूज है कि इन दोनों में से किस कार को चुनना बेहतर ऑप्शन होगा तो यहां आप मारुति विक्टोरिस और मारुति ग्रैंड विटारा का कंपेरिजन देख सकते हैं जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
कीमत
|
मारुति विक्टोरिस कीमत ( संभावित)
|
मारुति ग्रैंड विटारा कीमत
|
9.75 लाख रुपये से 20 लाख रुपये
|
11.42 लाख रुपये से 20.68 लाख रुपये
*सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।
मारुति का नई विक्टोरिस एसयूवी की कीमतों से पर्दा उठाना फिलहाल बाकी है, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यदि यह कीमत सही ठहरती है तो यह गाड़ी ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट डेल्टा से काफी सस्ती साबित होगी। जबकि, इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट के बीच में अंतर ठीकठाक देखने को मिल सकता है, जिसमें से विक्टोरिस ज्यादा किफायती ऑप्शन साबित होगी क्योंकि इसे मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।
साइज
|
साइज
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4360 मिलीमीटर
|
4345 मिलीमीटर
|
+ 15 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1795 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
ऊंचाई
|
1655 मिलीमीटर
|
1645 मिलीमीटर
|
+ 10 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2600 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के व्हीलबेस का साइज और चौड़ाई बराबर है। मारुति की नई एरीना फ्लैगशिप कार नेक्सा कॉम्पेक्ट एसयूवी से 15 मिलीमीटर लंबी और 10 मिलीमीटर ऊंची है, लेकिन इससे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कोई बड़ा अंतर महसूस नहीं होगा।
नई मारुति विक्टोरिस कार में सीएनजी टैंक को नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है, जिससे इसकी बूट स्पेस बिलकुल प्रभावित नहीं होगी। जबकि, ग्रैंड विटारा एसयूवी में सीएनजी टैंक को बूट एरिया के अंदर पोजिशन किया गया है जिससे इसमें लगेज स्पेस के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ता है। इस मामले में विक्टोरिस लंबे दूरी के सफर के लिए ज्यादा बेहतर चॉइस साबित होगी।
इंजन ऑप्शन
मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा दोनों कार में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन शामिल हैं। यहां देखें इसकी पूरी जानकारी :-
|
इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड
|
1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|
1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी
|
ड्राइवट्रेन
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)
|
पावर
|
103 पीएस
|
116 पीएस (संयुक्त)
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
139 एनएम
|
141 एनएम (हाइब्रिड)
|
122 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
|
ई-सीवीटी^
|
5-स्पीड एमटी
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव
हालांकि, इन दोनों कारों के सर्टिफाइड माइलेज आंकड़े एक दूसरे से थोड़े अलग हैं।
|
इंजन
|
1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन
|
1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन
|
मारुति विक्टोरिस सर्टिफाइड माइलेज
|
28.65 किमी/लीटर
|
21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी) / 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी)
|
27.02 किमी/किलोग्राम
|
मारुति ग्रैंड विटारा सर्टिफाइड माइलेज
|
27.97 किमी/लीटर
|
21.11 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 20.58 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 19.20 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी)
|
26.6 किमी/किलोग्राम
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन (0.68 किमी/लीटर ज्यादा) और सीएनजी ऑप्शन (0.68 किमी/लीटर ज्यादा) के साथ ग्रैंड विटारा से ज्यादा पावरफुल है। जबकि, माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल और ऑटोमेटिक (एफडब्लूडी) कॉम्बिनेशन के साथ एरीना कार नेक्सा मॉडल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बेहतर माइलेज (क्रमशः 0.07 किमी/लीटर और 0.48 किमी/लीटर ज्यादा) देगी। जबकि, ग्रैंड विटारा एसयूवी टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स और एडब्लूडी सेटअप के साथ ज्यादा माइलेज (0.13 किमी/लीटर) देती है।
यह भी पढ़ें : मारुति विक्टोरिस vs हुंडई क्रेटा: क्या सेगमेंट की टॉप कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर दे पाएगी मारुति की ये नई कार? देखिए कंपेरिजन
फीचर
|
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, मारुति की इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन एकदम अलग है, ग्रैंड विटारा में ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जबकि विक्टोरिस में डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है जो इसके इंटीरियर को नेक्सा के मुकाबले ज्यादा हवादार दिखाएगी। मारुति ग्रैंड विटारा में फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं जो विक्टोरिस में मिलते हैं।
इन दोनों कारों में लगभग एक जैसे फीचर दिए गए हैं। विक्टोरिस एसयूवी में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट और बेहतर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं।
विक्टोरिस में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है और इस गाड़ी को भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है जो इसे ग्रैंड विटारा के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित कार बनाती है। ग्रैंड विटारा का क्रैश टेस्ट होना फिलहाल बाकी है।
निष्कर्ष
मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा दोनों एक ही सेगमेंट की कारें हैं, लेकिन विक्टोरिस नेक्सा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड कार है। यह गाड़ी 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग और लेवल-2 एडीएएस सूट के साथ ज्यादा सुरक्षित कार है। यह दोनों फीचर ग्रैंड विटारा में नहीं दिए गए हैं।
अब देखना यह होगा कि मारुति अपनी विक्टोरिस कार की कीमत कितनी रखती है। यदि इसकी कीमत ग्रैंड विटारा से कम रखी जाती है तो यह ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है।
यदि आप अभी मारुति की कोई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं और विक्टोरिस का इंतजार नहीं कर सकते तो ऐसे में ग्रैंड विटारा को चुनना भी एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा।
आप इनमें से कौनसी कार को चुनेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।