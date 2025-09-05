सभी
नई
पुरानी कार
    English | हिंदी

    मारुति विक्टोरिस vs मारुति ग्रैंड विटारा : इनमें से किस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को खरीदना है बेहतर ऑप्शन? जानिए यहां

    संशोधित: सितंबर 05, 2025 01:05 pm | स्तुति

    68 Views
    मारुति की इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन विक्टोरिस गाड़ी में ज्यादा एडवांस फीचर दिए गए हैं जो इसे ग्रैंड विटारा से अलग बनाते हैं

    मारुति विक्टोरिस के शोकेस होने के साथ अब मारुति की मार्केट में ग्रैंड विटारा समेत दो कॉम्पेक्ट एसयूवी कारें मौजूद हैं। मारुति की इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में अलग-अलग एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन दी गई है, लेकिन इनमें एक जैसे इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों में एक जैसे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में से किसे चुना जाए?

    यदि आप भी इसे लेकर कंफ्यूज है कि इन दोनों में से किस कार को चुनना बेहतर ऑप्शन होगा तो यहां आप मारुति विक्टोरिस और मारुति ग्रैंड विटारा का कंपेरिजन देख सकते हैं जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

    कीमत 

    Maruti Victoris front view

    Maruti Grand Vitara front view

    मारुति विक्टोरिस कीमत ( संभावित) 

    मारुति ग्रैंड विटारा कीमत 

    9.75 लाख रुपये से 20 लाख रुपये

    11.42 लाख रुपये से 20.68 लाख रुपये

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

    मारुति का नई विक्टोरिस एसयूवी की कीमतों से पर्दा उठाना फिलहाल बाकी है, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यदि यह कीमत सही ठहरती है तो यह गाड़ी ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट डेल्टा से काफी सस्ती साबित होगी। जबकि, इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट के बीच में अंतर ठीकठाक देखने को मिल सकता है, जिसमें से विक्टोरिस ज्यादा किफायती ऑप्शन साबित होगी क्योंकि इसे मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।

    साइज 

    Maruti Victoris side profile

    Maruti Grand Vitara side profile

    साइज 

    मारुति विक्टोरिस 

    मारुति ग्रैंड विटारा  

    अंतर 

    लंबाई 

    4360 मिलीमीटर 

    4345 मिलीमीटर 

    + 15 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1795 मिलीमीटर 

    1795 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं 

    ऊंचाई 

    1655 मिलीमीटर 

    1645 मिलीमीटर 

    + 10 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2600 मिलीमीटर 

    2600 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं 

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के व्हीलबेस का साइज और चौड़ाई बराबर है। मारुति की नई एरीना फ्लैगशिप कार नेक्सा कॉम्पेक्ट एसयूवी से 15 मिलीमीटर लंबी और 10 मिलीमीटर ऊंची है, लेकिन इससे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कोई बड़ा अंतर महसूस नहीं होगा।

    नई मारुति विक्टोरिस कार में सीएनजी टैंक को नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है, जिससे इसकी बूट स्पेस बिलकुल प्रभावित नहीं होगी। जबकि, ग्रैंड विटारा एसयूवी में सीएनजी टैंक को बूट एरिया के अंदर पोजिशन किया गया है जिससे इसमें लगेज स्पेस के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ता है। इस मामले में विक्टोरिस लंबे दूरी के सफर के लिए ज्यादा बेहतर चॉइस साबित होगी। 

    इंजन ऑप्शन 

    Maruti Grand Vitara engine bay

    मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा दोनों कार में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन शामिल हैं। यहां देखें इसकी पूरी जानकारी :- 

    इंजन

    1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी  

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)  

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)

    पावर

    103 पीएस 

    116 पीएस (संयुक्त) 

    88 पीएस 

    टॉर्क

    139 एनएम 

    141 एनएम (हाइब्रिड) 

    122 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    ई-सीवीटी^

    5-स्पीड एमटी 

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव 

    हालांकि, इन दोनों कारों के सर्टिफाइड माइलेज आंकड़े एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। 

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन  

    मारुति विक्टोरिस सर्टिफाइड माइलेज  

    28.65 किमी/लीटर 

    21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी) / 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 

    27.02 किमी/किलोग्राम 

    मारुति ग्रैंड विटारा सर्टिफाइड माइलेज  

    27.97 किमी/लीटर 

    21.11 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 20.58 किमी/लीटर  (एफडब्लूडी एमटी) / 19.20 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 

    26.6 किमी/किलोग्राम 

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन (0.68 किमी/लीटर ज्यादा) और सीएनजी ऑप्शन (0.68 किमी/लीटर ज्यादा) के साथ ग्रैंड विटारा से ज्यादा पावरफुल है। जबकि, माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल और ऑटोमेटिक (एफडब्लूडी) कॉम्बिनेशन के साथ एरीना कार नेक्सा मॉडल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बेहतर माइलेज (क्रमशः 0.07 किमी/लीटर और 0.48 किमी/लीटर ज्यादा) देगी। जबकि, ग्रैंड विटारा एसयूवी टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स और एडब्लूडी सेटअप के साथ ज्यादा माइलेज (0.13 किमी/लीटर) देती है। 

    यह भी पढ़ें :  मारुति विक्टोरिस vs हुंडई क्रेटा: क्या सेगमेंट की टॉप कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर दे पाएगी मारुति की ये नई कार? देखिए कंपेरिजन

    फीचर 

    Maruti Victoris dashboard

    Maruti Grand Vitara dashboard

     

    मारुति विक्टोरिस 

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    एक्सटीरियर 

     

    • फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    • फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    इंटीरियर 

     

    • ब्लैक और ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन केबिन थीम

    • ब्लैकऔर ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

    • सनग्लास होल्डर

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फुटवेल लाइटिंग

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कप होल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • ब्रॉन्ज कलर एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम

    • ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • सनग्लास होल्डर

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन

    • फ्रंट सेटबैक पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट 

     

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    • पीएम2.5 एयर फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    • पीएम2.5 एयर फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    इंफोटेनमेंट 

     

    • 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला इंफिनिटी साउंड सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी

    • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    सेफ्टी

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम 

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल एडब्लूडी)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल एटी)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल एडब्लूडी)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, मारुति की इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन एकदम अलग है, ग्रैंड विटारा में ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जबकि विक्टोरिस में डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है जो इसके इंटीरियर को नेक्सा के मुकाबले ज्यादा हवादार दिखाएगी। मारुति ग्रैंड विटारा में फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं जो विक्टोरिस में मिलते हैं।

    इन दोनों कारों में लगभग एक जैसे फीचर दिए गए हैं। विक्टोरिस एसयूवी में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट और बेहतर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं।

    विक्टोरिस में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है और इस गाड़ी को भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है जो इसे ग्रैंड विटारा के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित कार बनाती है। ग्रैंड विटारा का क्रैश टेस्ट होना फिलहाल बाकी है।

    निष्कर्ष

    Maruti Victoris rear

    मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा दोनों एक ही सेगमेंट की कारें हैं, लेकिन विक्टोरिस नेक्सा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड कार है। यह गाड़ी 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग और लेवल-2 एडीएएस सूट के साथ ज्यादा सुरक्षित कार है। यह दोनों फीचर ग्रैंड विटारा में नहीं दिए गए हैं। 

    अब देखना यह होगा कि मारुति अपनी विक्टोरिस कार की कीमत कितनी रखती है। यदि इसकी कीमत ग्रैंड विटारा से कम रखी जाती है तो यह ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। 

    Maruti Grand Vitara rear

    यदि आप अभी मारुति की कोई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं और विक्टोरिस का इंतजार नहीं कर सकते तो ऐसे में ग्रैंड विटारा को चुनना भी एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। 

    आप इनमें से कौनसी कार को चुनेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    was this article helpful ?

    मारुति victoris पर अपना कमेंट लिखें

