    मारुति विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

    प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 04:31 pm । स्तुति

    53 Views
    विक्टोरिस मारुति की डिजायर के बाद दूसरी कार बन गई है जिसे भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है 

    मारुति विक्टोरिस से भारत में हाल ही में पर्दा उठा है और इसी दौरान इसकी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग भी साझा की गई थी, जिसमें इसे वयस्क और चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। अब इसका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया है जिसमें इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को वयस्क और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस उपलब्धि के साथ अब इन्विक्टो डिजायर सब-4 मीटर सेडान के बाद ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली मारुति की दूसरी कार बन गई है।

    वयस्क सेफ्टी प्रोटेक्शन

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर : 15.807 पॉइंट

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 15.913 पॉइंट

    साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट : ठीकठाक

    Maruti Victoris Global NCAP Adult occupant protection test results

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघ, पैर और बाएं टिबिया के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और दाएं टिबिया के हिस्से की सुरक्षा को 'पर्याप्त' करार दिया गया। इसी टेस्ट में को-ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' रेटिंग मिली। 

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के छाती के हिस्से को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि ड्राइवर के छाती के हिस्से की सुरक्षा 'पर्याप्त' बताई गई। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। 

    ग्लोबल एनकैप ने विक्टोरिस एसयूवी की बॉडी को 'स्थिर' करार दिया है। 

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन 

    Maruti Victoris Global NCAP crash test

    डायनामिक स्कोर : 24/24 पॉइंट

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर : 12/12 पॉइंट

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर : 5/13 पॉइंट

    फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट (64 किमी/घंटे) और साइड इम्पेक्ट टेस्ट (50 किमी/घंटे) :

    ग्लोबल एनकैप ने बताया कि आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज में जुड़े हुए सीआरएस (चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम) ने 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को क्रैश टेस्ट के दौरान पूरा फ्रंटल और साइड प्रोटेक्शन दिया। फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट के दौरान दोनों डमी में सीआरएस को पीछे की तरफ फेसिंग करके इंस्टॉल किया गया था।

    2025 मारुति विक्टोरिस : सेफ्टी फीचर 

    Maruti Victoris 360-degree camera

    मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जो कि भारत में मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहा है। एडीएएस के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट शामिल है।

    2025 मारुति विक्टोरिस : संभावित कीमत और मुकाबला

    Maruti Victoris Global NCAP crash test

    मारुति विक्टोरिस को भारत में दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा। 

