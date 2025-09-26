जीएसटी दरों के कटौती के बाद मारुति एस-प्रेसो बनी भारत की सबसे सस्ती कार

प्रकाशित: सितंबर 26, 2025 10:55 am । स्तुति

मारुति एस-प्रेसो हैचबैक के सभी वेरिएंट ऑल्टो के10 कार से 20,000 रुपये ज्यादा सस्ते हो गए हैं

जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने अपने लाइनअप की सभी गाड़ियों की कीमतें घटा दी हैं। प्राइस अपडेट होने से मारुति ऑल्टो के10 ने भारत की सबसे सस्ती कार होने का दर्जा खो दिया है, जबकि मारुति एस-प्रेसो अब ऑल्टो के10 के मुकाबले 20,000 रुपये सस्ती होने के कारण भारत की सबसे सस्ती कार बन गई है। जीएसटी 2.0 के अनुसार इन दोनों कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें अब इस प्रकार हो गई हैं :-

प्राइस कंपेरिजन

मैनुअल

वेरिएंट मारुति एस-प्रेसो मारुति ऑल्टो के10 अंतर स्टैंडर्ड (ओ) 3.50 लाख रुपये 3.70 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये एलएक्सआई (ओ) 3.80 लाख रुपये 4 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये वीएक्सआई (ओ) 4.30 लाख रुपये 4.5 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये एलएक्सआई (ओ) सीएनजी 4.62 लाख रुपये 4.82 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये वीएक्सआई प्लस (ओ) 4.80 लाख रुपये 5 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये वीएक्सआई (ओ) सीएनजी 5.12 लाख रुपये 5.32 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये

ऑटोमेटिक

वेरिएंट मारुति एस-प्रेसो मारुति ऑल्टो के10 अंतर वीएक्सआई (ओ) एएमटी 4.75 लाख रुपये 4.95 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये वीएक्सआई प्लस (ओ) एएमटी 5.25 लाख रुपये 5.45 लाख रुपये (-) 20,000 रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है

एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 से जुड़ी जानकारी

मारुति की यह दोनों हैचबैक एक ही केटेगरी की कारें हैं और इनमें एक जैसे फीचर और इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, साइज के मामले में एस-प्रेसो कार ऑल्टो के10 से थोड़ी बड़ी है।

डाइमेंशन मारुति एस-प्रेसो मारुति ऑल्टो के10 अंतर लंबाई 3565 मिलीमीटर 3530 मिलीमीटर + 35 मिलीमीटर चौड़ाई 1520 मिलीमीटर 1490 मिलीमीटर + 30 मिलीमीटर ऊंचाई 1567 मिलीमीटर तक 1520 मिलीमीटर + 47 मिलीमीटर व्हीलबेस 2380 मिलीमीटर 2380 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं

एस-प्रेसो कार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऑल्टो के10 से ज्यादा है जिससे इसमें थोड़ी ज्यादा केबिन स्पेस (खासकर रियर पैसेंजर को) मिल पाती है। इस गाड़ी की दूसरी खासियत यह है कि इसकी डिजाइन एसयूवी कारों जैसी है और इसमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है जो इसे भारतीय रोड कंडीशन के लिए ज्यादा प्रेक्टिकल कार बनाता है।

फीचर और सेफ्टी

मारुति एस-प्रेसो और मारुति ऑल्टो के10 हैचबैक में लगभग एक जैसे फीचर दिए गए हैं जिनमें 7-इंच टचस्क्रीन के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल्स, फ्रंट पावर विंडो और मैनुअल एसी शामिल है। हालांकि, एस-प्रेसो में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) और इंजन आइडल स्टार्ट/स्टॉप (केवल पेट्रोल के साथ) फीचर भी दिया गया है जो ऑल्टो के10 में नहीं मिलता है। जबकि, ऑल्टो के10 हैचबैक कार में एस-प्रेसो (2-स्पीकर साउंड सिस्टम) के मुकाबले 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इन दोनों हैचबैक कार में एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। मारुति एस-प्रेसो कार में केवल डुअल फ्रंट एयरबैग्स दिए गए हैं, जबकि ऑल्टो के10 में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

इंजन और ट्रांसमिशन

मारुति एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 हैचबैक कार में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1-लीटर पेट्रोल - सीएनजी पावर 69 पीएस 57 पीएस टॉर्क 91 एनएम 82.1 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

कंपेरिजन

मारुति एस-प्रेसो और मारुति ऑल्टो के10 का मुकाबला रेनो क्विड से है।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 दोनों गाड़ियां शहर में चलाने के हिसाब से काफी अच्छी हैं। 20,000 रुपये ज्यादा महंगी होने के बावजूद ऑल्टो के10 कार एस-प्रेसो के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि एस-प्रेसो में केवल डुअल फ्रंट एयरबैग्स दिए गए हैं। हमारा मानना ​​है कि आज के समय में सुरक्षा को ज्यादा महत्व देना चाहिए और यही मुख्य कारण है कि हम आपको ऑल्टो के10 खरीदने की सलाह देंगे।

