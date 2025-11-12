न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का केबिन कुछ ऐसा आएगा नजर, मिलेंगे 2026 टोयोटा हाइलक्स वाले डिजाइन एलिमेंट

संशोधित: नवंबर 12, 2025 12:04 pm | स्तुति

Write a कमेंट

2026 टोयोटा हाइलक्स हमें इस बात का संकेत देती है कि न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर कैसी होगी, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं

हाल ही में 2026 टोयोटा हाइलक्स से भारत में पर्दा उठा है। इस गाड़ी की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं। इस एसयूवी कार का इंटीरियर फ्लैगशिप टोयोटा लैंड क्रूजर से काफी इंस्पायर्ड है। अनुमान है कि न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर में 2026 हाइलक्स वाले कई सारे इंटीरियर डिजाइन एलिमेंट दिए जा सकते हैं। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का केबिन कैसा आएगा नजर, जानेंगे तस्वीरों के जरिए :-

डैशबोर्ड

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर की केबिन थीम और कलर कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन इसमें नौवीं जनरेशन हाइलक्स जैसा डैशबोर्ड लेआउट दिया जा सकता है। इसका डैशबोर्ड दो भागो में बंटा हुआ है, ऊपर वाले हिस्से पर इसमें साइड एसी वेंट्स इंटीग्रेट किए हुए हैं और दूसरे उभरे हुए हिस्से पर इसमें हॉरिजोंटल वेंट्स और 12.3-इंच टचस्क्रीन दी गई है। यहां देखें न्यू जनरेशन हाइलक्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर की तस्वीरें।

सेंटर एसी वेंट्स के नीचे की तरफ इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, जबकि हजार्ड इंडिकेटर बटन को इसमें सेंट्रल एसी वेंट्स के बीच में पोजिशन किया गया है। इसके नीचे की तरफ दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट, ड्राइव मोड सिलेक्टर, ट्रेक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल बटन दिए गए हैं। टोयोटा ने इसमें गियर शिफ्ट लीवर के पास में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए बटन भी दिए हैं। इसके पीछे की तरफ इसमें अतिरिक्त कंफर्ट के लिए फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

छोटी जानकारियां सभी महत्वपूर्ण फंक्शन को इसमें फिजिकल बटन और नॉब के जरिए ऑपरेट किया जाएगा

न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में नया स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है जो कि नई इलेक्ट्रिक असिस्टेड यूनिट हो सकती है और इसमें ऑडियो और इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स दिए जा सकते हैं। इसमें एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया जाएगा। इसमें हॉर्न पैड पर 'टोयोटा' लेटरिंग दी गई है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे की तरफ इसमें नया 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जिसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं।

छोटी जानकारियां इसमें लैंड क्रूजर प्राडो वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है हाइलक्स के डिजिटल क्लस्टर वाले ग्राफिक्स फॉर्च्यूनर में दिए जाएंगे

इसमें मौजूदा फॉर्च्यूनर की तरह ए-पिलर माउंटेड ग्रैब हैंडल और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) मिलने जारी रहेंगे।

सीट

आगे की डिजाइन

हाइलक्स के मुकाबले नई टोयोटा फॉर्च्यूनर में नई कलर की सीट अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलने जारी रहेंगे। हमें लगता है कि टोयोटा इसमें वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन देना जारी रखेगी क्योंकि इसे भारत में पेश किए गए माइल्ड-हाइब्रिड 4x4 वर्जन से हटा दिया गया था।

छोटी जानकारियां सनरूफ की कमी है? इसे न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ दिया जा सकता है

पीछे की डिजाइन

नई फॉर्च्यूनर एसयूवी में रियर सेंटर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए जा सकते हैं।

छोटी जानकारियां हाइलक्स में रियर एसी वेंट्स की कमी है, जबकि फॉर्च्यूनर में इसे दिया जा सकता है क्योंकि यह एक फैमिली कार है।

हाल ही में टोयोटा ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में लैंड क्रूजर एफजे को शोकेस किया है। जापान मोबिलिटी शो में कई सारी कार कंपनियों ने अपने भारत आने वाले मॉडल्स को शोकेस किया था।

संभावित इंजन ऑप्शन

भारत आने वाली न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर में 2.8-लीटर डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

इंजन 2.8-लीटर डीजल 2.7-लीटर पेट्रोल पावर 204 पीएस 166 पीएस टॉर्क 500 एनएम तक 245 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) / 4-व्हील ड्राइव (4डब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

जबकि, नौवीं जनरेशन हाइलक्स में पहली बार ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दी गई है। यहां देखें इसके बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 59.2 केडब्लूएच डब्लूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 240 किलोमीटर टॉर्क 205 एनएम (फ्रंट एक्सल), 268.6 एनएम (रियर एक्सल) ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) पेलोड केपेसिटी 715 किलोग्राम टोइंग केपेसिटी 1,600 किलोग्राम

डब्लूएलटीपी : वर्ल्डवाइड हॉर्मोनाइज़्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर

2026 टोयोटा हाइलक्स गाड़ी में 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिलना जारी रहेगा। टोयोटा ने कंफर्म किया है कि वह 2028 में हाइलक्स का हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करेगी।

यहां देखें जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई कीमत।

संभावित कीमत और लॉन्च

न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2026 में पर्दा उठेगा। इस गाड़ी की कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यहां देखें जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद टोयोटा कारों की नई कीमतें। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का मुकाबला एमजी ग्लॉस्टर, जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडिएक और अपकमिंग एमजी मैजेस्टर से रहेगा।