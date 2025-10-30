होंडा और सुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस की ये 6 कारें जो भारत आएंगी या फिर भारत में तैयार की जाएंगी, देखिये पूरी लिस्ट

फ्लेक्सी फ्यूल और बायो गैस ऑप्शन बेस्ड एसयूवी से लेकर रोमांचक इलेक्ट्रिक मॉडल्स तक, होंडा और मारुति ने टोक्यो मोटर शो 2025 में यह सभी गाड़ियां शोकेस की हैं

होंडा और सुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में कई सारी नई गाड़ियां शोकेस की हैं। खास बात यह है कि 'द लैंड ऑफ राइजिंग सन' में शोकेस हुई यह सभी गाड़ियां भारत आने वाली है। जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस हुई इन 6 गाड़ियों पर डालते हैं एक नजर :-

होंडा 0 अल्फा

होंडा 0 (जीरो) अल्फा के साथ होंडा कार्स भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। इस गाड़ी के करीबी प्रोडक्शन-रेडी कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो में शोकेस किया गया है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और विनफास्ट वीएफ6 से रहेगा। अनुमान है कि होंडा 0 अल्फा के प्रोडक्शन वर्जन की डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल के जैसी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय सड़कों पर सबसे यूनीक दिखने वाली कार बन जाएगी। यहां देखें इसकी ड्राइवट्रेन, प्लेटफॉर्म, डिजाइन और लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी।

होंडा 0 एसयूवी

होंडा 0 एसयूवी कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसका भारत आना कंफर्म हो गया है। यह प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की कार होगी जिसका मुकाबला टेस्ला मॉडल वाय और किआ ईवी6 से रहेगा। इस गाड़ी में होंडा 0 अल्फा की डिजाइन से जुड़ी कई सारी समानताएं होंगी, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव जरूर किए जाएंगे। इस होंडा एसयूवी कार में लेवल 3 एडीएएस का मिलना भी कंफर्म हो चुका है। इस गाड़ी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट

सुजुकी ने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को जापान मोबिलिटी शो में शोकेस किया है। फ्रॉन्क्स एफएफवी कॉन्सेप्ट ऐसे फ्यूल ब्लेंड पर चल सकता है जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल हो। यह सरकार की चल रही इथेनॉल ब्लेंड पहल को सपोर्ट करने के लिए फ्रॉन्क्स की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है, जिसके तहत कंपनी ने हाल ही में ई20 पेट्रोल लॉन्च किया है और भविष्य में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने की उम्मीद है। इस वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं जिसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।

मारुति विक्टोरिस सीबीजी

सुजुकी विक्टोरिस सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) वेरिएंट यह संकेत देता है कि कंपनी पहले से उपलब्ध सीएनजी विकल्प से आगे बढ़कर अब एक पर्यावरण-अनुकूल फ्यूल ऑप्शन पर काम कर रही है। 2022 से तैयार किया जा रहे इस वेरिएंट का अगर प्रोडक्शन होता है तो मारुति विक्टोरिस सीबीजी भविष्य में एक क्लीन और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूल चॉइस बन सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें कौनसा इंजन दिया जाएगा और फ्यूल असल में कैसे तैयार किया जाएगा? तो आप ऊपर दिए गए फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

मारुति ई विटारा

मारुति ई विटारा को पहली बार शोकेस नहीं किया गया है। हम इसका इंतजार जनवरी में आयोजित हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 से ही कर रहे हैं। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी फीचर लिस्ट भी काफी लंबी है। ई विटारा के साथ मारुति पहली बार भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। भारत में इसे दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है।

मारुति जिम्नी नोमेड

मारुति जिम्नी नोमेड छठा मेड-इन-इंडिया मॉडल है जिसे जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस किया गया है। यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध जिम्नी 5-डोर ही है। शोकेस हुई जिम्नी नोमेड में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसमें भारतीय मॉडल के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जिसमें लेवल-2 एडीएएस और हीटेड फ्रंट सीटें शामिल हैं।

बोनस - बेबी लैंड क्रूजर!

टोयोटा ने लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस किया है। यह मॉडल एफजे क्रूजर ने इंस्पायर्ड है और इसे टोयोटा के आईएमवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड लैंड क्रूजर सीरीज के एक छोटे और ज्यादा कॉम्पैक्ट वर्जन के रूप में डिजाइन किया गया है। हालांकि, इस गाड़ी का भारत आना फिलहाल तय नहीं है, लेकिन हम इसे यहां जरूर देखना चाहेंगे।

आप इनमें से कौनसी गाड़ी को भारत में सबसे जल्दी लॉन्च होते देखना चाहते हैं?