    टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत में 3.49 लाख रुपये तक की आई गिरावट, जीएसटी कम होने का रहा असर

    प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 06:41 pm । भानु

    74 Views
    Write a कमेंट

     

    Toyota Fortuner GST Rate Cut Impact: Cheaper By Up To Rs 3.49 lakh!

    जीएसटी की दरें कम हो जाने के बाद टोयोटा ने अपनी पॉपुलर फॉर्च्यूनर एसयूवी के दाम गिरा दिए हैं। जापानी कारमेकर टैक्स में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी और फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम कीमत कम करेगी। 

    क्या है नई कीमत?

    Toyota Fortuner GST Rate Cut Impact: Cheaper By Up To Rs 3.49 lakh!

    टोयोटा ने घोषणा की है कि फॉर्च्यूनर 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएगी। हालांकि, हम टोयोटा की ओर से वेरिएंट-अनुसार नई प्राइस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहां बताया गया है कि आप कितनी बचत कर सकते हैं:

    जीएसटी घटने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल मॉडल की नई कीमत

    जीएसटी कम होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई कीमत (पेट्रोल)

    वेरिएंट

    बचत (लगभग)

    4x2 ऑटोमैटिक

    2,40,333

    4x2 ऑटोमैटिक (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)

    2,41,333

    टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल नई कीमत 

    फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत 2.4 लाख रुपये तक कम किए जा सकते हैं। 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल नई कीमत

    Toyota Fortuner GST Rate Cut Impact: Cheaper By Up To Rs 3.49 lakh!

    यदि आप डीजल फॉर्च्यूनर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 4x2 मैनुअल वेरिएंट के लिए 2.45 लाख रुपये से लेकर फॉर्च्यूनर जीआर-एस 4x4 ऑटोमैटिक मॉडल के लिए 3.49 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। 

    जीएसटी कम होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल मॉडल की कीमत

    वेरिएंट

    बचत (लगभग)

    4x2 मैनुअल

    2,44,867

    4x2 मैनुअल (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)

    2,45,867

    4x2 ऑटोमैटिक

    2,60,067

    4x2 ऑटोमैटिक (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)

    2,61,067

    4x4 मैनुअल

    2,72,200

    4x4 मैनुअल (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)

    2,73,200

    4x4 ऑटोमैटिक निओड्राइव

    2,98,133

    4x4 ऑटोमैटिक निओड्राइव (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)

    2,99,133

    जीआर-एस 4x4 ऑटोमैटिक

    3,48,933

    Toyota Fortuner GST Rate Cut Impact: Cheaper By Up To Rs 3.49 lakh!

    लिजेंडर की कीमत मेे 3.34 लाख रुपये तक की कमी की जाएगी। 

    जीएसटी कम होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर लिजेंडर की नई कीमत

    वेरिएंट

    बचत (लगभग)

    4x2 ऑटोमैटिक

    2,96,733

    4x4 मैनुअल

    3,11,733

    4x4 ऑटोमैटिक निओड्राइव

    3,33,933

    कीमत मे कटौती के कारण

    Toyota Fortuner GST Rate Cut Impact: Cheaper By Up To Rs 3.49 lakh!

    जीएसटी दरों में संशोधन के साथ, फॉर्च्यूनर पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पहले, फॉर्च्यूनर पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% हो गया।

     

    पुरानी दर  (सेस मिलाकर)

    नई दर

    बचत

    पेट्रोल

    50%

    40%

    10%

    डीजल

    50%

    40%

    10%

    नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। पूरी प्राइस लिस्ट के लिए इस स्थान पर नज़र रखें।

    नोट:

    ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

    बताई गई सेविंग्स इंटरनल कैलकुलेशन पर आधारित है जिसमें टैक्स में अंतर को ध्यान में रखा गया है।

