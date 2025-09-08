टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत में 3.49 लाख रुपये तक की आई गिरावट, जीएसटी कम होने का रहा असर
प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 06:41 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
जीएसटी की दरें कम हो जाने के बाद टोयोटा ने अपनी पॉपुलर फॉर्च्यूनर एसयूवी के दाम गिरा दिए हैं। जापानी कारमेकर टैक्स में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी और फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम कीमत कम करेगी।
क्या है नई कीमत?
टोयोटा ने घोषणा की है कि फॉर्च्यूनर 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएगी। हालांकि, हम टोयोटा की ओर से वेरिएंट-अनुसार नई प्राइस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहां बताया गया है कि आप कितनी बचत कर सकते हैं:
जीएसटी घटने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल मॉडल की नई कीमत
|
जीएसटी कम होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई कीमत (पेट्रोल)
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
4x2 ऑटोमैटिक
|
2,40,333
|
4x2 ऑटोमैटिक (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)
|
2,41,333
टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल नई कीमत
फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत 2.4 लाख रुपये तक कम किए जा सकते हैं।
टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल नई कीमत
यदि आप डीजल फॉर्च्यूनर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 4x2 मैनुअल वेरिएंट के लिए 2.45 लाख रुपये से लेकर फॉर्च्यूनर जीआर-एस 4x4 ऑटोमैटिक मॉडल के लिए 3.49 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
|
जीएसटी कम होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल मॉडल की कीमत
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
4x2 मैनुअल
|
2,44,867
|
4x2 मैनुअल (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)
|
2,45,867
|
4x2 ऑटोमैटिक
|
2,60,067
|
4x2 ऑटोमैटिक (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)
|
2,61,067
|
4x4 मैनुअल
|
2,72,200
|
4x4 मैनुअल (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)
|
2,73,200
|
4x4 ऑटोमैटिक निओड्राइव
|
2,98,133
|
4x4 ऑटोमैटिक निओड्राइव (प्लैटिनम व्हाइट पर्ल)
|
2,99,133
|
जीआर-एस 4x4 ऑटोमैटिक
|
3,48,933
लिजेंडर की कीमत मेे 3.34 लाख रुपये तक की कमी की जाएगी।
|
जीएसटी कम होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर लिजेंडर की नई कीमत
|
वेरिएंट
|
बचत (लगभग)
|
4x2 ऑटोमैटिक
|
2,96,733
|
4x4 मैनुअल
|
3,11,733
|
4x4 ऑटोमैटिक निओड्राइव
|
3,33,933
कीमत मे कटौती के कारण
जीएसटी दरों में संशोधन के साथ, फॉर्च्यूनर पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पहले, फॉर्च्यूनर पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% हो गया।
|
|
पुरानी दर (सेस मिलाकर)
|
नई दर
|
बचत
|
पेट्रोल
|
50%
|
40%
|
10%
|
डीजल
|
50%
|
40%
|
10%
नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। पूरी प्राइस लिस्ट के लिए इस स्थान पर नज़र रखें।
नोट:
ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।
बताई गई सेविंग्स इंटरनल कैलकुलेशन पर आधारित है जिसमें टैक्स में अंतर को ध्यान में रखा गया है।