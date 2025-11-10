नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स से उठा पर्दा, इलेक्ट्रिक अवतार में भी आएगी ये गाड़ी

प्रकाशित: नवंबर 10, 2025 05:30 pm । सोनू

टोयोटा ने हाइलक्स के एक हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वर्जन की भी पुष्टि की है जिसे 2028 में पेश किया जाएगा

टोयोटा ने नौवीं जनरेशन हाइलक्स से पर्दा उठाया है, इसमें पहली बार इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। इसके साथ ही, टोयोटा भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप दे रही है। नई जनरेशन हाइलक्स का डिजाइन अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से नया है, और इसमें पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है। नई हाइलक्स के बारे में यहां वह सब कुछ है जो आप जानना चाहते हैं।

लैंड क्रूजर से प्रेरित डिजाइन

नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स के डिजाइन में बड़ा बदलाव हुआ है, और ये नई जनरेशन टोयोटा लैंडर क्रूजर एसयूवी से प्रेरित है। आगे इसमें पतली एलईडी हेडलाइट के साथ इंटीग्रेटेड डीआरएल और क्लोज्ड ग्रिल के साथ बीच में ‘टोयोटा’ ब्रांडिंग दी गई है। बंपर डिजाइन दमदार है, इसके नीचे वाले हिस्से पर सिल्वर फिनिश है, और दोनों तरफ एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल की बात की करें तो यहां नई हाइलाइक्स में अभी भी ड्यूल-कैन बॉडी स्टाइल और फ्लैटबेड के साथ एक हाइलक्स सिल्हूट और एयरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील हैं। इलेक्ट्रिक हाइलक्स के आगे वाले फेंडर पर एक चार्जिंग फ्लेप भी दिया गया है। पीछे की तरफ इसमें वर्टिकल स्टैक्ड सी-शेप एलईडी टेललाइट और ब्लैक बंपर दिया गया है। पीछे की तरफ हाइलाइट में फ्लेटबैड गेट पर ‘टोयोटा’ बैजिंग, और फ्लेटबैड हैंडल के ऊपर हाई-स्टॉप ब्रेक लाइट है।

हाल ही में, टोयोटा ने लैंड क्रूजर एफजे से भी पर्दा उठाया है, जो लैंड क्रूजर फैमिली में सबसे छोटी कार है। आप इसके बारे में यहां अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में वर्तमान जनरेशन हाइलक्स का ‘ब्लैक’ एडिशन भी उपलब्ध है। यहां इसका स्टैंडर्ड हाइलक्स से डिजाइन कंपेरिजन देखिए।

केबिन: टेक्नोलॉजी से भरपूर

अंदर से भी नई टोयोटा हाइलक्स कुछ लैंड क्रूजर से प्रेरित लगती है, इसमें ब्लैक केबिन थीम और ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। बीच में होरिजोंटल एसी वेंट्स लगे हैं, जिनके नीचे आपको दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स, एक ड्राइव मोड सिलेक्टर, ट्रेक्शन कंट्रोल, और हिल डिसेंट कंट्रोल बटन मिलते हैं। इसमें हॉर्न पेड पर ‘टोयोटा’ ब्रांडिंग के साथ नया इलेक्ट्रिक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है।

केबिन का हाइलाइट दो 12.3-इंच स्क्रीन है, जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। इसकी फीचर लिस्ट में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

पहली इलेक्ट्रिक हाइलक्स

यह हाइलक्स का पहला इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 59.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 59.2 केडब्ल्यूएच डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 240 किलोमीटर (लगभग) टॉर्क 205 एनएम (फ्रंट एक्सल), 268.6 एनएम (रियर एक्सल) ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील-ड्राइव पेलोड क्षमता 715 किलोग्राम टोइंग क्षमता 1,600 किलोग्राम

टोयोटा हाइलाइक्स में 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलना जारी है। इसके भारतीय वर्जन में भी यही इंजन दिया गया है, जो 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

खास बात ये है कि टोयोटा ने यह भी कंफर्म किया है कि वह 2028 में हाइलक्स का हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश करेगी।

क्षमता बरकरार

हाइलक्स को उसकी हार्डकोर ऑफ रोडिंग क्षमता के लिए जाना जाता है, और इस मामले में नौवीं पीढी की हाइलक्स भी अलग नहीं है। अब यह कई टेरेन मोड के साथ आती है। खास बात यह है कि हाइलक्स की 700 मिलीमीटर पानी में चलने की क्षमता है।

भारत में संभावित लॉन्च

नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स को सबसे पहले जून 2026 में यूके के बाजार में लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद इसे दूसरे देशों के बाजार में उतारा जाएगा। भारत में लॉन्च को लेकर अभी कंपनी ने पुष्टि नहीं की है। भारत में मौजूदा जनरेशन हाइलक्स का मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से है।

हमें यह भी उम्मीद है कि टोयोटा जल्द ही नई जनरेशन फॉर्च्यूनर लाएगी।