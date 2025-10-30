जापान मोबिलिटी शो 2025: नई टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे प्रोटोटाइप एसयूवी कैसी आती है नजर, इन 8 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट की बिक्री अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2026 के मध्य तक शुरू होगी

जापान मोबिलिटी शो 2025 शुरू हो चुका है और हाल ही में हमें टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे एसयूवी कॉन्सेप्ट की झलक भी देखने को मिली है। यह एक कॉम्पेक्ट और मजबूत एसयूवी कार है जो लैंड क्रूजर फैमिली में फिट बैठती है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट बॉक्सी है और यह दिखने में काफी आकर्षक है। नई लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास, इन 8 तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :-

आगे की डिजाइन

इस एसयूवी कार में आगे की तरफ बड़े साइज की ग्रिल और बंपर दिया गया है जिससे इसका लुक काफी दमदार लगता है। आगे की साइड पर इसमें ऑल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है जिसके पास में सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स पोजिशन की गई है। लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट मॉडल में क्रोम इंसर्ट के साथ ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल दी गई है जिसके सेंटर पर 'टोयोटा' बैजिंग दी गई है। आगे की साइड पर इसमें नीचे की तरफ ऊंचा बंपर दिया गया है जिसके सेंटर पर बड़ा एयर डैम और कॉर्नर पर एलईडी फॉग लैंप्स पोजिशन किए गए हैं। इसमें बंपर पर फ्रंट कैमरा और पार्किंग सेंसर भी मौजूद है।

साइड

साइड से देखने पर इसका कॉम्पेक्ट साइज और बॉक्सी लेआउट साफ तौर पर नजर आता है। इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्क और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट मॉडल को ब्लैक रूफ रेल्स, ब्लैक ओआरवीएम्स और डोर हैंडल्स के साथ भी देखा गया है। इसमें चढ़ने और उतरने के लिए साइड स्टेप भी दिए गए हैं।

व्हील

राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इसमें ऑल-फोर व्हील्स डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

इस एसयूवी कार में पीछे की तरफ साइडवे-हिंज्ड टेलगेट पर बड़ा ग्लास पैनल दिया गया है। पीछे की साइड पर इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील कवर के साथ दिया गया है जिस पर 'लैंड क्रूजर' बैजिंग ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है, जिसने पार्किंग कैमरा को ढका हुआ है। इसमें एलईडी टेललाइट एसयूवी के फ्रेम से थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है और इसमें टेलगेट पर 'लैंड क्रूजर' लेटरिंग (ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ), वॉशर के साथ रियर वाइपर, और ऊंचा बंपर दिया गया है जिस पर 'टोयोटा' बैजिंग दी गई है।

इसके फ्रंट और रियर बंपर की सबसे खास बात यह है कि यह दोनों सेगमेंटेड यूनिट हैं यानि कि इसके कॉर्नर के हिस्से को डेमेज रिपेयर के लिए या फिर ओनर को अपनी पसंद के हिसाब से एसयूवी को एसयूवी को कस्टमाइज करने के लिए हटाया भी जा सकता है।

बूट स्पेस

टोयोटा ने इस गाड़ी के बूट स्पेस के सही आंकड़ें फिलहाल साझा नहीं किए हैं, लेकिन इसके लगेज बे को देख कर लग रहा है कि इसमें एक सप्ताह के ट्रिप के लिए छोटी फैमिली का लगेज आराम से रखा जा सकता है।

इंटीरियर

लैंड क्रूजर एफजे एक 5-सीटर कार है जिसमें ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम दी गई है। इसमें क्लीन और अपराइट डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर कई कंट्रोल्स के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इस गाड़ी में डैशबोर्ड के बीच में बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है जिसके नीचे की तरफ रेक्टेंगुलर सेंट्रल एसी वेंट्स (साइड यूनिट्स सर्कुलर हैं) पोजिशन किए गए हैं। टोयोटा ने लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट में क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए कई फिजिकल बटन दिए हैं। सेंट्रल एसी वेंट्स के नीचे की तरफ इसमें 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) डायल और गियर सिलेक्टर दिया गया है।

पीछे की तरफ इसमें तीन इंडिविजुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन इसमें एसी वेंट्स और सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा नहीं दी गई है। टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे गाड़ी में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है।

इसमें कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं?

इस गाड़ी में 2.7-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

स्पेसिफिकेशन लैंड क्रूजर एफजे इंजन 2.7-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 163 पीएस टॉर्क 246 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड ईसीटी ड्राइवट्रेन 4डब्लूडी

*ईसीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन

यदि आप सोच रहे हैं कि ईसीटी क्या है, तो यह मूल रूप से बेहतर परफॉरमेंस और माइलेज हासिल करने के लिए ऑप्टिमाइज़्ड गियरशिफ्ट के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारत में कब होगी लॉन्च

टोयोटा इस एसयूवी कार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिड-2026 तक लॉन्च करेगी। बेबी लैंड क्रूजर एफजे का भारत आना फिलहाल तय नहीं है।