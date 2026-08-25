Suzuki eSKY से जापान में उठा पर्दा: फुल चार्ज में 310 किलोमीटर की रेंज, क्या ये भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली मारुति इलेक्ट्रिक कार होगी?

Suzuki ने जापान में अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार eSKY से पर्दा उठाया है। पहली नजर में यह भीड़-भाड़ वाले शहरी माहौल के लिए एक आदर्श कॉम्पैक्ट EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) लगती है। जापान में 'Kei cars' नाम की एक कैटेगरी है, जिन्हें खास तौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है, और eSKY उसी कैटेगरी में फिट होती है। सवाल यह है कि क्या यह कार भारतीय बाजार में MG Comet EV जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है और Maruti की तरफ से 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली पहली EV बन सकती है? आइए जानते हैं इस नई Suzuki eSKY के बारे में सब कुछ।

मारुति की तरफ से एक परफेक्ट सिटी EV?

Suzuki Japan ने पिछले साल eSKY विजन कॉन्सेप्ट को दिखाया था, और अब इस कार को इसके प्रोडक्शन अवतार में पेश किया गया है। यह एक टॉल-बॉय डिजाइन वाली कॉम्पैक्ट और क्यूट दिखने वाली कार है। eSKY 3,395 mm लंबी है, ऐसे में यह साइज के मामले में MG Comet (2,974 mm) और Alto (3,530 mm) के बीच में आती है। इस लिहाज से, ये दोनों ही गाड़ियां शहर में चलाने में आसान और काफी प्रैक्टिकल हैं। लगभग 3.4-मीटर लंबी होने के बावजूद, यह EV निश्चित रूप से कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें चार दरवाजे और इस्तेमाल करने लायक पिछली सीटें दी गई हैं। यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जो MG Comet EV में नहीं मिलता। भारत में Tata Tiago EV और MG Comet जैसे कॉम्पैक्ट EV की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, नई eSKY को भारत में लॉन्च करने के लिए एक मजबूत आधार बनता दिख रहा है।

डिजाइन

जैसा कि बताया गया है, यह 3.4-मीटर लंबी EV मुख्य रूप से जापान के Kei कार नियमों में फिट होने के लिए डिजाइन की गई है। इन नियमों के अनुसार, कार की अधिकतम लंबाई 3.4 मीटर और चौड़ाई 1.48 मीटर हो सकती है, साथ ही कुछ और गाइडलाइन भी होती हैं। ये नियम कारों को बेहद कॉम्पैक्ट बनाते हैं, और जापानी निर्माता इन साइज प्रतिबंधों के भीतर सबसे अच्छी इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हैं। eSKY का ओवरऑल डिजाइन बॉक्सी और प्रैक्टिकल है, जिसमें स्टाइल से ज्यादा स्पेस और उपयोगिता पर ध्यान दिया गया है।

eSKY का फ्रंट लुक सीधी खड़ी डिजाइन की वजह से काफी अनोखा और आकर्षक दिखता है। इसके फ्रंट में फंकी C-शेप वाले DRLs (डेटाइम रनिंग लैंप्स) दिए गए हैं, जो स्मोक्ड प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ आते हैं। हेडलैंप्स सीधे DRLs से नहीं जुड़े हैं, बल्कि उन्हें एक पियानो ब्लैक एक्सेंट ट्रिम के जरिए कनेक्ट किया गया है, जो इसे एक मॉडर्न टच देता है। इसका फ्रंट लुक काफी सिंपल रखा गया है, जिसमें बंपर के निचले हिस्से में हल्के एयर इनटेक्स और प्लेन लुक को तोड़ने के लिए कुछ रेक्टेंगुलर डिजाइन एक्सेंट भी शामिल हैं।

कार का साइड प्रोफाइल काफी प्रैक्टिकल दिखता है, यहां बहुत ज्यादा फैंसी एलिमेंट्स नहीं हैं। eSKY को एक कम्यूटर कार के तौर पर डिजाइन किया गया है। टॉल-बॉय शेप वाली इस कार में बड़े दरवाजे दिए गए हैं, जिससे छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए कार में अंदर-बाहर जाना आसान हो जाता है। साइड प्रोफाइल में 14-इंच के फोर-स्पोक अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं, जो इसके बॉक्सी लुक में थोड़ा कैरेक्टर जोड़ते हैं। eSKY अपने फीचर्स से किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती। इसीलिए, इसमें फेंडर पर लगे इंडिकेटर्स और एक छोटा रूफ एंटीना जैसे पुराने जमाने के फीचर्स देखे जा सकते हैं। हालांकि, ब्लैक C-पिलर पर बॉडी-कलर का एक्सेंट इसके साइड प्रोफाइल को एक यंग और फ्रेश अपील देता है।

कार का पिछला हिस्सा भी रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन थीम को आगे बढ़ाता है। यहां सबसे दिलचस्प चीज इसका प्रीमियम दिखने वाला रैपअराउंड रियर ग्लास है, जो इसे एक मॉडर्न और अपमार्केट लुक देता है। टेल लैंप्स भी वही C-शेप वाली थीम पर आधारित हैं जो फ्रंट DRLs में देखने को मिलती है। ये C-शेप की लाइन्स LED टेल लैंप्स का काम करती हैं, लेकिन रिवर्स लैंप और इंडिकेटर्स हैलोजन यूनिट्स हैं, जो यह याद दिलाता है कि यह एक एंट्री-लेवल कार है।

फीचर्स

eSKY को बहुत ज्यादा लग्जरी फीचर्स से लैस नहीं किया गया है, लेकिन इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी फीचर्स मौजूद हैं। कार में Suzuki का नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, चारों दरवाजों के लिए पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, हीटेड सीट्स और ऑटोमैटिक हेडलैंप्स जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), हिल-होल्ड कंट्रोल (HHC), ABS, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और एक रियर कैमरा जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

ड्राइवट्रेन

Suzuki eSKY में 26 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के दावों के अनुसार, इसकी रेंज 310 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है, जो शहर के दैनिक इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी है। इसके पावर के आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह लगभग 60-70 PS की पावर जनरेट करेगी। यह पावर सिटी ड्राइविंग के लिए पर्याप्त होगी।

कीमत और मुकाबला

अगर Maruti Suzuki इस कार को भारत में लॉन्च करती है, तो eSKY की कीमत MG Comet के आसपास हो सकती है। इसका मतलब है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7 लाख रुपये के करीब हो सकती है। हालांकि, मारुति ने अभी तक eSKY के भारत आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय बाजार के लिए एक दिलचस्प पेशकश हो सकती है। भारत में लॉन्च होने पर, eSKY का मुकाबला MG Comet EV, Tata Tiago EV, और Citroen eC3X जैसी कारों से होगा। यह भी उम्मीद है कि वियतनामी कंपनी VinFast भी इस सेगमेंट में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए VF3 या उस पर आधारित कोई मॉडल भारत में लाएगी।

कारदेखो का क्या है कहना

भारत में हाल ही में EV की बढ़ती मांग के कारण कई दिलचस्प EV देखने को मिली हैं,, जिन्हें शायद हम पहले सफल होते हुए नहीं देख पाते। इसका एक बड़ा उदाहरण MG Comet है। इसके कॉम्पैक्ट डाइमेंशन, प्रीमियम इंटीरियर और क्यूट स्टाइलिंग इसे अपनी तरह की एक अलग कार बनाते हैं और यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो शहर में चलाने के लिए एक आसान गाड़ी चाहते हैं। वहीं, VinFast ने भी एक माइक्रो EV लाने की पुष्टि की है, और उम्मीद है कि वह VF3 या उससे मिलती-जुलती कोई कार होगी। अगर मारुति भी इसी रास्ते पर चलती है, तो उनके पास एक मजबूत रणनीति हो सकती है। eSKY अपने 4-डोर लेआउट और अच्छी रेंज के साथ एक प्रैक्टिकल और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट साबित हो सकती है।

क्या मारुति भारत में कॉम्पैक्ट EVs के साथ यह मौका आजमाएगी? यह तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। क्या आप Suzuki eSKY को भारत में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।