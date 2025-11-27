बड़े परिवारों के लिए भारत में उपलब्ध टॉप 10 ऑटोमैटिक 7-सीटर कारों पर डालिए एक नजर

बड़े परिवार के साथ सही कार चुनने की ज़िम्मेदारी भी आती है। आपको सात लोगों के लिए स्पेस, लंबी ड्राइव के लिए प्रैक्टिकल और सभी शिकायतों को दूर रखने के लिए कंफर्टेबल भी हो। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वह है ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा।

नीचे हमनें 10 ऐसी कारों एक लिस्ट तैयार की है जो आपके पूरे परिवार के लिए स्पेशियस तो है ही, साथ ही आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली ड्राइविंग का भी आनंद देती हैं।

रेनो ट्राइबर

वेरिएंट: इमोशन एएमटी और इमोशन एएमटी डुअल-टोन

कीमत: 8.39 लाख रूपये से लेकर 8.60 लाख रुपये

हमारी लिस्ट भारतीय बाज़ार में सबसे किफायती 7-सीटर कार रेनो ट्राइबर से शुरू होती है। हैचबैक साइज की यह एमपीवी 7-सीटर लेआउट में आती है जिसमें 5 वयस्क और 2 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं, और यह कंफर्टेबल भी है। हाल ही में हुए फेसलिफ्ट के बाद, यह अब मॉर्डन डिज़ाइन और दैनिक उपयोग वाले फीचर्स के साथ आती है।

इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन है जिसे आप एएमटी (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एएमटी, सीवीटी या टॉर्क कन्वर्टर जितना स्मूद नहीं होता, फिर भी ड्राइविंग के दौरान यह आपका कुछ बोझ कम करता है और काम पूरा करता है।

मारुति अर्टिगा/टोयोटा रुमियन

अर्टिगा के वेरिएंट: वीएक्सआई ऑटोमैटिक, जेडएक्सआई ऑटोमैटिक, और जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक

अर्टिगा की कीमत: 11.20 लाख रूपये से लेकर 12.94 लाख रुपये



रुमियन के वेरिएंट: एस ऑटोमैटिक, जी ऑटोमैटिक, और वी ऑटोमैटिक

रुमियन की कीमत: 11.89 लाख रूपये से लेकर 13.62 लाख रुपये

अगला नंबर है अर्टिगा-रुमियन का जो कि एक ही कारें लेकिन इनके नाम अलग-अलग हैं। इन दोनों के रूप में, आपको एक बड़ी कार मिलती है, जिसका साइज हुंडई क्रेटा के समान है, जिससे केबिन में बेहतर जगह मिलती है। मारुति अर्टिगा और टोयोटा रुमियन में आपको 7 वयस्कों के बैठने की पर्याप्त जगह मिल जाती है। हालांकि इनका फ़ीचर पैकेज कुछ हद तक बेसिक है, फिर भी इनमें सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

ये दोनों एमपीवी 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं, और आपको इनमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिल जाएगा जो एक आरामदायक ड्राइव अनुभव प्रदान करेगा।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स

वेरिएंट: टर्बो मैक्स एटी और टर्बो मैक्स एटी डुअल-टोन

कीमत: 13.49 लाख रूपये से लेकर 13.69 लाख रुपये

सिट्रोएन एयरक्रॉस अपने सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें 7 लोगों के बैठने लायक स्पेस मिलता है। मारुति ग्रैंड विटारा के साइज के समान, एयरक्रॉस में बच्चों सहित 7 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। अपने हालिया अपडेट के बाद, जिसमें इसे "एक्स" नाम दिया गया, एयरक्रॉस में कई मॉर्डन फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें कारा नाम का एक एआई असिस्टेंट भी शामिल है।

इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह सेटअप न केवल आपको एक सुविधाजनक ड्राइव का अनुभव देता है, बल्कि टर्बो-पेट्रोल इंजन की बदौलत एक दमदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है।

किआ कैरेंस क्लाविस

वेरिएंट: एचटीके प्लस, एचटीके प्लस (ओ), एचटीएक्स (ओ), और एचटीएक्स प्लस

कीमत: 16.28 लाख रूपये से लेकर 20.71 लाख रुपये

अधिक प्रीमियम रेंज में, आपके पास किआ कैरेंस क्लाविस का विकल्प है, जो किआ कैरेंस का ही एक प्रीमियम वर्जन है। इसमें आपको 6 और 7-सीटर दोनों विकल्प मिलते हैं, जिनमें से 7-सीटर में 7 वयस्कों के लिए जगह मिल जाती है। इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं।

आपके पास दो अलग-अलग ऑटोमैटिक विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप बेहतर माइलेज चाहते हैं, तो आप 1.5-लीटर डीज़ल इंजन चुन सकते हैं जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। या, अगर आपको तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाना पसंद है, तो 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन

वेरिएंट: जेड4 ऑटोमैटिक, जेड6 ऑटोमैटिक, जेड8 सलेक्ट ऑटोमैटिक, जेड8T ऑटोमैटिक, जेड8 कार्बन एडिशन ऑटोमैटिक, जेड8एल ऑटोमैटिक, जेड8एल कार्बन एडिशन ऑटोमैटिक

कीमत: 16.41 लाख रूपये से लेकर 24.17 लाख रुपये

अगर आपकी प्राथमिकताओं में स्पेस के साथ-साथ परफॉर्मेंस और केपेबिलिटी भी शामिल हैं, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आपके लिए एकदम सही है। आप इसे 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं, जिसमें 7 वयस्क आराम से बैठ सकते हैं, और आपको रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए सभी ज़रूरी फीचर्स भी इसमें मिलतेे हैं।

स्कॉर्पियो एन में आपको 2.2-लीटर डीज़ल इंजन और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, दोनों ही 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ आते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और अपनी ऑफ-रोड ट्रिप्स में भी सुविधा चाहते हैं, तो आप डीज़ल ऑटोमैटिक 4x4 वेरिएंट चुन सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी700

वेरिएंट: एएक्स5 S, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 ईबोनी एडिशन, एएक्स7एल, और एएक्स7एल ईबोनी एडिशन

कीमत: 17.57 लाख रूपये से लेकर 23.71 लाख रुपये

महिंद्रा के लाइनअप की एक और एसयूवी है महिंद्रा एक्सयूवी700, जो आपको टेक्नोलॉजी से भरपूर अनुभव के साथ-साथ आपके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त स्पेस भी देती है। क्लाविस की तरह, एक्सयूवी700 भी 6 और 7-सीटर दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, और यह आपको और आपके परिवार को एक हाई-क्लास एक्सपीरियंस देने में सक्षम है।

इसमें भी आपको 2.2-लीटर डीज़ल और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं, दोनों ही कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस हैं। हालाँकि इसमें 4x4 सेटअप नहीं दिया गया है, लेकिन हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए डीज़ल इंजन के साथ ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन ज़रूर मिलता है। बस एक बात ध्यान में रखें, एक्सयूवी का फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में आने वाला है, और एक्सयूवी ​​7एक्सओ नाम से पेश किया जाएगा।

हुंडई अल्काज़ार

वेरिएंट: प्रेस्टीज, कॉर्पोरेट, प्लैटिनम, सिग्नेचर और सिग्नेचर नाइट

कीमत: 17.99 लाख रूपये से लेकर 21.10 लाख रुपये

हमारी इस लिस्ट में हुंडई अल्कजार आखिरी मास-मार्केट कार है, इससे पहले कि हम कुछ बेहतरीन बोनस कारों की ओर बढ़ें आपको बता दें​ कि अल्कजार में ढेरों फीचर्स मौजूद हैं, इसलिए यह एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने में सक्षम है। लेकिन इसकी थर्ड रो में बच्चे ही आराम से बैठ सकते हैं। फिर भी, इसमें अच्छा-खासा स्पेस मिल जाता है जो आपके परिवार को निराश नहीं करेगा।

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ 1.5-लीटर डीजल इंजन और क्रेटा की तरह 7-स्पीड डीसीटी के साथ 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है।

बोनस

हालांकि एमजी हेक्टर, टाटा सफारी और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कुछ मास मार्केट 7-सीटर कारें भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ रोमांचक और अनोखी 7-सीटर कारें भी हैं, जो लग्जरी और परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। इसलिए हमें उन्हें इस लिस्ट में शामिल करना ही पड़ा।

डिफेंडर (110 और 130)

वेरिएंट: एक्स-डायनामिक एचएसई, एक्स, सेडोना एडिशन, सेडोना रेड एडिशन

कीमत: 98 लाख रूपये से लेकर 1.67 करोड़ रुपये

अगर आपको लगता है कि स्कॉर्पियो एन में ऑफ-रोडिंग करना मज़ेदार है, तो डिफेंडर के आपके आगे निकल जाने तक इंतज़ार कीजिए। लैंड रोवर की यह कार रोमांच की परिभाषा है, और इसमें लग्ज़री और स्पेस का परफैक्ट बैलेंस नजर आता है।

डिफेंडर 110 और डिफेंडर 130, दोनों 7-सीटर वर्ज़न में उपलब्ध है, और आपको इनमें कई इंजन के विकल्प मिलते हैं जिनमें 2-लीटर पेट्रोल, 3-लीटर डीज़ल और 5-लीटर वी8 पेट्रोल शामिल है। तीनों इंजन विकल्प 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं।

लेक्सस एलएम

वैरिएंट: वीआईपी

कीमत: 2.15 करोड़ रुपये

यही वह जगह है जहां लग्जरी हावी हो जाती है और आपको आम दुनिया से दूर ले जाती है। लेक्सस एलएम, एक एमपीवी है जिसमें खास इंसान की तरह पीछे बैठकर जाने का शानदार अनुभव​ मिलता है। इसमें 7 लोगों के लिए पर्याप्त स्पेस मौजूद है, जिनमें से दो को मसाज फंक्शन वाली लाउंज जैसी सीटों पर बेहतरीन अनुभव मिलता है।

इसमें 2.5-लीटर का मज़बूत हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो सीवीटी (कंटीन्यूअस वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) के साथ आता है।

रेंज रोवर लॉन्ग व्हीलबेस 7 सीट्स

वेरिएंट: एचएसई और ऑटोबायोग्राफी

कीमत: 2.31 करोड़ रूपये से लेकर 2.57 करोड़ रुपये

अंत में, 7-सीटर ऑटोमैटिक कारों की लिस्ट में रेंज रोवर को शामिल ना किया जाए,ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस लग्जरी एसयूवी के 7-सीट लॉन्ग व्हीलबेस वर्ज़न में आपके पूरे परिवार के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, और किसी को भी स्पेस की शिकायत नहीं होगी। ये लग्जरी का भी भरपूर आनंद देगी, जिसकी किसी भी महंगी कार से उम्मीद होती है।

रेंज रोवर में आपको 3-लीटर डीज़ल इंजन और 4.4-लीटर वी8 पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं और दोनों ही ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आते ​हैं। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के रूप में आपको 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो एक स्मूद और स्पोर्टी ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

आप इन 7-सीटर एमपीवी में से कौन सी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए, कारदेखो से जुड़े रहें।