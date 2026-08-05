2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
नई स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट को इस तरह से बांटा गया है कि हर तरह के खरीदार के लिए इसमें कुछ ना कुछ मौजूद है
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महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो एन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी कार में नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड स्टाइलिंग दी गई है। यह गाड़ी सात वेरिएंट : जेड2, जेड4, जेड6, जेड8एस, जेड8टी और जेड8एल में उपलब्ध है। 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-
एक्सटीरियर
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फीचर
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जेड2
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जेड4
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जेड6
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जेड8एस
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जेड8
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जेड8टी
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जेड8एल
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प्रोजेक्टर हेडलैंप
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✅ (हैलोजन)
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✅(हैलोजन)
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✅(हैलोजन)
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✅(एलईडी)
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✅(एलईडी)
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✅(एलईडी)
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✅(एलईडी)
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एलईडी फॉग लैंप
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ग्रिल
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ब्लैक
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सिल्वर
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सिल्वर
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क्रोम
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क्रोम
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क्रोम
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क्रोम
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फ्रंट और रियर स्किड प्लेट
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर
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व्हील्स
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17-इंच स्टील व्हील्स
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कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स
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कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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18-इंच अलॉय व्हील्स
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18-इंच अलॉय व्हील्स
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क्रोम डोर हैंडल
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रूफ रेल्स
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✅(ब्लैक)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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✅(सिल्वर)
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ओआरवीएम-माउंटेड टर्न इंडिकेटर
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रियर स्पॉइलर
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एलईडी टेललैंप
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महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बेस जेड2 वेरिएंट टॉप वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा बेसिक लगता है। जबकि, मिड-वेरिएंट फीचर्स के मामले में काफी अच्छा है और नए अलॉय व्हील्स को छोड़कर, आपके लिए इस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच फर्क करना काफी मुश्किल होगा। इस गाड़ी में नए अलॉय व्हील्स केवल टॉप जेड8टी और जेड8एल वेरिएंट में ही दिए गए हैं।
इंटीरियर
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फीचर
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जेड2
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जेड4
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जेड6
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जेड8एस
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जेड8
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जेड8टी
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जेड8एल
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सीट अपहोल्स्ट्री
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फैब्रिक
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फैब्रिक
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फैब्रिक
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लेदरेट
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लेदरेट
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लेदरेट
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लेदरेट
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पियानो ब्लैक सेंटर कंसोल
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लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर
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यूवी-कट साइड विंडो
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टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
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हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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लंबर सपोर्ट
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रियर एसी वेंट्स
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✅(ब्लोअर के साथ)
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✅(ब्लोअर के साथ)
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✅(ब्लोअर के साथ)
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✅(ब्लोअर के साथ)
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✅(ब्लोअर के साथ)
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✅(ब्लोअर के साथ)
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दूसरी रो में कैप्टन सीट
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✅(ऑप्शनल)
जैसी की उम्मीद की जा रही थी इसके बेस जेड2 वेरिएंट का इंटीरियर काफी बेसिक लगता है, लेकिन मिड-वेरिएंट जेड4 और जेड6 में डेडिकेटेड रियर एसी वेंट्स के साथ ब्लोअर और यूवी-कट विंडो जैसे कई काम के फीचर दिए गए हैं जो अच्छा केबिन एक्सपीरिएंस देते हैं। इस एसयूवी कार में 7-सीटर लेआउट स्टैंडर्ड मिलता है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट जेड8एल 6-सीटर लेआउट में भी उपलब्ध है जिसमें सेकंड रो पर बेंच की जगह कैप्टेन सीटें दी गई हैं।
कंफर्ट फीचर
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फीचर
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जेड2
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जेड4
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जेड6
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जेड8एस
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जेड8
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जेड8टी
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जेड8एल
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क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(मैनुअल)
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✅(मैनुअल)
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✅(मैनुअल)
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✅(मैनुअल)
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✅(ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक)
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✅(ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक)
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✅(ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक)
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पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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एमआईडी के साथ एनालॉग
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एमआईडी के साथ एनालॉग
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एमआईडी के साथ एनालॉग
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10.25-इंच डिजिटल
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10.25-इंच डिजिटल
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10.25-इंच डिजिटल
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10.25-इंच डिजिटल
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65वाट यूएसबी टाइप-सी फ्रंट चार्जिंग पोर्ट
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स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
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क्रूज कंट्रोल
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✅(अडेप्टिव)
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12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट (तीसरी रो)
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6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
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सनरूफ
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✅(सिंगल-पेन)
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✅(सिंगल-पेन)
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✅(सिंगल-पेन)
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✅(सिंगल-पेन)
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✅(सिंगल-पेन)
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✅(पैनोरामिक)
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ऑटो हेडलैंप
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इलेक्ट्रिक-एडजस्टेबल ओआरवीएम
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✅(ऑटो-फ़ोल्ड के साथ)
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✅(ऑटो-फ़ोल्ड के साथ)
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✅(ऑटो-फ़ोल्ड के साथ)
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वायरलेस चार्जर
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
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अगर आप टॉप वेरिएंट पर ज्यादा खर्च किए बिना सभी जरूरी फीचर्स चाहते हैं, तो कंफर्ट के मामले में जेड8एस वेरिएंट आपके चुनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट जेड8एल में सबसे बड़ा एडिशन पैनोरमिक सनरूफ का किया गया है। जबकि, जेड4 से लेकर जेड8टी वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ दिया गया है। बेस वेरिएंट जेड2 में सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है।
इंफोटेनमेंट
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फीचर
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जेड2
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जेड4
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जेड6
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जेड8एस
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जेड8
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जेड8टी
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जेड8एल
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
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✅(9-इंच)
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✅(8-इंच)
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✅(8-इंच)
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✅(12.3-इंच)
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✅(12.3-इंच)
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✅(12.3-इंच)
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✅(12.3-इंच)
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एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
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✅(वायर्ड)
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✅(वायर्ड+वायरलेस)
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✅(वायर्ड+वायरलेस)
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✅(वायर्ड+वायरलेस)
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✅(वायर्ड+वायरलेस)
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✅(वायर्ड+वायरलेस)
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✅(वायर्ड+वायरलेस)
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साउंड सिस्टम
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✅4-स्पीकर
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✅4-स्पीकर
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✅6-स्पीकर
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✅6-स्पीकर
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✅6-स्पीकर
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✅12-स्पीकर सोनी
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✅12-स्पीकर सोनी
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स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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इस प्राइस रेंज में आने वाली दूसरी कारों के मुकाबले स्कॉर्पियो एन में बेस वेरिएंट से ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें जेड8एस वेरिएंट से हाल ही में शामिल हुई नई 12.3-इंच टचस्क्रीन का भी फायदा मिलता है। जेड8एल और जेड8टी वेरिएंट में 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम के साथ टॉप स्पेसिफिकेशन वाला इंफोटेनमेंट पैकेज मिलता है, जिसकी क्वालिटी बेहद शानदार है।
सेफ्टी
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फीचर
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जेड2
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जेड4
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जेड6
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जेड8एस
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जेड8
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जेड8टी
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जेड8एल
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एयरबैग
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2
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2
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2
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6
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6
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6
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6
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लेवल 2 एडीएएस
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✅(केवल एटी)
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इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
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रियर पार्किंग सेंसर
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फ्रंट पार्किंग सेंसर
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पार्किंग कैमरा
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✅(केवल रियर)
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✅(आगे और पीछे)
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✅(आगे और पीछे)
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✅(आगे और पीछे)
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✅(540 डिग्री)
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हिल होल्ड असिस्ट + हिल डिसेंट कंट्रोल
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रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
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यह बहुत अच्छी बात है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन गाड़ी में सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए है। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, 6 एयरबैग्स, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी मिलते हैं। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।
2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन: इंजन ऑप्शन
फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कार में दो इंजन ऑप्शन : 2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन
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2-लीटर एमस्टैलियन टर्बो-पेट्रोल
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2.2-लीटर एमहॉक डीजल
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पावर
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203 पीएस
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175 पीएस
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टॉर्क
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380 एनएम तक
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400 एनएम तक
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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ड्राइवट्रेन
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आरडब्लूडी
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आरडब्लूडी /4डब्लूडी
2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन: कीमत और मुकाबला
स्कॉर्पियो एन न्यू मॉडल की कीमत 13.69 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत।
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सेगमेंट में कोई सीधा मुकाबला नहीं है, सिवाय थार रॉक्स के। हालांकि इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।
कारदेखो का क्या है कहना…
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्कॉर्पियो एन महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक बनी हुई है। इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे और भी आकर्षक ऑप्शन बनाते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ जैसी ज्यादा प्रीमियम मोनोकॉक एसयूवी के मुकाबले इसका लगभग हर वेरिएंट अच्छी वैल्यू देता है। इस एसयूवी कार का बेस जेड2 वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो मजबूत बनावट और काम की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि मिड वेरिएंट उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प हैं जो पहली बार एसयूवी खरीद रहे हैं और ज्यादा कोई समझौता नहीं करना चाहते। वहीं, टॉप वेरिएंट साफ तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो सबसे बेहतरीन स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हैं।
आप इनमें से कौनसा वेरिएंट चुनेंगे? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं!