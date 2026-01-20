सभी
    2026 स्कोडा कुशाक: नई एसयूवी कार में मिलेंगे ये 8 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: जनवरी 20, 2026 05:31 pm । सोनू

    8 एक्सटीरियर शेड में से 3 कलर नए हैं, जबकि पांच पहले वाले ही हैं

    Skoda Kushaq Facelift

    स्कोडा ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है और इसे भारत में आने वाले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। इस अपडेट के साथ स्कोडा एसयूवी कार में नए एक्सटीरियर कलर शामिल होंगे। यह कुल 8 कलर में मिलेगी जिनमें पांच कलर पहले वाले हैं। अगर आप नई कुशाक कार में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां देखिए इसके सभी कलर ऑप्शन:

    2026 स्कोडा कुशाक कलर ऑप्शन

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट आठ मोनोटोन एक्सटीरियर कलर शेड में मिलेगी, इसमें कोई ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें ये कलर ऑप्शन दिए गए हैं:

    शिमला ग्रीन (नया)

    Skoda Kushaq Facelift

    चेरी रेड (नया)

    Skoda Kushaq Facelift

    स्टील ग्रे (नया)

    Skoda Kushaq Facelift

    कैंडी व्हाइट

    Skoda Kushaq Facelift Candy White

    कार्बन स्टील

    Skoda Kushaq Facelift

    ब्रिलियंट सिल्वर

    Skoda Kushaq Facelift

    लावा ब्लू

    Skoda Kushaq Facelift

    डीप ब्लैक

    Skoda Kushaq Facelift

    नए रंगों में से शिमला ग्रीन कलर लुक को अच्छे से कॉम्प्लिमेंट देता है, जबकि चेरी रेड और स्टील ग्रे एसयूवी को स्पोर्टी टच देते हैं।

    आप नई स्कोडा कुशाक एसयूवी कार को किस कलर में लेना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में बताएं।

    2026 स्कोडा कुशाक ओवरव्यू

    नई कुशाक के स्टाइल में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिनमें अपडेट लाइटिंग एलिमेंट्स और बंपर में बदलाव शामिल है। इसमें शानदार लुक के लिए चमकीली ग्रिल और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। नए अलॉय व्हील को छोड़कर साइड से यह काफी हद तक पहले जैसी ही है। इसमें पीछे नई कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और नए बंपर दिए गए हैं।

    केबिन और फीचर

    केबिन लेआउट काफी हद तक पहले जैसा ही है। हालांकि 2026 कुशाक में नई सीट अपहोल्स्ट्री, कलर स्कीम, और बेहतर फीचर दिए गए हैं। इसमें पहले वाला डैशबोर्ड डिजाइन बराकरार है, जिसमें वही टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है लेकिन अब इसमें बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है।

    Skoda Kushaq Facelift

    नई स्कोडा कुशाक के अन्य नए फीचर में पीछे वाली सीट के पैसेंजर के लिए मसाज फंक्शन और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (अब जेमिनी सपोर्ट के साथ), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर पहले की तरह बरकरार रखे गए हैं।

    सुरक्षा के लिए छह एयरबैग स्टैंडर्ड, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। जो लोग 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अब कुशाक में रियर-व्हील डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं।

    इंजन

    स्कोडा कुशाक 2026 मॉडल में पहले वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ नए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए प्रत्येक इंजन के स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया)

    7-स्पीड डीसीटी^

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिकक ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    2026 स्कोडा कुशाक की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

