2026 स्कोडा कुशाक: नई एसयूवी कार में मिलेंगे ये 8 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट
प्रकाशित: जनवरी 20, 2026 05:31 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
8 एक्सटीरियर शेड में से 3 कलर नए हैं, जबकि पांच पहले वाले ही हैं
स्कोडा ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है और इसे भारत में आने वाले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। इस अपडेट के साथ स्कोडा एसयूवी कार में नए एक्सटीरियर कलर शामिल होंगे। यह कुल 8 कलर में मिलेगी जिनमें पांच कलर पहले वाले हैं। अगर आप नई कुशाक कार में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां देखिए इसके सभी कलर ऑप्शन:
2026 स्कोडा कुशाक कलर ऑप्शन
2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट आठ मोनोटोन एक्सटीरियर कलर शेड में मिलेगी, इसमें कोई ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें ये कलर ऑप्शन दिए गए हैं:
शिमला ग्रीन (नया)
चेरी रेड (नया)
स्टील ग्रे (नया)
कैंडी व्हाइट
कार्बन स्टील
ब्रिलियंट सिल्वर
लावा ब्लू
डीप ब्लैक
नए रंगों में से शिमला ग्रीन कलर लुक को अच्छे से कॉम्प्लिमेंट देता है, जबकि चेरी रेड और स्टील ग्रे एसयूवी को स्पोर्टी टच देते हैं।
आप नई स्कोडा कुशाक एसयूवी कार को किस कलर में लेना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में बताएं।
2026 स्कोडा कुशाक ओवरव्यू
नई कुशाक के स्टाइल में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिनमें अपडेट लाइटिंग एलिमेंट्स और बंपर में बदलाव शामिल है। इसमें शानदार लुक के लिए चमकीली ग्रिल और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। नए अलॉय व्हील को छोड़कर साइड से यह काफी हद तक पहले जैसी ही है। इसमें पीछे नई कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और नए बंपर दिए गए हैं।
केबिन और फीचर
केबिन लेआउट काफी हद तक पहले जैसा ही है। हालांकि 2026 कुशाक में नई सीट अपहोल्स्ट्री, कलर स्कीम, और बेहतर फीचर दिए गए हैं। इसमें पहले वाला डैशबोर्ड डिजाइन बराकरार है, जिसमें वही टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है लेकिन अब इसमें बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है।
नई स्कोडा कुशाक के अन्य नए फीचर में पीछे वाली सीट के पैसेंजर के लिए मसाज फंक्शन और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (अब जेमिनी सपोर्ट के साथ), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर पहले की तरह बरकरार रखे गए हैं।
सुरक्षा के लिए छह एयरबैग स्टैंडर्ड, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। जो लोग 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अब कुशाक में रियर-व्हील डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं।
इंजन
स्कोडा कुशाक 2026 मॉडल में पहले वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ नए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए प्रत्येक इंजन के स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया)
|
7-स्पीड डीसीटी^
|
पावर
|
115 पीएस
|
150 पीएस
|
टॉर्क
|
178 एनएम
|
250 एनएम
*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिकक ट्रांसमिशन
प्राइस और कंपेरिजन
2026 स्कोडा कुशाक की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी कार से रहेगा।