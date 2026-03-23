स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

कुशाक को भारत में लॉन्च हुए काफी समय हो गया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कोडा ने जनवरी में इस एसयूवी कार का नया फेसलिफ्ट वर्जन शोकेस किया। अब यह गाड़ी भारत में लॉन्च हो गई है। हाल ही हमें इसे खुद चलाकर देखने का मौका मिला जिससे हम यह जान सकें कि इसमें किए गए बदलाव पहले से बेहतर हैं या नहीं। इस एसयूवी कार के साथ कुछ समय गुजारने के बाद हमें इससे जुड़ी पांच खास बातें पता चली, जिनके बारे में जानेंगे आगे :-

क्लासी स्टाइलिंग अब ज्यादा मॉडर्न हो गई है

स्कोडा कुशाक हमेशा से उन खरीदारों को काफी पसंद आई है जो कि एक आकर्षक और सिंपल क्रॉसओवर कार चाहते हैं। इस गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन में भी इसके डिजाइन की खूबसूरती बरकरार रखी गई है। हालांकि, इसमें कई बदलाव जरूर हुए हैं जो इसे अब ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।

इसमें फ्रंट ग्रिल के अंदर की तरफ इल्युमिनेट लाइट बैंड, बैकलिट 'स्कोडा' लोगो के साथ नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और साफ-सुथरे बंपर दिए गए हैं। यह सभी एलिमेंट हमें इसमें काफी पसंद आए।

यहां देखें नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की डिजाइन में हुए सभी बदलाव।

फीचर लोडेड बेस वेरिएंट

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी का बेस वेरिएंट काफी फीचर लोडेड है। इसमें सिंगल-पेन सनरूफ, अलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट के साथ पांच कलर ऑप्शन मिलते हैं जिनमें कई सारे आकर्षक कलर शामिल हैं, जो कि इसके मुकाबले में मौजूद कारों की तुलना में बिल्कुल अलग है क्योंकि सभी कारों के एंट्री-लेवल वेरिएंट में आमतौर पर फीके कलर ऑप्शन ही दिए जाते हैं।

गाड़ी के शौकीन लोगों के लिए एक शानदार एसयूवी

नए अपडेट के बावजूद स्कोडा ने कुशाक की हैंडलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, और यह अभी भी बेहतरीन फन-2-ड्राइव कार बनी हुई है। चाहे शहर में गाड़ी कम स्पीड पर चलाने की बात हो या फिर खुली सड़कों पर, कुशाक एसयूवी सभी जगह पर चलाने में काफी भरोसेमंद लगती है। टर्न लेते समय भी यह गाड़ी बिलकुल स्थिर लगती है, जिससे इसे चलाना काफी मजेदार हो जाता है।

इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स इसमें राइड क्वालिटी की कीमत पर नहीं मिलते। यह गाड़ी गड्ढों को आसानी से पार कर लेती है और तेज स्पीड पर इसमें वर्टिकल और हॉरिजोंटल मूवमेंट हमेशा कंट्रोल में रहते हैं।

पावरफुल पावरट्रेन

स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में पहले की तरह 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यह दोनों मोटर काफी पावरफुल हैं, और इनमें से इसकी छोटी 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल मोटर लोगों की जरूरत से कहीं ज्यादा परफॉरमेंस देती है।

अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा बेहतर परफॉरमेंस चाहते हैं, तो इसका बड़ा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपके लिए अच्छा रहेगा।

सेफ्टी पर ज्यादा फोकस

कुशाक फेसलिफ्ट कार में छह एयरबैग, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग (एमसीबी), ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), डिफॉगर के साथ रियर वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

यदि आप इसका टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको रियर व्यू कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर भी मिलेंगे। स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी के साथ एडीएएस सूट भी दिया है, जो कि अब कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में मिलना एक आम बात बन गई है।

आपके स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को लेकर क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।