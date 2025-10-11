रेनो दिवाली 2025 ऑफर: रेनो क्विड, काइगर और ट्राइबर कार पर पाएं 80,000 रुपये तक की छूट

प्रकाशित: अक्टूबर 11, 2025 09:58 am । सोनू

प्री-फेसलिफ्ट काइगर पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जबकि 2025 काइगर और ट्राइबर पर नकद छूट नहीं दी जा रही है

रेनो ने दिवाली 2025 पर क्विड, काइगर और ट्राइबर के लिए फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। कंपनी कुल 80,000 रुपये तक के फायदे दे रही है। इन ऑफर में नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस और लॉयल्टी बोनस शामिल है, जो 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य है।

प्री-फेसलिफ्ट काइगर और ट्राइबर पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहां हमने रेनो कार के लिए मॉडल अनुसार डिस्काउंट ऑफर के बारे में बताया है:

रेनो क्विड

ऑफर बचत नकद डिस्काउंट 20,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 10,000 रुपये तक कुल बचत 35,000 रुपये तक

रेनो क्विड पर अन्य फायदों के साथ 20,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।

रेनो क्विड चार वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और क्लाइंबर में आती है।

क्विड कार की कीमत 4.30 लाख रुपये से 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

रेनो काइगर

ऑफर 2025 काइगर फेसलिफ्ट काइगर प्री-फेसलिफ्ट नकद डिस्काउंट — 35,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक 35,000 रुपये तक स्क्रैपेज बोनस 35,000 रुपये तक 35,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 10,000 रुपये तक 10,000 रुपये तक कुल बचत 45,000 रुपये तक 80,000 रुपये तक

कंपनी मौजूदा रेनो ग्राहकों को उनकी कार एक्सचेंज करने या अपग्रेड करके काइगर के चुनिंदा वेरिएंट चुनने पर 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी बेनेफिट दे रही है।

नई काइगर के ऑथेंटिक वेरिएंट पर केवल लॉयल्टी, रिलाइव, और रेफरल बेनेफिट दिए जा रहे हैं, कोई नकद, एक्सचेंज और फाइनेंस बेनेफिट नहीं मिल रहे हैं।

प्री-फेसलिफ्ट आरएक्सई और आरएक्सएल वेरिएंट पर केवल लॉयल्टी और रिलाइव बेनेफिट मिल रहा है, जबकि रेफरल बोनस आरएक्सएल वेरिएंट से मिल रहा है।

2025 रेनो काइगर चार वेरिएंट्स: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है। यह पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है।

एसयूवी कार की कीमत 5.76 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

रेनो ट्राइबर

ऑफर 2025 ट्राइबर फेसलिफ्ट ट्राइबर प्री-फेसलिफ्ट नकद डिस्काउंट — 30,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक 30,000 रुपये तक स्क्रैपेज बोनस 35,000 रुपये तक 35,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 10,000 रुपये तक 10,000 रुपये तक कुल बचत 45,000 रुपये तक 75,000 रुपये तक

ट्राइबर पर 13,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस मिल रहा है।

प्री-फेसलिफ्ट आरएक्सई और आरएक्सएल वेरिएंट पर केवल लॉयल्टी और रिलाइव बेनेफिट मिल रहा है, जबकि रेफरल बोनस आरएक्सएल वेरिएंट से मिल रहा है।

रेनो ट्राइबर चार वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है।

ट्राइबर की प्राइस 5.76 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से बीच है और यह भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर कार में से एक है।

रेनो कार खरीदने के लिए यह सही समय क्यों है?

हाल ही में हुई जीएसटी कटौती और फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर के साथ, आप नई रेनो कार को बेहद आकर्षक कीमत पर घर ला सकते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि आप अभी कार खरीदने पर विचार करें ताकि आपको कम कीमत पर गाड़ी मिले। आप यहां जीएसटी 2.0 कटौती के बाद रेनो कार की वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

नोट: