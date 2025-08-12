सभी
    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में 24 अगस्त को होगी लॉन्च

    प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 03:55 pm । स्तुति

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जा सकते हैं 

    रेनो काइगर भारत में 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और अब इसे 24 अगस्त 2025 को नया मिड-लाइफ अपडेट मिलने जा रहा है। अनुमान है कि इस सब-4 मीटर एसयूवी के एक्सटीरियर में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, साथ ही इसमें कुछ नए फीचर भी शामिल किए जा सकते हैं। 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट सब-4 मीटर एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-  

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट : क्या कुछ मिलेगा खास?

    Current-spec Renault Kiger front design

    Current-spec Renault Kiger rear design

    2025 रेनो काइगर के एक्सटीरियर में कई हल्के फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं जिसमें नई डिजाइन की ग्रिल और बंपर शामिल हो सकता है। इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे जो इसे मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक देंगे। नया लुक देने के लिए इसमें नए डिजाइन के लाइटिंग एलिमेंट भी दिए जा सकते हैं। 

    Current-spec Renault Kiger dashboard

    इसकी डैशबोर्ड डिजाइन काफी हद तक पहले जैसी हो सकती है, लेकिन केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें नई डुअल-टोन कलर थीम दी जा सकती है। वर्तमान में रेनो ट्राइबर कार के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम मिलती है। इसमें नए ट्रिम्स और अपहोल्स्ट्री भी दी जा सकती है।

    Current-spec Renault Kiger touchscreen

    Current-spec Renault Kiger digital driver's display

    अनुमान है कि इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो एसी के साथ रियर वेंट्स और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। इसमें 6-स्पीकर आर्केमि ट्यून्ड साउंड सिस्टम और ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स भी दिए जा सकते हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) (मौजूदा मॉडल में केवल 4 एयरबैग्स) दिए जा सकते हैं, साथ ही इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर जैसे सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलने जारी रह सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें : जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर और मारुति ब्रेजा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार, जानिए सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट : संभावित इंजन ऑप्शन

    Current-spec Renault Kiger engine

    फेसलिफ्ट रेनो काइगर एसयूवी में रेगुलर मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    72 पीएस 

    100 पीएस

    टॉर्क 

    96 एनएम

    160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) 

    ट्रांसमिशन*

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/सीवीटी

    *एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन , सीवीटी = कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन 

    मौजूदा मॉडल की तरह काइगर फेसलिफ्ट कार में भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-मैनुअल वर्जन के साथ सीएनजी किट ऑप्शनल दी जा सकती है, जिसे ऑथोराइज़्ड डीलरशिप के जरिए रेट्रोफिट करवाया जा सकता है। वर्तमान में सीएनजी किट 79,500 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर लगवानी पड़ती है। 

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट : संभावित कीमत और मुकाबला

    Current-spec Renault Kiger driving

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में रेनो काइगर एसयूवी की कीमत 6.15 लाख रुपये से 11.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, टाटा पंच/नेक्सन, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, हुंडई एक्सटर/ वेन्यू/ किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक से रहेगा। 

