नई रेनो डस्टर vs होंडा एलिवेट : कौनसी एसयूवी कार घर लाएं?
एलिवेट आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, जबकि डस्टर आपके दिल को काफी पसंद आएगी
प्रकाशित: मार्च 25, 2026 06:46 pm । स्तुति
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रेनो इंडिया ने नई डस्टर को भारत में 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इसका मुकाबला होंडा एलिवेट से है, जिसमें काफी कुछ चीजें कॉमन मिलती है। इन दोनों एसयूवी कार में से किसे घर लाना होगा ज्यादा बेहतर? चलिए जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-
कीमत
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मॉडल
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2026 रेनो डस्टर
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होंडा एलिवेट
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये
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11.60 लाख रुपये से 16.57 लाख रुपये
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नई रेनो डस्टर कार का एंट्री लेवल वेरिएंट होंडा एलिवेट से करीब 1.10 लाख रुपये सस्ता है।
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होंडा एलिवेट के टॉप वेरिएंट की कीमत 16.57 लाख रुपये है, जो कि डस्टर के टॉप वेरिएंट के मुकाबले 2 लाख रुपये कम है।
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कम बिक्री की वजह से एलिवेट कार पर भारी डिस्काउंट भी मिल सकता है। आप इसके बारे में लोकल डीलरशिप पर जाकर पता कर सकते हैं।
साइज
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पैरामीटर
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2026 रेनो डस्टर
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होंडा एलिवेट
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अंतर
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लंबाई
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4346 मिलीमीटर
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4312 मिलीमीटर
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+ 34 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1815 मिलीमीटर
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1790 मिलीमीटर
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+ 25 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1701 मिलीमीटर
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1650 मिलीमीटर
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+ 51 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2657 मिलीमीटर
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2650 मिलीमीटर
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+ 7 मिलीमीटर
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न्यू जनरेशन डस्टर की लंबाई और चौड़ाई एलिवेट एसयूवी से ज्यादा है। यह गाड़ी होंडा एलिवेट से 51 मिलीमीटर ऊंची भी है जिसके चलते यह बेहतर रोड प्रेजेंस देती है।
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इन दोनों एसयूवी कार के व्हीलबेस के बीच 7 मिलीमीटर का अंतर है, लेकिन यहां भी डस्टर एलिवेट से थोड़ा आगे निकल जाती है।
कलर ऑप्शन
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2026 रेनो डस्टर
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होंडा एलिवेट
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माउंटेन जेड ग्रीन*
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गोल्डन ब्राउन मेटेलिक
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रिवर ब्लू*
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ओब्सीडीन ब्लू पर्ल
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सनसेट रेड*
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रेडिएंट रेड मेटेलिक*
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पर्ल व्हाइट*
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प्लेटिनम व्हाइट पर्ल*
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स्टेल्थ ब्लैक
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क्रिस्टल ब्लैक पर्ल
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मूनलाइट सिल्वर
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लुनार सिल्वर मेटेलिक*
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मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक*
*ऑप्शनल डुअल-टोन स्कीम और ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध
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2026 रेनो डस्टर गाड़ी में 6 मोनोटोन कलर शेड दिए गए हैं, जबकि होंडा एलिवेट के साथ 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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होंडा एलिवेट कार में ज्यादा ग्रेस्केल ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि नई रेनो डस्टर के साथ ग्रीन, रेड और ब्लू जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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एलिवेट गाड़ी में बोल्ड एडीवी एडिशन के साथ कुछ कलर स्कीम मिलती है जो इसमें यूनीक लुक के लिए कॉन्ट्रास्ट ऑरेंज एक्सेंट और डेकल्स जोड़ती है। वहीं, डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में ब्लैक अलॉय व्हील्स और येलो हाइलाइट दिए गए हैं।
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रोचक जानकारी :
यदि आप होंडा एलिवेट का क्रिस्टल ब्लैक पर्ल शेड चुनते हैं तो आपको सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में ब्लैक अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, डोर हैंडल्स और ऑल-ब्लैक इंटीरियर मिलेगा।
फीचर
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फीचर
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2026 रेनो डस्टर
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होंडा एलिवेट
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एलईडी हेडलैंप्स
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ऑटो हेडलैंप्स
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एलईडी डीआरएल्स
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एलईडी फ्रंट फॉगलैंप्स
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रूफ रेल्स
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✅(ब्लैक)
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✅(सिल्वर/ब्लैक)
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एलईडी टेललैंप्स
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✅(कनेक्टेड)
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अलॉय व्हील्स
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18--इंच
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17-इंच
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पावर्ड फ्रंट सीट
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✅6-वे (ड्राइवर/को-ड्राइवर)
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
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इंफोटेनमेंट
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गूगल ओएस के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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गूगल ओएस के साथ 10.25-इंच डिजिटल
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एमआईडी के साथ 7-इंच सेमी-डिजिटल
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर
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8-स्पीकर
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एयर प्यूरीफायर
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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✅(अडेप्टिव)
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(अडेप्टिव)
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(डुअल-जोन)
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(सिंगल-जोन)
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कीलेस एंट्री
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सनरूफ
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पैनोरमिक
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सिंगल-पेन
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फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पावर्ड टेलगेट
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स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट
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ड्राइव मोड
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✅3 (ईको/कंफर्ट/परसो)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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पार्किंग सेंसर
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फ्रंट, साइड और रियर
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रियर
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पार्किंग कैमरा
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360-डिग्री
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रियर
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
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डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर
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हिल होल्ड असिस्ट
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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✅(होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए)
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅(लेवल-2)
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✅(लेवल-2)
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फीचर्स के मामले में रेनो डस्टर कार एलिवेट एसयूवी से कहीं ज्यादा आगे है। इसमें पावर्ड टेलगेट, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।
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हालांकि, एलिवेट कुछ मामलों में अपनी कमी पूरी कर लेती है, जैसे कि 8-स्पीकर वाला बेहतर ऑडियो सेटअप और 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम।
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नई रेनो डस्टर सेफ्टी के मामले में भी एलिवेट से ज्यादा बेहतर है। इस गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इन दोनों एसयूवी कार में लेवल 2 एडीएएस सूट भी दिया गया है।
इंजन ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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2026 रेनो डस्टर
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होंडा एलिवेट
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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पावर
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100 पीएस
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160 पीएस
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121 पीएस
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टॉर्क
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160 एनएम
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280 एनएम
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145 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी/7-स्टेप सीवीटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
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न्यू जनरेशन रेनो डस्टर में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इस गाड़ी में साल के आखिर में 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ऑप्शन भी शामिल किए जाएगा। जबकि, एलिवेट एसयूवी में केवल एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।
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डस्टर का बेस 1-लीटर इंजन एलिवेट से कम पावर जनरेट करता है, लेकिन इसका टॉर्क आउटपुट एलिवेट से ज्यादा है। वहीं, गाड़ी चलाने के शौकीन लोग इसका 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी चुन सकते हैं, जो अपनी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉरमेंस से एलिवेट को निश्चित रूप से पीछे छोड़ देगा।
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होंडा का सीवीटी ट्रांसमिशन स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देता है, जबकि इसके पेट्रोल इंजन को अपनी शानदार रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। यह पावरट्रेन रिलैक्स ड्राइविंग कंडीशन में बिल्कुल ठीक तरह से काम करती है।
कारदेखो का क्या है कहना…
नई रेनो डस्टर कार में एक जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ मजबूत और मॉडर्न लुक, ढेर सारे फीचर और कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, एलिवेट अपने सिंपल नेचर और प्रैक्टिकैलिटी पर ज्यादा फोकस करती है।
अगर आप गाड़ी में रोमांच और शानदार परफॉरमेंस चाहते हैं, तो डस्टर को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा। यदि आप प्रैक्टिकैलिटी और ज्यादा किफायती एक्सपीरिएंस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो एलिवेट भी आपके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित होगी।
आप यहां देख सकते हैं कि डस्टर अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में कैसी है :