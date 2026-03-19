2026 रेनो डस्टर Vs टाटा सिएरा: आपके लिए कौनसी एसयूवी रहेगी बेस्ट? जानिए यहां
आपको किस ब्रांड की नेमप्लेट में निवेश करना चाहिए? आइए जानते हैं।
प्रकाशित: मार्च 19, 2026 10:42 am । भानु
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भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, खासकर रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और अपडेटेड किआ सेल्टोस जैसी नई कारों के लॉन्च के साथ। डस्टर इस सेगमेंट की सबसे नई कार है और एक बिल्कुल नए और मॉर्डन अवतार में वापसी कर रही है, जो इस सेगमेंट के दिग्गज और लोकप्रिय नामों को टक्कर देने के लिए तैयार है।
इस रिपोर्ट में हमनें हाल ही में लॉन्च हुई डस्टर की तुलना टाटा सिएरा से की है, जो इस सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है। आपकी सुविधा के लिए, हमने एक डीटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कीमत, साइज, फीचर्स, इंजन और अंत में हमारे निष्कर्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी एसयूवी बेहतर है:
2026 रेनो डस्टर Vs टाटा सिएरा: कीमत
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रेनो डस्टर
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टाटा सिएरा
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.49 लाख रुपये से लेकर 18.49 लाख रुपये
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11.49 लाख रुपये से लेकर 21.29 लाख रुपये
- रेनो डस्टर की कीमतें टाटा सिएरा से काफी कम हैं।
- इन दोनों कारों के बेस मॉडल की कीमतों में 1 लाख रुपये का अंतर है।
- टॉप वेरिएंट की कीमतों में यह अंतर बढ़कर 2.8 लाख रुपये हो जाता है।
आइए, इनके स्पेसिफिकेशन्स पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या सिएरा अपनी अधिक कीमत को वाजिब ठहरा सकती है:
2026 रेनो डस्टर Vs टाटा सिएरा: साइज
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मॉडल
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नई रेनो डस्टर
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टाटा सिएरा
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अंतर
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लंबाई
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4346 मिलीमीटर
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4340 मिलीमीटर
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+6 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1815 मिलीमीटर
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1841 मिलीमीटर
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(-26 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1703 मिलीमीटर
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1715 मिलीमीटर
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(-12 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2657 मिलीमीटर
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2730 मिलीमीटर
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(-73 मिलीमीटर)
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बूटस्पेस
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518 लीटर
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622 लीटर
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(-104 मिलीमीटर)
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डस्टर सिएरा से थोड़ी लंबी है, लेकिन अन्य मापदंडों में सिएरा बेहतर है।
- डस्टर के मुकाबले सिएरा चौड़ी, ऊंची है और इसका व्हीलबेस भी काफी ज्यादा है।
- इस अतिरिक्त व्हीलबेस से केबिन में अधिक स्पेस मिलता है।
- सिएरा में बूट स्पेस भी ज्यादा मिलता है। इसलिए यदि आप अक्सर अपने परिवार के साथ सफर करते हैं और सामान रखने की जगह आपकी प्राथमिकता है, तो सिएरा के अतिरिक्त बूट स्पेस पर विचार करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
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मॉडल
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नई रेनो डस्टर
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टाटा सिएरा
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड इंजन।
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1.8 लीटर की शक्तिशाली हाइब्रिड कार (अभी लॉन्च होनी बाकी है)
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1.5 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5 लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
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1.5 लीटर डीजल इंजन
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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घोषित होना बाकी
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106 पीएस
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160 पीएस
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118 पीएस
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टॉर्क
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160 एनएम
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280 एनएम
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घोषित होना बाकी
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145 एनएम
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255 एनएम
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260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड मैनुअल
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6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*
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8-स्पीड डीएचटी**
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6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी*
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6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर
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6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर
*डीसीअी - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन, **डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन
- सिएरा और डस्टर दोनों में अलग-अलग इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। डस्टर दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और एक दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है, जिसे अभी लॉन्च किया जाना बाकी है।
- वहीं, सिएरा में नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है।
- डस्टर का टर्बो-पेट्रोल इंजन सभी इंजन विकल्पों में सबसे ज्यादा आउटपुट देता है, इसके बाद टाटा का 1.5-लीटर टर्बो इंजन आता है।
- डीजल इंजन पसंद करने वालों को सिएरा से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि डस्टर में डीजल इंजन का विकल्प नहीं दिया गया है।
- हमें उम्मीद है कि डस्टर का अपकमिंग हाइब्रिड इंजन सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा। फिलहाल, अगर फ्यूल एफिशिएंसी आपकी प्राथमिकता है, तो सिएरा के डीजल इंजन पर विचार किया जा सकता है।
2026 रेनो डस्टर Vs टाटा सिएरा: फीचर्स
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फीचर्स
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नई रेनो डस्टर
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टाटा सिएरा
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ऑटो एलईडी हेडलाइट्स
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एलईडी फॉगलैंप
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एलईडी टेल लैंप
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✅(कनेक्टेड)
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✅(कनेक्टेड)
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व्हील्स
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18 इंच के अलॉय व्हील्स
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19 इंच के अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल
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हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एंबिएंट लाइटिंग सेटअप
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1 इंच की टचस्क्रीन
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12.3 इंच की टचस्क्रीन
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को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25 इंच का डिस्प्ले
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10.25 इंच का डिस्प्ले
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वायरलेस फ़ोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर अर्कामिस ट्यून्ड
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साउंड बार के साथ 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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क्लाइमेट कंट्रोल
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ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल
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ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल
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पावर्ड फ्रंट सीट्स
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✅(केवल ड्राइवर साइड की पावर वाली सीटें)
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बॉस मोड
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✅(मैन्युअल)
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पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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फ्रंट सीट के साथ एक्सटेंडेबल अंडरथाइ सपोर्ट
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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सनरूफ़
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पैनोरमिक सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)
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रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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मल्टी-ड्राइव मोड
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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बिल्ट इन गूगल
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पावर्ड टेलगेट
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एयरबैग्स
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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रेन सेंसिंग वाइपर
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रियर डीफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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- दोनों एसयूवी में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको कंफर्टेबल, एंटरटेन और सेफ रखेंगे।
- हालांकि, डस्टर की तुलना में सिएरा में कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं। इसमें एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट, मैनुअल बॉस मोड, हेड-अप डिस्प्ले, एक अतिरिक्त डिस्प्ले और दोगुने स्पीकर दिए गए हैं।
- सेफ्टी की बात करें तो, दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग, टीपीएमएस, एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं।
आप इस रिपोर्ट में रेनो डस्टर के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स देख सकते हैं।
कारदेखो ओपिनियन
2026 रेनो डस्टर और टाटा सिएरा दोनों में कई खूबियां हैं, लेकिन ये थोड़े अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। डस्टर अपनी किफायती कीमत और दमदार टर्बो-पेट्रोल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जो इसे उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो अपने बजट को ज्यादा बढ़ाए बिना एक सक्षम और मॉर्डन एसयूवी चाहते हैं। इसका अपकमिंग हाइब्रिड इंजन उन ग्राहकों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है जो माइलेज को प्राथमिकता देते हैं।
दूसरी ओर, सिएरा खुद को ज्यादा फीचर्स से लैस एसयूवी के रूप में पेश करती है, जो दिखने में भी बड़ी लगती है। इसमें बड़ा केबिन, अधिक बूट स्पेस, अतिरिक्त कंफर्टेबल फीचर्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, डीजल इंजन का विकल्प मिलता है, जिसे इस सेगमेंट के कई खरीदार आज भी पसंद करते हैं। यदि आप ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्पेस और कई इंजन विकल्पों की सुविधा चाहते हैं, तो सिएरा एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है।
संक्षेप में कहें तो, अगर आप कम कीमत में शानदार परफॉर्मेंस और उपयोगी फीचर्स वाली एक दमदार गाड़ी चाहते हैं, तो डस्टर चुनें। वहीं, अगर आप डीजल इंजन और अनोखे बॉडी स्टाइल के विकल्प के साथ अधिक स्पेस वाली और ढेर सारे फीचर्स से लैस एसयूवी चाहते हैं, तो सिएरा चुनें।
आप इस रिपोर्ट में डस्टर की कीमत देख सकते हैं। और अगर आप इसकी बुकिंग प्रक्रिया और अन्य डीटेल्स देखना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पढ़ें। साथ ही, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि डस्टर अपने तीन अन्य प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों से किस तरह मुकाबला करती है, तो यहां देखें:
आप कौन सी एसयूवी चुनेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।