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    2026 होंडा सिटी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    नई होंडा सिटी सेडान कार चार वेरिएंट एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स+ में आती है और यह गाड़ी पहले की तरह हाइब्रिड वर्जन में भी उपलब्ध है 

    प्रकाशित: मई 25, 2026 01:30 pm । स्तुति

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    Honda City

    होंडा ने पांचवी जनरेशन सिटी सेडान को भारत में 2020 में लॉन्च किया था। तब से लेकर इसे कुछ छोटे-मोटे और एक बड़ा अपडेट दिया जा चुका है। अब कंपनी ने इसे एक और मिड-लाइफ अपडेट दिया है जिससे इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन और भी ज्यादा बेहतर हो गई है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। 

    यह कॉम्पेक्ट सेडान कार अब चार वेरिएंट : एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स+ में आती है। होंडा ने सिटी हाइब्रिड को भी नए अवतार में पेश किया है, हालांकि यह गाड़ी अभी भी फुली लोडेड जेडएक्स+ वेरिएंट में ही उपलब्ध है। 2026 होंडा सिटी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    2026 होंडा सिटी : एक्सटीरियर 

    फीचर 

    एसवी 

    वी

    जेडएक्स 

    जेडएक्स+

    जेडएक्स+ हाइब्रिड

    हेडलाइट

    फॉलो-मी होम और लीड-मी-2-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट 

    फॉलो-मी होम और लीड-मी-2-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट 

    फॉलो-मी होम और लीड-मी-2-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट 

    फॉलो-मी होम और लीड-मी-2-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट 

    फॉलो-मी होम और लीड-मी-2-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट 

    एलईडी डीआरएल्स

    पोजिशनिंग लैंप 

     ❌ 

     ❌ 

    ग्रिल के लिए ब्लैक फिनिश  

    फ्रंट बंपर में वर्टिकल एयर इंलेट्स

    ✅(ब्लैक पेंट)

    ✅(ब्लैक पेंट)

     ✅ (ब्लैक पेंट)

    फ्रंट और रियर बंपर पर हनीकॉम्ब पैटर्न गार्निश 

    ✅(ब्लैक पेंट)

      ✅(ब्लैक पेंट)

      ✅(ब्लैक पेंट)

    व्हील्स 

    कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स 

    15-इंच सिल्वर फिनिश्ड अलॉय व्हील्स 

    16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 

    16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 

    16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 

    ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर 

    बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स 

    बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स हाउसिंग 

    बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटीना 

    जेड-शेप्ड रैपअराउंड एलईडी टेललाइट 

    ✅(क्लियर लेंस) 

    ✅(क्लियर लेंस)

    ✅(क्लियर लेंस)

    ✅(क्लियर लेंस)

    बॉडी कलर्ड बूटलिप स्पॉइलर 

    ❌ 

    ❌ 

    ❌ 

    बूटलिड सेंटर मोल्डिंग (ग्लॉस-ब्लैक) 

    ❌ 

    टेलगेट पर ई: एचईवी बैजिंग 

    ❌ 

    ❌ 

    ❌ 

    ❌ 

    • नई होंडा सिटी कार में बेस वेरिएंट से एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, बॉडी कलर्ड हैंडल और ओआरवीएम्स, और जेड-शेप्ड रैपअराउंड एलईडी टेललाइट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • हालांकि, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में टेललाइट के लिए क्लियर लेंस लुक, ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ बूटलिड सेंटर मोल्डिंग, 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और बॉडी कलर्ड बूटलिप स्पॉइलर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • 2026 होंडा सिटी कार छह मोनोटोन शेड में उपलब्ध है, जिसमें नया ब्लैक पेंट ऑप्शन भी शामिल है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी

    2026 होंडा सिटी : इंटीरियर और कंफर्ट

    फीचर 

    एसवी 

    वी

    जेडएक्स 

    जेडएक्स +

    जेडएक्स+ हाइब्रिड 

    केबिन थीम 

    ब्लैक और बेज 

    ब्लैक और बेज 

    ब्लैक और आइवरी

    ब्लैक और आइवरी

    ब्लैक और आइवरी

    सीट अपहोल्स्ट्री 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    लेदर 

    लेदर 

    लेदर 

    स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    सेंटर कंसोल पर दो कपहोल्डर 

    डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल 

    लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील 

    लेदर-रैप्ड गियर शिफ्टर  

    क्लाइमेट कंट्रोल नॉब्स पर क्रोम फिनिश  

    एसी वेंट सराउंड के लिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश 

    क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स 

    फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन 

    फ्रंट मैप लैंप्स 

    ✅(हैलोजन)

    ✅(हैलोजन)

    ✅(एलईडी)

    ✅(एलईडी)

    ✅(एलईडी)

    रियर रीडिंग लैंप्स 

    ✅(एलईडी)

    ✅(एलईडी)

    ✅(एलईडी)

    केबिन लैंप 

    ✅(हैलोजन)

    ✅(हैलोजन)

    बूट लैंप 

    वैनिटी मिरर 

    (केवल को-ड्राइवर)

    (केवल को-ड्राइवर)

    सीटबैक पॉकेट

    (केवल को-ड्राइवर साइड) 

    फ्रंट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट 

    (टाइप-सी) 

    (टाइप-सी)

    (टाइप-सी)

    दो रियर यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट 

    कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट   

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    कीलेस एंट्री 

    पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप 

    पिंच गार्ड और ऑटो ओपन क्लोज के साथ पावर विंडो  

    ✅(केवल ड्राइवर)

    ✅(केवल ड्राइवर)

    ✅(केवल ड्राइवर)

    ✅(ऑल फोर विंडो)

    ✅(ऑल फोर विंडो)

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स 

    पावर फोल्डिंग ओआरवीएम्स 

    ऑटो इंजन स्टार्ट/स्टॉप 

     

    रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

    रियर विंडशील्ड सनशेड 

    पीएम2.5 एयर फिल्टर 

    स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    ✅(मैनुअल) 

    ✅(मैनुअल)

    ✅(ऑटो डिमिंग)

    ✅(ऑटो डिमिंग)

    ✅(ऑटो डिमिंग)

    पैडल शिफ्टर्स 

    ✅(केवल सीवीटी)

    ✅(केवल सीवीटी)

    ✅(केवल सीवीटी)

    ✅(बैटरी रिजनरेशन के लिए)

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    बीच में 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल क्लस्टर 

    बीच में 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल क्लस्टर 

    बीच में 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल क्लस्टर 

    7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 

    7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    ✅(ट्रे-टाइप)

    • नई होंडा सिटी कार में रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और सभी चारों पावर विंडो स्टैंडर्ड दी जाएंगी।

    • इस सेडान कार के बेस वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 7-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर की कमी है। 

    • यहां देखें नई होंडा सिटी की फोटो गैलरी।   

    2026 होंडा सिटी : इंफोटेनमेंट 

    फीचर 

    एसवी

    वी

    जेडएक्स 

    जेडएक्स +

    जेडएक्स + हाइब्रिड   

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम  

    ✅(8-इंच यूनिट)

    ✅(8-इंच यूनिट)

    ✅(10.1-इंच यूनिट)

    ✅(10.1-इंच यूनिट

    ✅(10.1-इंच यूनिट)

    एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले 

    ✅(वायर्ड) 

    ✅(वायरलेस)

    ✅(वायरलेस)

    ✅(वायरलेस)

    ✅(वायरलेस)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (टेलीमेटिक्स)

    एलेक्सा कनेक्टिविटी 

    स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स 

    साउंड सिस्टम 

    ✅(4 स्पीकर)

    ✅(4 स्पीकर)

    ✅(4 स्पीकर और 4 ट्वीटर)

    ✅(4 स्पीकर और 4 ट्वीटर)

    ✅(4 स्पीकर और 4 ट्वीटर)

    • यदि आप बेसिक इंफोटेनमेंट सेटअप चाहते हैं तो इसका एंट्री लेवल वेरिएंट एसवी आपके लिए सही रहेगा। इसमें स्मॉल 8-इंच डिस्प्ले, वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ठीकठाक 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। 

    • होंडा अपनी नई सिटी सेडान में मिड-वेरिएंट जेडएक्स से कनेक्टेड कार और टेक्नोलॉजी पैकेज दे रही है, जिसमें नया और बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है। 

    2026 होंडा सिटी : सेफ्टी 

    फीचर 

    एसवी 

    वी

    जेडएक्स

    जेडएक्स +

    जेडएक्स + हाइब्रिड 

    छह एयरबैग्स 

    एबीएस के साथ ईबीडी 

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) 

    हिल स्टार्ट असिस्ट 

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट 

    रियर पार्किंग सेंसर 

     

    गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री कैमरा 

    अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (एवीएएस) 

    ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक 

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    लेनवॉच कैमरा 

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    रियर डिफॉगर 

    लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)  

    • होंडा ने सिटी न्यू मॉडल में कई सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड देने पर फोकस किया है, जिनमें छह एयरबैग्स, ईएससी, गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा और टीपीएमएस शामिल हैं। 

    • हालांकि, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सेटअप, रेन सेंसिंग वाइपर और लेवल-2 एडीएएस जैसे कई शानदार सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक जैसे फीचर केवल सिटी हाइब्रिड कार में दिए गए हैं।  

    इंजन ऑप्शन

    फेसलिफ्ट होंडा सिटी में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड

    पावर

    121 पीएस

    98 पीएस (126 पीएस तक)

    टॉर्क

    145 एनएम

    127 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी

    ई-सीवीटी

    ई-सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला

    2026 होंडा सिटी सेडान कार की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से रहेगा। 

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