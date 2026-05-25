2026 होंडा सिटी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

फीचर एसवी वी जेडएक्स जेडएक्स + जेडएक्स+ हाइब्रिड

केबिन थीम ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और आइवरी ब्लैक और आइवरी ब्लैक और आइवरी

सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक लेदर लेदर लेदर

स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

सेंटर कंसोल पर दो कपहोल्डर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

लेदर-रैप्ड गियर शिफ्टर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

क्लाइमेट कंट्रोल नॉब्स पर क्रोम फिनिश ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

एसी वेंट सराउंड के लिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

फ्रंट मैप लैंप्स ✅(हैलोजन) ✅(हैलोजन) ✅(एलईडी) ✅(एलईडी) ✅(एलईडी)

रियर रीडिंग लैंप्स ❌ ❌ ✅(एलईडी) ✅(एलईडी) ✅(एलईडी)

केबिन लैंप ✅(हैलोजन) ✅(हैलोजन) ❌ ❌ ❌

बूट लैंप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

वैनिटी मिरर (केवल को-ड्राइवर) (केवल को-ड्राइवर) ✅ ✅ ✅

सीटबैक पॉकेट ❌ ❌ (केवल को-ड्राइवर साइड) ✅ ✅

फ्रंट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट ✅ ✅ (टाइप-सी) (टाइप-सी) (टाइप-सी)

दो रियर यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

कीलेस एंट्री ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पिंच गार्ड और ऑटो ओपन क्लोज के साथ पावर विंडो ✅(केवल ड्राइवर) ✅(केवल ड्राइवर) ✅(केवल ड्राइवर) ✅(ऑल फोर विंडो) ✅(ऑल फोर विंडो)

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पावर फोल्डिंग ओआरवीएम्स ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

ऑटो इंजन स्टार्ट/स्टॉप ❌ ❌ ❌ ❌

रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

रियर विंडशील्ड सनशेड ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

पीएम2.5 एयर फिल्टर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅(मैनुअल) ✅(मैनुअल) ✅(ऑटो डिमिंग) ✅(ऑटो डिमिंग) ✅(ऑटो डिमिंग)

पैडल शिफ्टर्स ❌ ✅(केवल सीवीटी) ✅(केवल सीवीटी) ✅(केवल सीवीटी) ✅(बैटरी रिजनरेशन के लिए)

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बीच में 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल क्लस्टर बीच में 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल क्लस्टर बीच में 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल क्लस्टर 7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 7-इंच टीएफटी डिस्प्ले