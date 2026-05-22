2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार की डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड लगती है और इसमें कई काम के फीचर भी जोड़े गए हैं
प्रकाशित: मई 23, 2026 11:45 am । स्तुति
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होंडा सिटी सेडान 2020 से अपने पांचवे जनरेशन अवतार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और अब इसे 2023 के बाद दूसरा फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। कंपनी ने ना केवल इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में बदलाव किए हैं, बल्कि इसकी फीचर लिस्ट को भी अपडेट किया गया है। यदि आप भी नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी फोटो गैलरी देख सकते हैं :-
एक्सटीरियर
आगे की डिजाइन
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होंडा ने इस कॉम्पेक्ट सेडान के आगे के हिस्से पर काफी कुछ बदलाव किए हैं। इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न ग्रिल दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली हुई है।
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पुरानी होंडा सिटी कार में मिलने वाले मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट को भी अपडेट किया गया है, और अब इसमें एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट्स के लिए ज्यादा स्लीक हाउसिंग दी गई है, जो नई डिज़ाइन वाली ग्रिल के ठीक ऊपर लगी हैं।
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होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट में से क्रोम बार हटा दिया है जो पुराने मॉडल में बोनट के आगे वाले हिस्से पर लगा था और इसमें कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप जैसे इफेक्ट के लिए लाइट स्ट्रिप दी गई है।
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इस सेडान कार में नए डिजाइन का फ्रंट बंपर दिया गया है जिस पर हवा पास होने के लिए ट्राएंगुलर शेप के डक्ट मिलते हैं, जबकि प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाले फॉग लैंप्स को इसमें से हटा दिया गया है।
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छोटी जानकारियां :
होंडा लोगो अब ग्रिल से हटाकर बोनट लाइन के पास ऊपरी हिस्से में पोजिशन कर दिया गया है। इसमें ग्रिल के ठीक नीचे एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे इसमें 360-डिग्री सेटअप मिलने की पुष्टि होती है।
साइड
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नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार की साइड प्रोफाइल काफी हद तक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसी लगती है। फेसलिफ्ट सिटी कार में पुराने मॉडल जैसी शोल्डर लाइंस और ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।
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प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले इसमें 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।
पीछे की डिजाइन
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होंडा सिटी न्यू मॉडल में पीछे की तरफ मामूली बदलाव हुए हैं, जिसमें सबसे खास बदलाव एलईडी टेललाइट के लिए 'क्लियर-लेंस' लुक और बंपर की डिजाइन में हुआ है जो इसे काफी स्पोर्टी लुक देता है।
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इस सेडान कार में 'सिटी' बैजिंग टेलगेट के ऊपर की साइड पर बाएं तरफ दी गई है।
बूट स्पेस
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नया अपडेट मिलने से इस सेडान कार के बूट स्पेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें अभी भी 506 लीटर की लगेज स्पेस मिलती है।
इंटीरियर
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केबिन के अंदर एंटर करने पर आपको महसूस होगा कि इसका लुक काफी हद तक पुरानी सिटी सेडान जैसा ही लगता है। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट और फिज़िकल एयर कॉन कंट्रोल्स दिए गए हैं।
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होंडा सिटी फेसलिफ्ट गाड़ी के केबिन में प्रीमियम आइवरी व्हाइट कलर थीम दी गई है। इसमें आगे वाली सीटों पर लाइट कलर्ड लेदर या लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर एर्गोनॉमिक कंटूर, सॉफ्ट बोल्स्टरिंग और बेहतरीन स्टिचिंग मिलती है, जो इसके कंफर्ट और लुक दोनों को बेहतर बनाती है।
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इसका सेंटर कंसोल कॉम्पैक्ट गियर सिलेक्टर लेआउट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टोरेज स्पेस और पैडेड आर्मरेस्ट के जरिए प्रेक्टिकेलिटी को मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ जोड़ता है।
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इस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर अच्छी-खासी लेगरूम स्पेस, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और इंटीग्रेटेड कपहोल्डर के साथ फोल्ड-डाउन सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा मिलती है।
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सेंटर आर्मरेस्ट के अलावा इसमें रियर पैसेंजर के लिए भी डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं।
फीचर और सेफ्टी
- 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में बड़े 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है।
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मुकाबले में बने रहने के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं।
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इसके अलावा इसमें वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
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सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
फेसलिफ्ट होंडा सिटी में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन
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1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड
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पावर
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121 पीएस
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98 पीएस (126 पीएस तक)
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टॉर्क
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145 एनएम
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127 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी
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ई-सीवीटी
ई-सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कीमत और मुकाबला
2026 होंडा सिटी सेडान कार की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से रहेगा।