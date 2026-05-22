2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

छोटी जानकारियां : होंडा लोगो अब ग्रिल से हटाकर बोनट लाइन के पास ऊपरी हिस्से में पोजिशन कर दिया गया है। इसमें ग्रिल के ठीक नीचे एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे इसमें 360-डिग्री सेटअप मिलने की पुष्टि होती है।