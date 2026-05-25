2026 होंडा सिटी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां
नई सिटी कार अब कुल 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है
प्रकाशित: मई 25, 2026 10:17 am । सोनू
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होंडा कार्स इंडिया ने तीन साल बाद सिटी सेडान कार को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। नए डिजाइन के अलावा, इसमें वही इंजन ऑप्शन और कुछ नए फीचर दिए गए हैं। साथ ही सिटी में एक नया ब्लैक कलर ऑप्शन भी जोड़ा गया है।
होंडा सिटी न्यू मॉडल चार वेरिएंट्स: एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में उपलब्ध है। यहां हम इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे, जिससे आपको सिटी कार को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी।
2026 होंडा सिटी: वेरिएंट अनुसार कलर
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कलर
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एसवी
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वी
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जेडएक्स
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जेडएक्स+
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क्रिस्टल ब्लैक पर्ल
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रेडिएंट रेड मैटेलिक
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प्लेटिनम व्हाइट पर्ल
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ओब्सिडियन ब्लू पर्ल
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लुनार सिल्वर मैटेलिक
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मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक
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बेस मॉडल एसवी में चार कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें लाल और ग्रे कलर का अभाव है।
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अन्य तीन वेरिएंट्स को सभी छह कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।
अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कलर कैसा दिखता है:
2026 होंडा सिटी: कलर
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क्रिस्टल ब्लैक
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रेडियंट रेड
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प्लेटिनम व्हाइट
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ऑब्सिडियन ब्लू
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लुनार सिल्वर
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मेटेरॉइड ग्रे
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नोट:
पुरानी सिटी के गोल्डन ब्राउन मैटेलिक कलर को फेसलिफ्ट मॉडल में क्रिस्टल ब्लैक पर्ल से रिप्लेस किया गया है।
2026 होंडा सिटी ओवरव्यू
न्यू होंडा सिटी में आगे नया डिजाइन दिया गया है। इसमें अब नई पतली ग्रिल और अपडेट प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो पहले से काफी शानदार हैं। यहां तक कि बंपर को भी अपडेट किया गया है, जो इसे आगे से शानदार लुक देते हैं। होंडा लोगो को ग्रिल के बजाय बोनट लाइन के नीचे पोजिशन किया गया है।
केबिन को भी 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ अपडेट किया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के अलावा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग और आगे फुटवेल लाइटिंग भी दी गई है।
सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।
2026 होंडा सिटी में पहले वाले नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलेंगे:
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इंजन
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1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड
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पावर
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121 पीएस
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126 पीएस
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टॉर्क
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145 एनएम
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253 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड सीवीटी
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ई-सीवीटी
ईसीवीटी: कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
2026 होंडा सिटी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी यह रिपोर्ट देखें।
यह भी देखें: होंडा सिटी ऑन रोड प्राइस