    2025 हुंडई वेन्यू के बेस और टॉप वेरिएंट में कितना है अंतर, इस डिजाइन कंपेरिजन के जरिए जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 06, 2025 02:57 pm । स्तुति

    12 Views
    नई हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट इतना बेसिक नहीं है क्योंकि इसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं

    Hyundai Venue base vs top

    नई हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 7.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस एसयूवी कार में कई एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। हुंडई वेन्यू के वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है। यह गाड़ी आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स5, एचएक्स6, एचएक्स6टी, एचएक्स7, एचएक्स8 और एचएक्स10 में आती है। 

    2025 हुंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट एचएक्स2 और टॉप वेरिएंट एचएक्स10 में कितना है अंतर, जानेंगे इसके बारे में तस्वीरों के जरिए :- 

    आगे की डिजाइन 

    Hyundai Venue Base HX 2 Variant

    Hyundai Venue HX 10 Top Variant

    टॉप वेरिएंट एचएक्स10 के मुकाबले वेन्यू का बेस वेरिएंट काफी सिंपल लगता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और नई डिजाइन की रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है, हालांकि इस ग्रिल में अब डार्क क्रोम फिनिश नहीं मिलती है, बल्कि इसमें सिंपल ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। वेन्यू के दोनों वेरिएंट में चौड़ा बंपर दिया गया है जिस पर बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट इंटीग्रेटेड है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। हालांकि, इसके टॉप वेरिएंट में आप फ्रंट पार्किंग सेंसर लगा हुआ भी देख सकते हैं। 

    इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में टॉप वेरिएंट (एलईडी यूनिट) के मुकाबले हैलोजन हेडलाइट दी गई है। 

    यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू की फोटो गैलरी। 

    साइड

    Hyundai Venue Base HX 2 Variant

    Hyundai Venue HX 10 Top Variant

    साइड से देखने पर इन दोनों वेरिएंट में अंतर साफ तौर पर नजर आता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में 15-इंच स्टाइलिश व्हील्स (नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन में स्टील व्हील्स) दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट एचएक्स10 में 16-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। वेन्यू एचएक्स 2 वेरिएंट में टर्न इंडिकेटर को फेंडर पर दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट में इसे ओआरवीएम्स पर पोजिशन किया गया है। 

    इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में बॉडी कलर्ड विंडो फ्रेम दी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में ब्लैक फिनिश मिलती है। इसके बेस वेरिएंट में रूफ रेल्स का अभाव है जिसकी वजह से यह गाड़ी टॉप वेरिएंट से थोड़ी छोटी लगती है। 

    इसके बेस वेरिएंट में भी सी-पिलर पर वेन्यू बैजिंग के साथ सिल्वर फिनिश दी गई है। 

    पीछे की डिजाइन

    Hyundai Venue Base HX 2 Variant

    Hyundai Venue HX 10 Top Variant

    नई हुंडई वेन्यू कार के बेस वेरिएंट में पीछे की तरफ एलईडी टेललाइट दी गई है, हालांकि इसकी सेंटर स्ट्रिप इल्युमिनेट नहीं होती है। टॉप वेरिएंट की तरह इसके सेंटर में ब्लैक स्ट्रिप पर 'वेन्यू' बैजिंग दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में ब्लैक आउट बंपर और बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जिस पर रिवर्स लाइट भी मिलती है। इसमें बेस वेरिएंट से ही शार्क फिन एंटीना और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है। हालांकि, इसके टॉप वेरिएंट में रियर वाइपर के साथ वॉशर भी दिया गया है। 

    यहां हमनें 2025 हुंडई वेन्यू के एंट्री-लेवल एचएक्स 2 की तस्वीरें साझा की है। 

    केबिन 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट एचएक्स2 के इंटीरियर में ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में लाइट डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। 

    इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में टॉप वेरिएंट के मुकाबले फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसके बेस वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और इसमें एसी वेंट्स पर साटिन क्रोम फिनिश मिलती है जो इसके केबिन को काफी अच्छा लुक देती है। कुल मिलाकर, इसका बेस वेरिएंट लो मिड-वेरिएंट की तरह लगता है। इसमें नया 2-स्टेप रिक्लाइन फीचर नहीं दिया गया है, जो कि नई वेन्यू के टॉप वेरिएंट में मिलता है।

    फीचर 

    Hyundai Venue Base HX 2 Variant

    Hyundai Venue HX 10 Top Variant

    नई हुंडई वेन्यू कार का बेस वेरिएंट काफी फीचर लोडेड है, लेकिन टॉप वेरिएंट के मुकाबले इसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, ऑल फोर पावर विंडो, रियर एसी वेंट के साथ मैनुअल एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, कीलेस एंट्री और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    हालांकि, इसके टॉप वेरिएंट एचएक्स10 वेरिएंट में बड़ा 12.3-इंच इंफोटेनमेंट और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, कई सारे ड्राइव मोड, सनरूफ, सेंटर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के लिए लेवल-2 एडीएएस, टीपीएमएस, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

    इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन 

    2025 वेन्यू एचएक्स2 वेरिएंट में तीनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। इन दोनों इंजन के साथ इसमें केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस 

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

    कीमत और मुकाबला 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स2 के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट एचएक्स10 की प्राइस 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। 

    नई हुंडई वेन्यू का हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। लेकिन, इससे पहले हमें बताएं कि क्या आप इसका बेस वेरिएंट चुनना पसंद करेंगे।

