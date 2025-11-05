सभी
नई
पुरानी कार
    2025 हुंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट एचएक्स 2 में क्या कुछ मिलता है खास, इन 15 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 05:10 pm । स्तुति

    149 Views
    एचएक्स 2 वेरिएंट नई हुंडई वेन्यू एसयूवी का एंट्री-लेवल वेरिएंट नहीं लगता है क्योंकि इसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं जो कि दूसरी गाड़ियों के मिड-वेरिएंट में मिलते हैं

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं। नई हुंडई वेन्यू कार की कीमत भारत में 7.90 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। यह एसयूवी कार आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 (यहां देखें इसकी वेरिएंट वाइज कीमत) में आती है, जिसमें से एचएक्स 2 इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है। नई हुंडई वेन्यू कार के बेस वेरिएंट एचएक्स 2 में क्या कुछ मिलता है खास, इन 15 तस्वीरों के जरिए जानेंगे आगे :- 

    आगे की डिजाइन 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 2 वेरिएंट का लुक टॉप वेरिएंट से काफी मिलता जुलता है क्योंकि इसमें कई प्रीमियम डिजाइन टच दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और जानी-पहचानी रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है, लेकिन इस पर डार्क क्रोम फिनिश की बजाए ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। इसमें चौड़ा फ्रंट बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट इंटीग्रेटेड है। 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    इसमें एलईडी हेडलाइट और एलईडी टर्न इंडिकेटर नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट और इनकैनडिसेंट बल्ब दिया गया है। इसमें बोनट पर 'हुंडई' लोगो की पोजिशनिंग बाकी दूसरे वेरिएंट की तरह ही रखी गई है।

    साइड 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें रेकेड ए-पिलर डिजाइन दी गई है जिस पर ब्लैक फिनिश मिलती है, जबकि विंडो फ्रेम और बी-पिलर को इसमें बॉडी कलर में दिया गया है, जो कि बाकी वेरिएंट में ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। इसमें सी-पिलर पर सिल्वर ट्रिम के साथ वेन्यू बैजिंग दी गई है। 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) दिए गए हैं, जबकि टर्न इंडिकेटर को इसमें फेंडर पर (टॉप वेरिएंट में ओआरवीएम्स पर) पोजिशन किया गया है।

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं, हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्हील्स वेन्यू एचएक्स 2 वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल वेरिएंट के साथ मिलते हैं। वहीं, अगर आप इसका 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन चुनते हैं तो आपको 15-इंच स्टील व्हील्स मिलेंगे। 

    पीछे की डिजाइन 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललाइट दी गई है जिसकी सेंटर स्ट्रिप इल्युमिनेट नहीं होती है और इसके सेंटर में ब्लैक स्ट्रिप पर 'वेन्यू' बैजिंग भी दी गई है। इसमें ब्लैक आउट बंपर और चौड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जिस पर रिवर्स लाइट भी मिलती है। 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    इसमें टर्न इंडिकेटर को बंपर पर रिफ्लेक्टर के पास में पोजिशन किया गया है। पीछे की तरफ इसमें रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर नहीं दिया गया है। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट की फोटो गैलरी।  

    केबिन 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    वेन्यू एचएक्स 2 वेरिएंट के केबिन में ऑल ब्लैक कलर थीम के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसके केबिन का सबसे हाइलाइट फीचर 10.25-इंच टचस्क्रीन है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है और इसमें सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है। इसमें साइड एसी वेंट्स पर अतिरिक्त कॉन्ट्रास्ट के लिए साटिन क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    इसमें अतिरिक्त कंफर्ट के लिए सेकंड रो पर एसी वेंट्स और दो टाइप सी यूएसबी पोर्ट की सुविधा दी गई है। हालांकि, इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। 

    नई हुंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट में फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटो एसी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर नहीं दिए गए हैं। 2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें। 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    इन सभी फीचर की कमी के बावजूद वेन्यू का बेस वेरिएंट काफी फीचर लोडेड है। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, ऑल फोर पावर विंडो, रियर एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री और डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस 

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई हुंडई वेन्यू कार के एंट्री-लेवल एचएक्स 2 वेरिएंट में तीनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें केवल मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है। यहां देखें नई हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी। 

    कीमत और मुकाबला 

    2025 Hyundai Venue HX 2 Base Variant

    2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। 

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    2025 हुंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट एचएक्स 2 में क्या कुछ मिलता है खास, इन 15 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
