अगस्त 2025 में मारुति की नेक्सा कारों पर चल रहा है कितना वेटिंग पीरियड, जानिए यहां
प्रकाशित: अगस्त 11, 2025 12:09 pm । स्तुति
-
- Write a कमेंट
इस लिस्ट में शामिल टॉप 20 शहरों में से बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई समेत 9 शहरों में सभी कारें डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं
यदि आप मारुति की किसी कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप गाड़ी को एरीना या फिर नेक्सा शोरूम्स के जरिए खरीद सकते हैं। हाल ही में हमनें मारुति की एरीना 2025 का वेटिंग पीरियड आपके साथ साझा किया था, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मारुति की नेक्सा कार को घर लाने के लिए आपको कितना इंतजार करना होगा तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
|
शहर
|
मारुति बलेनो
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
मारुति जिम्नी
|
मारुति एक्सएल6
|
मारुति इग्निस
|
मारुति इनविक्टो
|
नई दिल्ली
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
बेंगलुरु
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
मुंबई
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
हैदराबाद
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
पुणे
|
0
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
चेन्नई
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
जयपुर
|
0
|
1 हफ्ता
|
1 महीना
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
अहमदाबाद
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
गुरुग्राम
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
लखनऊ
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
कोलकाता
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
ठाणे
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
सूरत
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
गाजियाबाद
|
0.5 महीने
|
1 महीना
|
0.5-1 महीना
|
1 महीना
|
0.5 महीने
|
0.5 महीने
|
1 महीना
|
चंडीगढ़
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
0.5 महीने
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
1 हफ्ता
|
कोयंबटूर
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
पटना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
फरीदाबाद
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
इंदौर
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1 महीना
|
नोएडा
|
0
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
-
मारुति की सबसे पॉपुलर हैचबैक कार बलेनो बेंगलुरु, पुणे और नोएडा समेत 12 शहरों में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। जबकि, भारत के आठ शहरों में इस गाड़ी पर 1.5 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
-
मारुति फ्रॉन्क्स को हैदराबाद, चेन्नई और कोयंबटूर जैसे शहरों में तुरंत घर लाया जा सकता है। जबकि, इंदौर में रहने वाले ग्राहकों को इस सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार को घर लाने के लिए सबसे ज्यादा 1.5 महीने तक का इंतजार करना होगा।
-
मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी बेंगलुरु, मुंबई और सूरत समेत 9 शहरों में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। इंदौर में इस गाड़ी को घर लाने के लिए सबसे ज्यादा 1.5 महीने तक का इंतजार करना होगा।
-
इंदौर में रहने वाले ग्राहकों को मारुति जिम्नी घर लाने के लिए 1.5 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यह ऑफ-रोडर कार हैदराबाद, अहमदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में तुरंत घर लाई जा सकती है।
-
मारुति एक्सएल6 एमपीवी कार पर इंदौर में 1.5 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। जिम्नी की तरह एक्सएल6 कार भी मुंबई, ठाणे और कोयंबटूर जैसे शहरों में तुरंत घर लाई जा सकती है।
-
अगर आप मारुति इग्निस कार को इंदौर में खरीदते हैं तो आपको 1.5 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यह हैचबैक कार चेन्नई, सूरत और कोयंबटूर जैसे शहरों में तुरंत घर लाई जा सकती है।
-
मारुति इनविक्टो कार को मुंबई, गुरुग्राम और ठाणे जैसे शहरों में तुरंत घर लाया जा सकता है। इस एमपीवी कार पर सबसे ज्यादा एक महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
नोट : कार का वास्तविक वेटिंग पीरियड वेरिएंट, कलर, शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी कार डीलरशिप पर संपर्क करें।