अगस्त 2025 में मारुति की नेक्सा कारों पर चल रहा है कितना वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

शहर मारुति बलेनो मारुति फ्रॉन्क्स मारुति ग्रैंड विटारा मारुति जिम्नी मारुति एक्सएल6 मारुति इग्निस मारुति इनविक्टो

नई दिल्ली 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना

बेंगलुरु 0 0 0 0 0 0 0

मुंबई 0 0 0 0 0 0 0

हैदराबाद 0 0 0 0 0 0 0

पुणे 0 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

चेन्नई 0 0 0 0 0 0 0

जयपुर 0 1 हफ्ता 1 महीना 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1 हफ्ता

अहमदाबाद 0 0 0 0 0 0 0

गुरुग्राम 0 0 0 0 0 0 0

लखनऊ 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

कोलकाता 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना

ठाणे 0 0 0 0 0 0 0

सूरत 0 0 0 0 0 0 0

गाजियाबाद 0.5 महीने 1 महीना 0.5-1 महीना 1 महीना 0.5 महीने 0.5 महीने 1 महीना

चंडीगढ़ 1 हफ्ता 1 हफ्ता 0.5 महीने 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1 हफ्ता

कोयंबटूर 0 0 0 0 0 0 0

पटना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

फरीदाबाद 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

इंदौर 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना