2026 मारुति ब्रेजा Vs ग्रैंड विटारा: इनमें से कौनसी मारुति एसयूवी को घर लाएं?

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Published On जुलाई 27, 2026 13:03 ist

Jul 27, 2026 13:03 IST

last updated on Jul 27, 2026 13:03 IST

Jul 27, 2026 13:03 IST

published on Jul 27, 2026 13:03 IST

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सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहले से ही कई अलग-अलग ब्रांड की गाड़ियां मौजूद हैं। ब्रेजा इस सेगमेंट के लिए हमेशा से एक कामयाब गाड़ी रही है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कारों में से एक रही है। हाल ही में कंपनी ने नई स्टाइलिंग और अपडेटेड इंटीरियर के साथ फेसलिफ्ट ब्रेजा भारत में लॉन्च की है। नई ब्रेजा को कड़ी टक्कर देने के लिए मारुति की एक और गाड़ी ग्रैंड विटारा भी मार्केट में मौजूद है। अगर आप इसे लेकर कंफ्यूज है कि इन दोनों में से कौनसी कार को चुना जाए तो यहां हमारा विस्तृत कंपेरिजन देख सकते हैं जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा।

कीमत

मॉडल मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा कीमत (एक्स-शोरूम) 7.4 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 10.76 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

कीमत के मोर्चे पर दोनों एसयूवी कारों के बीच एक बड़ा अंतर है। फेसलिफ्ट मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7.4 लाख रुपये है। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा एक बड़े सेगमेंट की कार है जिसकी कीमत 10.76 लाख से शुरू होती है।

डाइमेंशन

मॉडल ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 4345 मिलीमीटर (-350 मिलीमीटर) चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर +5 मिलीमीटर ऊंचाई 1685 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर +40 मिलीमीटर व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर (-100 मिलीमीटर)

चूंकि यह दोनों अलग-अलग सेगमेंट की कारें हैं, ऐसे में मारुति ग्रैंड विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट से ज्यादा बड़ी है। ग्रैंड विटारा की लंबाई ब्रेजा फेसलिफ्ट से 350 मिलीमीटर ज्यादा है और इसके व्हीलबेस का साइज भी 100 मिलीमीटर लंबा है जिससे इसमें पीछे वाली सीटों पर लेगरूम स्पेस बेहतर मिलती है, जो लंबी दूरी के सफर के लिए काफी अच्छा है। जबकि, ब्रेजा फेसलिफ्ट ग्रैंड विटारा से 40 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची कार है, जो इसे एक पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी लुक देती है।

कलर ऑप्शन

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा विवाशियस ऑरेंज नेक्सा ब्लू लस्ट्र्स बेज * आर्कटिक व्हाइट* आर्कटिक व्हाइट* स्प्लेंडिड सिल्वर* सिजलिंग रेड* ग्रैंड्योर ग्रे स्प्लेंडिड सिल्वर चेस्टनट ब्राउन मैग्मा ग्रे ओप्युलेंट रेड* ब्लूइश ब्लैक मिडनाइट ब्लैक

ब्लैक-रूफ डुअल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध

मारुति सुजुकी ने दोनों एसयूवी कारों को आकर्षक कलर पैलेट के साथ पेश किया है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट और ग्रैंड विटारा दोनों ही कार 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। जो ग्राहक अपनी कार को और भी स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, उनके लिए दोनों कारों में कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन का ऑप्शन भी मिलता है। दोनों एसयूवी कार में आर्कटिक व्हाइट और स्प्लेंडिड सिल्वर जैसे कलर ऑप्शन कॉमन मिलते हैं।

पावरट्रेन

इंजन मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा ट्रांसमिशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम 139 एनएम 144 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी /एडब्लूडी (केवल एटी) एफडब्लूडी एफडब्लूडी

पावरट्रेन ऑप्शन के मामले में दोनों एसयूवी अलग-अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और फैक्ट्री-फिटेड अंडरबॉडी सीएनजी ऑप्शन दिया गया है, साथ ही इसमें फ्रॉन्क्स वाला 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

वहीं, ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है जिसका पावर आउटपुट 116 पीएस है।

इस कंपेरिजन में ग्रैंड विटारा इकलौती कार है जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) का ऑप्शन दिया गया है।

फीचर

फीचर्स मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा ऑटो एलईडी हेडलाइट ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग ✅ ✅ हेड्स-अप डिस्प्ले ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ❌ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ❌ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ पावर्ड फ्रंट सीट्स ❌ केवल ड्राइवर के लिए 8-वे पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ सनरूफ सिंगल-पैन सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ रियर-सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ (केवल एटी) ✅ (केवल एटी) कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर्स ✅ (आगे और पीछे) ✅ (पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर्स ❌ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग ✅ ❌ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट ✅ ❌

मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा दोनों ही एसयूवी कारें फीचर लोडेड हैं, लेकिन इनके बीच कुछ अंतर जरूर हैं। इन दोनों गाड़ियों में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। ब्रेजा के मुकाबले ग्रैंड विटारा में फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स का एडवांटेज मिलता है। ग्रैंड विटारा की 9-इंच यूनिट के मुकाबले ब्रेजा फेसलिफ्ट में बड़ा 10.1-इंच डिस्प्ले मिलता है।

ब्रेजा फेसलिफ्ट में 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि ग्रैंड विटारा में 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम मिलता है। राइडिंग के लिए ग्रैंड विटारा में 17-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि ब्रेजा फेसलिफ्ट में 16-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।

सेफ्टी की बात करें तो दोनों कारों में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर डिफॉगर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। हाल ही में ब्रेजा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि ग्रैंड विटारा की अभी तक कोई सेफ्टी रेटिंग उपलब्ध नहीं है।

आप यह ऑप्शंस भी देख सकते हैं :-

मारुति ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के अलावा आप टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, हुंडई वेन्यू , किआ सोनेट, किआ सिरोस, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, स्कोडा कायलाक, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।