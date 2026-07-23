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    नई रेंज रोवर जीटी प्रोटोटाइप से उठा पर्दा : जानिए इस इलेक्ट्रिक रेंज रोवर एसयूवी कूपे के बारे में सब कुछ

    इसका लुक और स्टाइल जैगुआर टाइप 01 जैसा ही है? हां! क्योंकि इन दोनों गाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है

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    Published On जुलाई 23, 2026 11:04 ist
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    published onJul 23, 2026 11:04 IST
    last updated onJul 23, 2026 11:04 IST
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    Range Rover GT

    रेंज रोवर ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी, रेंज रोवर जीटी का प्रोटोटाइप दिखाया है। यह रेंज रोवर फैमिली की पांचवी कार होगी, जिसे मौजूदा वेलार के ऊपर पोजिशन पोजिशन किया जाएगा। यह जैगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के नए इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (ईएमए) प्लेटफॉर्म पर बनने वाला पहला मॉडल होगा। नई रेंज रोवर जीटी में क्या मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    बाहरी डिजाइन 

    Range Rover GT

    रेंज रोवर ने अपनी जीटी प्रोटोटाइप की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल नई रेंज रोवर का फाइनल वर्जन कैसा दिखेगा। रेंज रोवर जीटी के आगे का हिस्सा रेंज रोवर इवोक से मिलता जुलता लगता है। इसमें पतले हेडलैंप्स दिए गए हैं जो फेंडर्स तक फैले हुए हैं, जिससे इसे एक मॉडर्न और अग्रेसिव लुक मिलता है। यह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसलिए इसमें कोई ग्रिल नहीं दी गई है। हालांकि, बैटरी को ठंडा रखने के लिए इसमें बंपर के निचले हिस्से पर इलेक्ट्रॉनिक फ्लैप्स दिए गए हैं जो जरूरत पड़ने पर खुलते और बंद होते हैं। एरो-एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए बंपर के किनारों पर एयर कर्टेन भी दिए गए हैं।

    Range Rover GT

    साइड से देखने पर इसका लुक वेलार जैसा लगता है, लेकिन इसकी रूफलाइन ज्यादा झुकी हुई है और रियर क्वार्टर कूपे-स्टाइल में है, जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। राइडिंग के लिए इसमें बड़े अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिनका साइज 20-इंच या उससे ज्यादा हो सकता है। हालांकि, इसके रियर प्रोफाइल की तस्वीरें अभी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें रेंज रोवर स्पोर्ट की तरह कॉम्पैक्ट टेललैंप्स दिए जाएंगे। झुका हुआ रियर ग्लास और राउंड रियर हिस्सा बेहतर एरो एफिशिएंसी में भी मदद कर सकता है।

    इंटीरियर और फीचर्स 

    हालांकि, यह तस्वीरें प्रोडक्शन-रेडी इंटीरियर जैसी नहीं लगतीं, लेकिन इससे यह बात समझ आती है कि इसके डिजाइन और लेआउट पर काफी ध्यान दिया गया है। डैशबोर्ड का डिजाइन मल्टी-लेयर्ड है, जिसमें एसी वेंट्स को बड़ी सफाई से छिपाया गया है। स्पीकर्स को भी कपड़े जैसी फिनिश के पीछे छिपाया गया है, जो केबिन को एकदम क्लीन लुक देता है। ड्राइवर के सामने एक छोटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले है, जिसका मकसद हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी) की जरूरत को कम करना है। 

    Range Rover GT interior

    इसमें दरवाजों पर मेटल ज्वेलरी-जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो लग्जरी फील को और बढ़ाते हैं। फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और सेंटर कंसोल इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देते हैं और केबिन के बाकी हिस्सों के साथ काफी जचते हैं।

    Range Rover GT interior

    Range Rover GT interior

    इस गाड़ी में एक फुल-साइज पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है जो फ्रंट से लेकर रियर सीटों तक फैला हुआ है, जिससे केबिन हवादार और खुला-खुला लगता है। रियर सीट पर एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह गाड़ी 4-सीटर कॉन्फिगरेशन में आ सकती है। हालांकि, इसका डिजाइन अभी भी शुरुआती प्रोटोटाइप जैसा दिखता है, लेकिन इससे उस डिजाइन लैंग्वेज का अंदाजा जरूर मिल जाता है जिसे रेंज रोवर अपनी जीटी के लिए तैयार कर रही है।

    जीटी कौनसी गाड़ी होगी?

    रेंज रोवर जीटी को जेएलआर के नए ईएमए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यह एक एडवांस प्लेटफॉर्म है जिसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आने वाली जैगुआर टाइप 01 भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसके कारण इन दोनों मॉडल्स की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कुछ समानताएं देखने को मिल सकती हैं। जीटी पांचवी रेंज रोवर कार होगी, जिसे वेलार और रेंज रोवर स्पोर्ट के बीच में पोजिशन किया जाएगा। शुरुआत में इसे सिर्फ एक ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में बाजार की मांग के आधार पर इसका हाइब्रिड वर्जन भी लाया जा सकता है।

    लॉन्च, कीमत और मुकाबला

    रेंज रोवर जीटी का ग्लोबल लॉन्च अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है। जहां तक भारत में इसके लॉन्च का सवाल है, तो कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि इसे अगले साल के आखिर में  भारत लाया जा सकता है। अनुमान है कि रेंज रोवर जीटी की कीमत 1.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। 

    Range Rover GT

    इसका मुकाबला मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस एसयूवी, पोर्श मैकन ईवी और बीएमडब्लू आईएक्स से रहेगा। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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