सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    मर्सिडीज एएमजी ई53 प्लग-इन-हाइब्रिड भारत में लॉन्च: देखिए कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर की पूरी जानकारी

    भारत में सबसे पावरफुल ई-क्लास सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल भी है!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 23, 2026 16:03 ist
    info icon
    published onJul 23, 2026 16:03 IST
    last updated onJul 23, 2026 16:03 IST
    40 Views
    • Write a कमेंट

    Mercedes Benz E53 AMG

    मर्सिडीज-बेंज ने ई-क्लास का प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया है। नई एएमजी ई53 प्लग-इन हाइब्रिड की कीमत 1.45 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह परफॉर्मेंस सेडान 3-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, जो इसे रेसट्रैक पर दमदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ प्योर ईवी मोड में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी प्रैक्टिकल बनाती है। भारत में इसे इम्पोर्ट करके बेचा जाएगा और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है।

    कीमत

    मर्सिडीज-एएमजी ई53 को भारत में दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसके परफॉर्मेंस एडिशन की कीमत 1.45 करोड़ रुपये है, जबकि रेसिंग एडिशन की कीमत 1.48 करोड़ रुपये (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) है।

    एक्सटीरियर

    • पहली नज़र में, एएमजी ई53 का ओवरऑल सिल्हूट स्टैंडर्ड ई-क्लास जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें कई अग्रेसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे एक सीरियस परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लुक देते हैं। स्टैंडर्ड ई-क्लास के एलिगेंट डिज़ाइन के मुकाबले, एएमजी ई53 हर एंगल से ज्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर दिखती है, जो इसके पावरफुल कैरेक्टर को बखूबी दर्शाता है।

    Mercedes E53 AMG

    • कार में आगे की तरफ बड़ी ग्लॉस ब्लैक इल्युमिनेटेड ग्रिल दी है, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं। यह एएमजी की सिग्नेचर डिज़ाइन लैंग्वेज का हिस्सा है। इसके साथ ही, एक स्पोर्टी बंपर मिलता है जिसमें बड़े एयर वेंट्स हैं, जो इंजन को बेहतर कूलिंग देने में मदद करते हैं। शार्प और स्लीक फुल एलईडी हेडलैंप्स अग्रेसिव बनाते हैं।

    Mercedes E53 AMG

    • साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा अंतर व्हीलबेस का है। भारत में बिकने वाली रेगुलर मर्सिडीज ई-क्लास सिर्फ लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन में आती है, जबकि एएमजी ई53 स्टैंडर्ड व्हीलबेस के साथ आती है। 

    Mercedes E53 AMG

    • इसमें 20-इंच के बड़े एएमजी अलॉय व्हील, रेड ब्रेक कैलिपर्स और ग्लॉस ब्लैक फिनिश्ड ओआरवीएम दिए गए हैं।

    Mercedes E53 AMG

    • पीछे की तरफ इसमें स्टार-शेप्ड डिटेलिंग वाले कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जो रात में एक यूनिक सिग्नेचर बनाते हैं। एक अग्रेसिव बंपर है जिसमें ग्लॉस ब्लैक डिफ्यूज़र और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स लगे हैं।

    • बूटलिड पर एक स्लिम ब्लैक स्पॉयलर भी है।

    साइज: जंबाई: 4949 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1905 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1471 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2961 मिलीमीटर

    कलर ऑप्शन

    मर्सिडीज-एएमजी ई53 प्लग-इन हाइब्रिड को 6 रंगों में पेश किया गया है:

    • पोलर व्हाइट

    • वर्दे सिल्वर मेटैलिक

    • ऑब्सिडियन ब्लैक मेटैलिक

    • नॉटिक ब्लू मेटैलिक

    • वेलवेट ब्राउन मेटैलिक

    • ग्रेफाइट ग्रे मेटैलिक

    केबिन

    • अंदर कदम रखते ही, डैशबोर्ड पर लगा बड़ा थ्री-स्क्रीन सेटअप आपका ध्यान खींचता है। इसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और एक डेडिकेटेड पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले शामिल है। 

    Mercedes E53 AMG

    • केबिन में नई एस-क्लास जैसा फ्लैट-बॉटम, फाइव-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें टच-बेस्ड बटन और हैप्टिक फीडबैक मिलता है। 

    • पूरे केबिन में लेदर और कार्बन-फाइबर का भरपूर इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी फील देता है।

    • आगे टाइट बोल्स्टरिंग वाली स्पोर्ट्स सीट्स मिलती हैं, जिनमें पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग और मसाज फंक्शन भी हैं। 

    • छोटे व्हीलबेस के कारण पीछे की बेंच उतनी स्पेशियस नहीं है, लेकिन यहां भी पावर-एडजस्टमेंट, रियर सनशेड्स और एक अलग क्लाइमेट ज़ोन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

    Mercedes E53 AMG

    • खरीदार अपनी पसंद के हिसाब से सेडान को कस्टमाइज़ करने के लिए कई तरह के केबिन थीम और अलग-अलग तरह के मटीरियल व ट्रिम्स चुन सकते हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    Mercedes-Benz E53 AMG

    फीचर्स के मामले में, यह कार टेक्नोलॉजी से भरपूर है। इसमें 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले मिलता है। बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए 730वॉट का 17-स्पीकर वाला बर्मस्टर 4डी सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। अन्य फीचर्स में आगे पावर्ड स्पोर्ट्स सीट्स (वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज के साथ), एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं।

    सेफ्टी के लिए मर्सिडीज-एएमजी ई53 में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसे यूरो एनकैप से 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें कई एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक 360-डिग्री कैमरा और टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    परफॉर्मेंस

    इंजन

    3-लीटर 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल + प्लग-इन हाइब्रिड

    बैटरी पैक

    28.6 केडब्ल्यूएच

    पावर

    612 पीएस*

    टॉर्क

    750 एनएम

    गियरबॉक्स

    9-स्पीड एटी

    ड्राइवड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    3.8 सेकंड

    टॉप स्पीड

    280 किलोमीटर प्रति घंटे

    ईवी रेंज (डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड)

    101 किलोमीटर

    Mercedes E53 AMG

    इसमें 3-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन को एक प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए चारों पहियों को पावर सप्लाई करता है। 28.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक की बदौलत यह कार प्योर ईवी मोड में 101 किलोमीटर तक चल सकती है। 60किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी सिर्फ 20 मिनट में 10-80% तक चार्ज हो जाती है। बेहतर हैंडलिंग के लिए इसमें रियर-एक्सल स्टीयरिंग स्टैंडर्ड मिलता है।

    मुकाबला

    अपनी यूनिक प्लग-इन हाइब्रिड परफॉर्मेंस सेडान पोजीशनिंग के चलते भारतीय बाजार में मर्सिडीज-एएमजी ई53 का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि, कीमत और परफॉर्मेंस के मामले में यह बीएमडब्ल्यू एम5, पोर्श टायकन और मर्सिडीज-एएमजी सी63 एस ई परफॉर्मेंस जैसी कारों को टक्कर देती है।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    मर्सिडीज एएमजी ई 53 पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

      ट्रेंडिंग सेडान कारें

      • लेटेस्ट
      • अपकमिंग
      • पॉपुलर
      सभी नई कारें देखें
      सभी अपकमिंग कारें देखें
      सभी पॉपुलर कारें देखें

      सभी ब्रांड्स

      सभी ब्रांड देखें
      होम
      नई कारें
      न्यूज़
      मर्सिडीज एएमजी ई53 प्लग-इन-हाइब्रिड भारत में लॉन्च: देखिए कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर की पूरी जानकारी
      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
      भारत का #1

      सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

      एआई विशेषज्ञ

      अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

      ऑफर

      अपडेट रहें और पैसे बचाएं

      तुलना

      सही कार चुनें

      © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

      ×
      हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है