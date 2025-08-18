सभी
नई
पुरानी कार
    ओणम 2025 पर मारुति की इन कारों पर पाएं 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट

    प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 02:17 pm । भानु

    मारुति ने केरल में चल रहे ओणम 2025 को देखते हुए अपने अरीना और नेक्सा मॉडल्स पर ग्राहकों के लिए स्पेशल कैश डिस्काउंट की पेशकश की है। मारुति इग्निस और मारुति फ्रॉन्क्स पर सबसे ज्यादा ऑफर्स दिए जा रहे हैं वहीं मारुति अर्टिगा,मारुति डिजायर,मारुति इनविक्टो और मारुति एक्सएल6 को इस फेस्टिव स्कीम के दायरे में नहीं रखा गया है। 

    यदि आप इस ओणम के मौके पर अपनी पसंदीदा मारुति कार घर लाना चाहमे हैं तो किस कार पर आपको मिलेगा कितना डिस्काउंट? इसकी पूरी जानकारी देखिए आगे:

    मारुति सुजुकी ओणम 2025 ऑफर्स

    मॉडल 

    डिस्काउंट

    मारुति अल्टो के10

    10,000

    मारुति एस-प्रेसो

    10,000

    मारुति वैगन आर

    10,000

    मारुति​ सेलेरियो

    5,000

    मारुति स्विफ्ट

    15,000

    मारुति इग्निस

    20,000

    मारुति बलेनो

    10,000

    मारुति फ्रॉन्क्स

    20,000

    मारुति ग्रैंड विटारा

    15,000

    मारुति जिम्नी

    10,000
    • फाइनल डिस्काउंट आपकी ओर से चुने गए वेरिएंट और पावरट्रेन ऑप्शन पर निर्भर करेगा जो सभी कारों के लिए लागू है। 

    • रियो,अल्टो के10, फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा के सीएनजी वेरिएंट्स पर ये डिस्काउंट लागू नहीं है। 

    • मारुति जिम्नी के केवल टॉप अल्फा वेरिएंट पर ही ऑफर की पेशकश की जा रही है। 
    • अल्टो के10,वैगन आर,सेलेरियो,एस प्रेसो और स्विफ्ट जैसे अरीना मॉडल्स पर केवल 17 अगस्त 2025 तक की ऑफर मान्य थे। 
    • इसके अलावा अगस्त 2025 में ग्राहकों को अरीना मॉडल्स पर 1 लाख का कंज्यूमर डिस्काउंट और नेक्सा मॉडल्स पर 1.40 लाख रुपये तक का डिस्काउंट का लाभ भी दिया जा रहा है। 

    प्राइस रेंज

    ओणम डिस्काउंट के साथ पेश की गई मारुति कारों की प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है

    मॉडल

    एक्स-शोरूम कीमत

    मारुति अल्टो के10

    4.23 लाख रुपये से लेकर 6.21 लाख रुपये

    मारुति एस-प्रेसो

    4.27 लाख रुपये से लेकर 6.12 लाख रुपये

    मारुति वैगन आर

    5.79 लाख रुपये से लेकर 7.14 लाख रुपये

    मारुति​ सेलेरियो

    5.64 लाख रुपये से लेकर 6.90 लाख रुपये

    मारुति स्विफ्ट

    6.49 लाख रुपये से लेकर 9.50 लाख रुपये

    मारुति इग्निस

    5.85 लाख रुपये से लेकर 8.26 लाख रुपये

    मारुति बलेनो

    6.74 लाख रुपये से लेकर 9.96 लाख रुपये

    मारुति फ्रॉन्क्स

    7.59 लाख रुपये से लेकर 13.11 लाख रुपये

    मारुति ग्रैंड विटारा

    11.42 लाख रुपये से लेकर 20.68 लाख रुपये

    मारुति जिम्नी

    12.76 लाख रुपये से लेकर 14.96 लाख रुपये

    *कीमत एक्स शोरूम पैन इंडिया के अनुसार

    इन फेस्टिव ऑफर्स के साथ, मारुति ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा कार घर लाना आसान बना रही है, साथ ही बड़ी बचत का आनंद भी उठाने का मौका दे रही है, जो त्यौहारों को और भी खास बना देगा।

    आप इस ओणम पर्व में अपने गैराज में कौनसी मारुति कार लाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 

    ओणम 2025 पर मारुति की इन कारों पर पाएं 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट
