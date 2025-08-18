ओणम 2025 पर मारुति की इन कारों पर पाएं 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट

14 Views

मारुति ने केरल में चल रहे ओणम 2025 को देखते हुए अपने अरीना और नेक्सा मॉडल्स पर ग्राहकों के लिए स्पेशल कैश डिस्काउंट की पेशकश की है। मारुति इग्निस और मारुति फ्रॉन्क्स पर सबसे ज्यादा ऑफर्स दिए जा रहे हैं वहीं मारुति अर्टिगा,मारुति डिजायर,मारुति इनविक्टो और मारुति एक्सएल6 को इस फेस्टिव स्कीम के दायरे में नहीं रखा गया है।

यदि आप इस ओणम के मौके पर अपनी पसंदीदा मारुति कार घर लाना चाहमे हैं तो किस कार पर आपको मिलेगा कितना डिस्काउंट? इसकी पूरी जानकारी देखिए आगे:

मारुति सुजुकी ओणम 2025 ऑफर्स

मॉडल डिस्काउंट मारुति अल्टो के10 10,000 मारुति एस-प्रेसो 10,000 मारुति वैगन आर 10,000 मारुति​ सेलेरियो 5,000 मारुति स्विफ्ट 15,000 मारुति इग्निस 20,000 मारुति बलेनो 10,000 मारुति फ्रॉन्क्स 20,000 मारुति ग्रैंड विटारा 15,000 मारुति जिम्नी 10,000

फाइनल डिस्काउंट आपकी ओर से चुने गए वेरिएंट और पावरट्रेन ऑप्शन पर निर्भर करेगा जो सभी कारों के लिए लागू है।

मारुति जिम्नी के केवल टॉप अल्फा वेरिएंट पर ही ऑफर की पेशकश की जा रही है।

अल्टो के10,वैगन आर,सेलेरियो,एस प्रेसो और स्विफ्ट जैसे अरीना मॉडल्स पर केवल 17 अगस्त 2025 तक की ऑफर मान्य थे।

इसके अलावा अगस्त 2025 में ग्राहकों को अरीना मॉडल्स पर 1 लाख का कंज्यूमर डिस्काउंट और नेक्सा मॉडल्स पर 1.40 लाख रुपये तक का डिस्काउंट का लाभ भी दिया जा रहा है।

प्राइस रेंज

ओणम डिस्काउंट के साथ पेश की गई मारुति कारों की प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है

मॉडल एक्स-शोरूम कीमत मारुति अल्टो के10 4.23 लाख रुपये से लेकर 6.21 लाख रुपये मारुति एस-प्रेसो 4.27 लाख रुपये से लेकर 6.12 लाख रुपये मारुति वैगन आर 5.79 लाख रुपये से लेकर 7.14 लाख रुपये मारुति​ सेलेरियो 5.64 लाख रुपये से लेकर 6.90 लाख रुपये मारुति स्विफ्ट 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.50 लाख रुपये मारुति इग्निस 5.85 लाख रुपये से लेकर 8.26 लाख रुपये मारुति बलेनो 6.74 लाख रुपये से लेकर 9.96 लाख रुपये मारुति फ्रॉन्क्स 7.59 लाख रुपये से लेकर 13.11 लाख रुपये मारुति ग्रैंड विटारा 11.42 लाख रुपये से लेकर 20.68 लाख रुपये मारुति जिम्नी 12.76 लाख रुपये से लेकर 14.96 लाख रुपये

*कीमत एक्स शोरूम पैन इंडिया के अनुसार

इन फेस्टिव ऑफर्स के साथ, मारुति ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा कार घर लाना आसान बना रही है, साथ ही बड़ी बचत का आनंद भी उठाने का मौका दे रही है, जो त्यौहारों को और भी खास बना देगा।

