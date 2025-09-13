अगस्त 2025 में मारुति डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, मारुति बलेनो और हुंडई क्रेटा टॉप 3 में शामिल

रेंक मॉडल अगस्त 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2024 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%)

1 मारुति अर्टिगा 18,445 16,604 18,580 11 -1

2 मारुति डिजायर 16,509 20,895 10,627 -20.9 55

3 हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक सहित) 15,924 16,898 16,762 -5.7 -5

4 मारुति वैगन आर 14,552 14,710 16,450 -1 -12

5 टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी सहित) 14,004 12,825 12,289 9.1 14

6 मारुत ब्रेजा 13,620 14,065 19,190 -3.1 -29

7 मारुत बलेनो 12,549 12,503 12,485 0.3 1

8 मारुत फ्रॉन्क्स 12,422 12,872 12,387 -3.5 0

9 मारुत स्विफ्ट 12,385 14,190 12,844 -12.7 -4

10 मारुत ईको 10,785 12,341 10,985 -12.6 -2

11 टाटा पंच (पंच ईवी सहित) 10,704 10,785 15,643 0 -32

12 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक + स्कॉर्पियो एन) 9,840 13,747 13,787 -28.4 -29

13 टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस + क्रिस्टा) 9,304 9,119 9,687 2 -4

14 टोयोटा हाइराइडर 9,100 8,814 6,534 3.2 39