अगस्त 2025 में मारुति डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, मारुति बलेनो और हुंडई क्रेटा टॉप 3 में शामिल
संशोधित: सितंबर 13, 2025 01:20 pm | सोनू
-
अगस्त 2025 सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार में 8 गाड़ी मारुति की थी, और हुंडई, महिंद्रा, टाटा व टोयोटा की दो-दो कारें शामिल थी
कार कंपनियों ने अगस्त 2025 के बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं और हर बार की तरह टॉप 15 कार में से मारुति की 8 कारों का दबदबा है। मारुति अर्टिगा और डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में टॉप पर है, जबकि टाटा नेक्सन ने ब्रेजा को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार का खिताब अपने नाम किया। यहां देखिए अगस्त 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट:
|
रेंक
|
मॉडल
|
अगस्त 2025
|
जुलाई 2025
|
अगस्त 2024
|
मासिक ग्रोथ (%)
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
1
|
मारुति अर्टिगा
|
18,445
|
16,604
|
18,580
|
11
|
-1
|
2
|
मारुति डिजायर
|
16,509
|
20,895
|
10,627
|
-20.9
|
55
|
3
|
हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक सहित)
|
15,924
|
16,898
|
16,762
|
-5.7
|
-5
|
4
|
मारुति वैगन आर
|
14,552
|
14,710
|
16,450
|
-1
|
-12
|
5
|
टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी सहित)
|
14,004
|
12,825
|
12,289
|
9.1
|
14
|
6
|
मारुत ब्रेजा
|
13,620
|
14,065
|
19,190
|
-3.1
|
-29
|
7
|
मारुत बलेनो
|
12,549
|
12,503
|
12,485
|
0.3
|
1
|
8
|
मारुत फ्रॉन्क्स
|
12,422
|
12,872
|
12,387
|
-3.5
|
0
|
9
|
मारुत स्विफ्ट
|
12,385
|
14,190
|
12,844
|
-12.7
|
-4
|
10
|
मारुत ईको
|
10,785
|
12,341
|
10,985
|
-12.6
|
-2
|
11
|
टाटा पंच (पंच ईवी सहित)
|
10,704
|
10,785
|
15,643
|
0
|
-32
|
12
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक + स्कॉर्पियो एन)
|
9,840
|
13,747
|
13,787
|
-28.4
|
-29
|
13
|
टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस + क्रिस्टा)
|
9,304
|
9,119
|
9,687
|
2
|
-4
|
14
|
टोयोटा हाइराइडर
|
9,100
|
8,814
|
6,534
|
3.2
|
39
|
15
|
हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन सहित)
|
8,109
|
8,054
|
9,085
|
1
|
-11
-
अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जुलाई 2025 की तुलना में अगस्त में इसकी करीब 1800 यूनिट ज्यादा बिकी।
-
जुलाई 2025 में मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, जो अगस्त में बिक्री में 21 प्रतिशत मासिक गिरावट के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि, सबकॉम्पैक्ट सेडान की सालाना आधार पर बिक्री अभी भी 55 प्रतिशत बढ़ी है।
-
हुंडई क्रेटा तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली रही, जिसकी करीब 16000 यूनिट डिस्पैच हुई। इसकी मासिक और सालाना सेल्स में क्रमश: 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी बिक्री में हुंडई क्रेटा एन लाइन और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की सेल्स भी शामिल है।
-
पिछले महीने मारुति ने वैगन आर हैचबैक की 14,500 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच की। इसकी मासिक मांग स्थिर है, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 12 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई है।
-
अगस्त 2025 में बिक्री के मामले में टाटा नेक्सन ने 384 यूनिट से मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ दिया, और इसकी मासिक व सालाना आधार पर सेल्स में क्रमश: 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। पिछले महीने कंपनी ने नेक्सन की 14,000 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच की, जिसमें नेक्सन ईवी भी शामिल थी।
-
अगस्त 2025 में मारुति ब्रेजा की 13,600 से ज्यादा यूनिट बेची गई। इसकी मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत जबकि सालाना आधार पर सेल्स में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
-
पिछले महीने 12,500 से ज्यादा यूनिट के साथ मारुति बलेनो सातवें नंबर पर रही। इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री मामूली बढ़ी है।
-
अगस्त 2025 में मारुति फ्रॉन्क्स की 12,400 से ज्यादा यूनिट बिकी। हालांकि इस क्रॉसओवर हैचबैक कार की मासिक बिक्री में 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
-
अगस्त 2025 में मारुति ने अपनी लोकप्रिय स्विफ्ट हैचबैक कार की 12,300 से ज्यादा यूनिट बेची। इसकी मासिक आधार पर बिक्री में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सालाना आधार पर डिमांड 4 प्रतिशत कम हुई।
-
मारुति ईको की मासिक आधार पर बिक्री में करीब 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि इसके बावजूद मारुति इसकी 10,000 से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रही, जिससे इसकी मजबूत मांग का साफ पता चलता है।
-
जुलाई 2025 की तरह अगस्त में टाटा पंच की फिर से 10,700 से ज्यादा यूनिट बिकी, हालांकि इसमें पंच ईवी की बिक्री भी शामिल है। इसकी सालाना आधार पर बिक्री में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो इस लिस्ट में सालाना आधार पर गिरावट में सबसे ज्यादा है।
-
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक सहित) की बिक्री 10,000 यूनिट होने में 60 यूनिट कम रही। इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 28.4 प्रतिशत और 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
-
महिंद्रा स्कॉर्पियो के बाद लिस्ट में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है, जिनकी पिछले महीने कुल मिलाकर 9300 से ज्यादा यूनिट बिकी। टोयोटा एमपीवी कार की मासिक सेल्स में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
-
अगस्त 2025 में 9000 से ज्यादा यूनिट बिक्री के साथ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर 14वें नंबर पर रही। इसकी सालना आधार पर बिक्री 39 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि मासिक आधार पर मामूली 3.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
-
अगस्त 2025 में हुंडई वेन्यू लिस्ट में आखिरी नंबर पर रही और इसकी 8,000 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 1 प्रतिशत बढ़ी जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।