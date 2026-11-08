2026 स्कोडा स्लाविया के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

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modified on नवंबर 08, 2026 11:05 ist

Nov 08, 2026 11:05 IST

last updated on Nov 08, 2026 11:05 IST

Nov 08, 2026 10:49 IST

published on Nov 08, 2026 10:49 IST

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स्कोडा ने हाल ही में स्लाविया फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह सेडान कार 6 वेरिएंट में उपलब्ध है और हर वेरिएंट अलग-अलग ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है। शुरूआती वेरिएंट्स को वैल्यू और प्रैक्टिकैलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, वहीं टॉप मॉडल्स में लंबी प्रीमियम फीचर लिस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है।

नई स्कोडा स्लाविया कार 6 वेरिएंट: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज, और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है। अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट अनुसार फीचर:

एक्सटीरियर

फीचर क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी फॉग लाइट्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फुल-एलईडी टेललाइट्स ❌ (पार्ट रिफ्लेक्टर के साथ एलईडी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सीक्वेंशियल रियर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ शार्क-फिन एंटीना ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील्स व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील रिम्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 16-इंच ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स आगे और पीछे डिफ्यूजर स्ट्राइप ✅ (ब्लैक ग्रेन्ड) ✅ (ब्लैक ग्रेन्ड) ✅ (क्रोम) ✅ (ग्लोसी ब्लैक) ✅ (क्रोम) ✅ (ग्लोसी ब्लैक) फ्रंट ग्रिल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप ❌ ❌ ✅ (क्रोम) ✅ (ग्लोसी ब्लैक) ✅ (क्रोम) ✅ (क्रोम) फ्रंट ग्रिल डेकोरेटिव एलिमेंट ❌ ❌ ❌ ❌ क्रोम रिब्स स्पोर्टी रेड स्ट्राइप्स और बैज ग्लोसी ब्लैक फ्रंट स्पॉइलर, बॉडी साइड मोल्डिंग, टेलगेट स्पॉइलर, और रियर डिफ्यूजर ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ ✅

बेस वेरिएंट क्लासिक में एलईडी फॉग लैंप्स, फुल-एलईडी टेललाइट, ​पीछे सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर, और अलॉय व्हील का अभाव है।

सभी वेरिएंट्स में डीआरएल के साथ एएलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, एलईडी टेललाइटें, आगे और पीछे डिफ्यूजर, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम, और एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है।

केबिन

फीचर क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो केबिन थीम डुअल-टोन ब्लैक और बेज डुअल-टोन ब्लैक और बेज डुअल-टोन ब्लैक और बेज सिंगल-टोन ब्लैक डुअल-टोन ब्लैक और बेज सिंगल-टोन ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट कंट्रोल्स के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ स्टीयरिंग व्हील क्रोम गार्निश ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ लेदर-रैप्ड गियर नॉब ❌ ✅ (केवल एटी) ❌ ✅ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ कूल्ड ग्लव बॉक्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ फुटवेल इल्युमिनेशन ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट सीट बैक पॉकेट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ इंसक्रिप्शन के साथ फ्रंट स्कफ प्लेट्स ❌ ✅ (स्लाविया) ✅ (स्लाविया) ✅ (स्लाविया) ✅ (स्लाविया) ✅ (मोंटे कार्लो) बूट स्टोरेज इल्युमिनेशन लैंप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एल्युमीनियम पेडल ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ ✅

क्लासिक वेरिएंट का केबिन एकदम बेसिक है, जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें मिलती हैं।

प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो को छोड़कर सभी वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि टॉप वेरिएंट में प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है।

स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट को छोड़कर, सभी वेरिएंट में एक जैसी डुअल-टोन केबिन थीम है, स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो में स्पोर्टी ब्लैक केबिन थीम मिलती है।

सिग्नेचर वेरिएंट से ही एम्बिएंट लाइटिंग, गार्निशिंग के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट सीट बैक पॉकेट और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे प्रीमियम टच मिलते हैं।

क्लासिक और क्लासिक प्लस वेरिएंट में आगे और पीछे आर्मरेस्ट और फ्रंट स्कफ प्लेट नहीं हैं।

सभी वेरिएंट में टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और बूट स्टोरेज लैंप है।

स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो में एल्यूमीनियम पैडल भी मिलते हैं।

कंफर्ट और सुविधाएं

फीचर क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो कीलेस एंट्री ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक सनरूफ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक पावर्ड ड्राइवर सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक पावर्ड को-ड्राइवर सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ पीछे सीट मसाजर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ (केवल एडजस्ट) ✅ (केवल एडजस्ट) ✅ ✅ ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक पीछे एसी वेंट्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ❌ ✅ (केवल एटी) ✅ (केवल एटी) ✅ (केवल एटी) ✅ (केवल एटी/डीएसजी) ✅ (केवल एटी/डीएसजी) वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट सन वाइजर के साथ को-ड्राइवर की तरफ वैनिटी मिरर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ड्राइवर-साइड वन-टच अप/डाउन पावर विंडो ऑपरेशन ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स ( पीछे 2x) ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स (आगे 2x) ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ 12वाट पावर सॉकेट (आगे) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

स्टैंडर्ड फीचर लिस्ट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, आगे सनवाइजर के साथ को-ड्राइवर की तरफ वैनिटी मिरर और एक 12वाट पावर सॉकेट शामिल हैं।

बेस वेरिएंट क्लासिक की फीचर लिस्ट शायद आम लोगों को पसंद न आए।

क्लासिक प्लस वेरिएंट से सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

सिग्नेचर वेरिएंट कीमत और फीचर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, जिसमें कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, पीछे एसी वेंट और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं।

पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और रियर सीट मसाजर जैसी प्रीमियम सुविधाएं टॉप वेरिएंट्स प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो वेरिएंट के लिए रिजर्व हैं।

इंफोटेनमेंट

फीचर क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (7-इंच) ✅ (7-इंच) ✅ (10.1 इंच) ✅ (10.1 इंच) ✅ (10.1 इंच) ✅ (रेड थीम के साथ 10.1 इंच) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ❌ (वायर्ड) ❌ (वायर्ड) ✅ ✅ ✅ ✅ गूगल क्लाउड द्वारा संचालित एआई असिस्टेंट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ❌ (3.5-इंच एमआईडी वाले डायल) ❌ (3.5-इंच एमआईडी वाले डायल) ✅ (8 इंच) ✅ (8 इंच) ✅ (10.25 इंच) ✅ (10.25 इंच) साउंड सिस्टम 4-स्पीकर 4-स्पीकर 8 स्पीकर 8 स्पीकर 8 स्पीकर प्रीमियम स्कोडा साउंड सिस्टम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम स्टीयरिंग व्हील-माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

बेस मॉडल क्लासिक में वायर्ड एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4 स्पीकर्स मिलते हैं।

सिग्नेचर वेरिएंट से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है।

सिग्नेचर वेरिएंट से बिल्ट-इन कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।

टॉप वेरिएंट्स में 8 स्पीकर्स मिलते हैं, टॉप मॉडल्स में ज्यादा प्रीमियम स्कोडा साउंड सिस्टम और नया 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

सेफ्टी

फीचर क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो 360-डिग्री कैमरा ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ 6 एयरबैग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ (केवल 1.5 टीएसआई) ✅ (केवल 1.5 टीएसआई) टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ❌ ✅ (केवल एटी) ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे पार्किंग कैमरा ❌ ❌ ✅ ❌ ❌ ❌ पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आगे पार्किंग सेंसर ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ बर्गलर अलार्म ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

स्कोडा ने सभी वेरिएंट में बेहतर सेफ्टी सुनिश्चित की है, इसके लिए इसमें 6 एयरबैग, ईएसपी, टीसीएस, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल होल्ड असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर और टीपीएमएस जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

360-डिग्री कैमरा स्पोर्टलाइन वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक सिर्फ 1.5-लीटर इंजन वेरिएंट्स में मिलते हैं।

कुछ टेक-ड्रिवन फीचर्स को छोड़कर, बेस मॉडल क्लासिक में सभी जरूरी चीजें मिलती हैं।

इंजन

2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को दो इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें पुराने मॉडल वाले ही 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलते हैं। छोटा इंजन 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है, जबकि बड़ा 1.5-लीटर इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

यहां देखिए नई स्लाविया कार के इंजन स्पेसिफिकेशन:

मॉडल स्कोडा स्लाविया इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 3 4 पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर,) डीसीटी - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कीमत और मुकाबला

स्कोडा स्लाविया की कीमत 9.99 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। यहां आप वेरिएंट अनुसार कीमत की जानकारी देख सकते हैं।

सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी गाड़ी से है।

कारदेखो का क्या है कहना

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का वेरिएंट लाइनअप काफी सिंपल है, लेकिन वेरिएंट के बीच कीमत के अंतर का मतलब है कि फीचर्स में साफ अंतर है।

बेस वेरिएंट क्लासिक उन खरीदारों के लिए अच्छा है जो कम कीमत पर बड़ी सेडान कार का अनुभव चाहते हैं, और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और डीआरएल जैसे फीचर्स इसे एक अच्छी डील बनाते हैं। लेकिन क्लासिक प्लस वेरिएंट लेना ग्राहकों के लिए ज्यादा सही हो सकता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, जो इसे सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट बनाता है।

स्कोडा निचले वेरिएंट से ही सनरूफ, रेन-सेंसिंग वाइपर, एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 16-इंच अलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस चार्जर, और क्रूज कंट्रोल जैसे कई फील-गुड फीचर्स दे रही है। सिग्नेचर और स्पोर्टलाइन स्लाविया लाइन-अप में सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट लगते हैं।

हालांकि, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाविया कार अच्छे फीचर से लैस हो, तो प्रेस्टीज वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है। इसमें आपको पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, रियर सीट मसाजिंग, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो इंजन जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं।

मोंटे कार्लो वेरिएंट की बात करें तो, यह मुख्य रूप से स्टाइल पर फोकस करने वाला वेरिएंट है। ब्लैक-आउट एक्सटीरियर और स्पोर्टी केबिन इसे एक अलग लुक देते हैं, लेकिन इसमें रेगुलर प्रेस्टीज के मुकाबले ज्यादा अतिरिक्त फीचर नहीं हैं। ज्यादातर खरीदारों के लिए, सिग्नेचर सबसे अच्छा है, जबकि अगर फीचर्स आपकी प्रायोरिटी है तो प्रेस्टीज या मोंटे कार्लो वेरिएंट पर विचार करें।

आपको 2026 स्कोडा स्लाविया का कौनसा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं!