2026 टोयोटा ग्लैंजा वी Vs वी(ओ) वेरिएंट कंपेरिजन: क्या 50,000 रुपये ज्यादा देकर टॉप मॉडल लेना है फायदे का सौदा?

published on नवंबर 07, 2026 11:27 ist

Nov 07, 2026 11:27 IST

last updated on Nov 07, 2026 11:27 IST

Nov 07, 2026 11:27 IST

published on Nov 07, 2026 11:27 IST

टोयोटा ने भारत में अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। 2026 टोयोटा ग्लैंजा पांच वेरिएंट्स: ई, एस, जी, वी, और वी(ओ) में उपलब्ध है, जिनमें पेट्रोल और सीएनजी इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं। इस लाइनअप में वी वेरिएंट टॉप मॉडल वी(ओ) के ठीक नीचे है और इसमें लगभग सभी फीचर्स हैं। दोनों वेरिएंट्स के बीच कीमत में लगभग 50,000 रुपये का अंतर है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या आपको थोड़े अतिरिक्त पैसे खर्च करके 2026 टोयोटा ग्लैंजा का टॉप मॉडल वी(ओ) वेरिएंट लेना चाहिए, या वी वेरिएंट एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है? आइए, जानते हैं आगे:

कीमत

सबसे पहले, दोनों वेरिएंट्स की कीमतों पर एक नजर डालते हैं। टोयोटा ग्लैंजा वी और वी(ओ) दोनों ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आते हैं। हालांकि, इन दोनों वेरिएंट्स में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन नहीं दिया गया है।

वेरिएंट 1.2-लीटर पेट्रोल (एमटी) 1.2-लीटर पेट्रोल (एएमटी) टोयोटा ग्लैंजा वी 9.99 लाखा रुपये 10.59 लाखा रुपये टोयोटा ग्लैंजा वी(ओ) 10.49 लाखा रुपये 10.98 लाखा रुपये

जैसा कि टेबल में देखा जा सकता है, दोनों वेरिएंट्स के मैनुअल और ऑटोमैटिक मॉडल्स के बीच लगभग 50,000 रुपये का अंतर है।

एक्सटीरियर

टोयोटा ग्लैंजा के वी और वी(ओ) वेरिएंट में सभी एक्सटीरियर स्टाइल एलिमेंट एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। मुख्य अंतर इनके फीचर पैकेज में है, डिजाइन में नहीं।

आगे का डिजाइन

ग्लैंजा वी और वी(ओ) दोनों वेरिएंट में आगे अपडेट लुक है। इनमें एक बड़ी मेश ग्रिल दी गई है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट और क्रोम सराउंड का इस्तेमाल किया गया है। हेडलाइट्स को जोड़ने वाली एक पतली क्रोम स्ट्रिप इनके प्रीमियम लुक को और बढ़ाती है। बम्पर के ठीक ऊपर टोयोटा का लोगो दिया गया है। इसके अलावा, निचले बम्पर में एक स्पोर्टी स्प्लिटर, एलईडी फॉग लाइट्स और उसके ऊपर एक और क्रोम स्ट्रिप मिलती है, जो फ्रंट फेस को पूरा करती है। एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइट्स दोनों ही वेरिएंट्स में दी गई हैं।

साइड डिजाइन

साइड प्रोफाइल से भी वी और वी(ओ) वेरिएंट्स में कोई फर्क नहीं है। दोनों में ही 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट फेंडर पर एक नया क्रोम इन्सर्ट जोड़ा गया है। इसकी फ्लोटिंग रूफलाइन और स्पोर्टी ब्लैक साइड स्कर्ट्स इसे एक डायनामिक लुक देते हैं। ए, बी और सी पिलर पर ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट दिया गया है, जो फ्लोटिंग रूफ इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा, क्रोम डोर हैंडल्स, शार्क-फिन एंटीना और यूवी-प्रोटेक्टेड ग्लास जैसे प्रीमियम फीचर्स दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ भी दोनों वेरिएंट्स का डिजाइन एक समान है। यहां सबसे आकर्षक एलिमेंट पूरी चौड़ाई में फैली क्रोम स्ट्रिप है, जो सी-आकार की एलईडी टेललाइट्स को आपस में जोड़ती है। यह डिजाइन कार को पीछे से ज्यादा चौड़ा और प्रीमियम दिखाता है। इसमें एक हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, एक इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर और एक रियर वाइपर भी दिया गया है। बम्पर काफी भारी-भरकम है और इसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। बूट के ठीक बीच में टोयोटा का लोगो लगा है। यह डिजाइन ग्लैंज़ा को एक साफ-सुथरा और मॉडर्न रियर लुक देता है।

कलर ऑप्शन

2026 टोयोटा ग्लैंजा 7 रंगों में उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि ये सभी 7 कलर ऑप्शन वी और वी(ओ) दोनों वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध हैं। दोनों में ये कलर ऑप्शन मिलते हैं:

कैफे व्हाइट

एंटाइसिंग सिल्वर

गेमिंग ग्रे

डिजिटल टील ग्रीन

इंस्टा ब्लू

ब्लूइश ब्लैक

स्पोर्टिन रेड

इंटीरियर

वी और वी(ओ) वेरिएंट्स का केबिन लगभग एक जैसा है, जिसमें केवल एक छोटा सा अंतर है। दोनों ही वेरिएंट्स में डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को हवादार और प्रीमियम महसूस कराता है। डैशबोर्ड का डिजाइन लेयर्ड है और ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं। सीटों और डोर पैड्स पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। स्टीयरिंग व्हील लेदरेट-रैप्ड और फ्लैट-बॉटम डिजाइन का है, जो स्पोर्टी फील देता है। डैशबोर्ड के सेंटर में टचस्क्रीन है, जिसके नीचे सिल्वर एक्सेंट वाले हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स हैं।

दोनों वेरिएंट्स के बीच एकमात्र अंतर स्टीयरिंग व्हील पर मिलता है। वी(ओ) वेरिएंट में एडीएएस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ अतिरिक्त बटन दिए गए हैं, जो वी वेरिएंट में नहीं हैं। इसके अलावा, दोनों के केबिन में कोई और विजुअल अंतर नहीं है। स्पेस की बात करें तो केबिन काफी स्पेशियस और आरामदायक है, जिसमें घुटनों, सिर और कंधों के लिए अच्छी जगह मिलती है, और एक छोटा परिवार इसमें आसानी से सफर कर सकता है।

फीचर्स

टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट पहले से ही फीचर्स से भरपूर है। वी और वी(ओ) वेरिएंट्स की फीचर लिस्ट लगभग एक जैसी है, सिवाय एक फीचर के। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ये फीचर्स मिलते हैं:

9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ)

6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम

आगे वेंटिलेटेड सीट

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे एसी वेंट्स

ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल्स

कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

वायरलेस फोन चार्जर

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वॉइस असिस्टेंट

सभी पावर विंडो (ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन)

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

आगे फुटवेल लैंप

यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स

गियर शिफ्ट इंडिकेटर

फीचर्स में एकमात्र बड़ा अंतर क्रूज कंट्रोल का है। जहां वी वेरिएंट में स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल मिलता है, वहीं वी(ओ) वेरिएंट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है।

यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

सेफ्टी

सेफ्टी ही वह सेक्शन है जहां वी और वी(ओ) वेरिएंट के बीच सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो दोनों में कॉमन हैं:

6 एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी और ब्रेक असिस्ट

हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री पार्किंग कैमरा

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

वॉशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

अब बात करते हैं उस फीचर की जो सिर्फ वी(ओ) वेरिएंट में मिलता है। वी(ओ) वेरिएंट लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ आता है। यह टेक्नोलॉजी कार को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है। इसमें शामिल फीचर्स हैं:

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

लेन कीप असिस्ट

लेन डिपार्चर वॉर्निंग

हाई बीम असिस्ट

ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग

ये सेफ्टी अपग्रेड्स ग्लैंजा के केबिन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाते हैं और इसे सेगमेंट की अन्य आधुनिक हैचबैक के बराबर लाते हैं।

इंजन

नई ग्लैंजा में एक ही इंजन का विकल्प दिया गया है। यह नया जेड-सीरीज 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सिलेंडर 3 पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

यह इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है और इसका माइलेज भी काफी प्रभावशाली है। यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

इनसे है मुकाबला

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टोयोटा ग्लैंजा का सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई आई20 और टाटा अल्ट्रोज से है। इसके अलावा, कीमत के मोर्चे पर यह मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी गाड़ियों से है।

कारेदखो का क्या है कहना

तो, क्या आपको 50,000 रुपये ज्यादा खर्च करके वी(ओ) वेरिएंट लेना चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट अपने आप में एक कम्प्लीट पैकेज है। यह टॉप मॉडल वी(ओ) से नीचे का वेरिएंट होने के बावजूद लंबी फीचर लिस्ट, एक मॉडर्न केबिन और प्रीमियम एक्सटीरियर के साथ टॉप वेरिएंट जैसा महसूस होता है। इसमें वी(ओ) वाले सभी एक्सटीरियर और इंटीरियर एलिमेंट्स मौजूद हैं।

वी(ओ) वेरिएंट का एकमात्र बड़ा ​अपग्रेड लेवल-2 एडीएएस है। अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं और हाईवे पर ज्यादा सफर करते हैं, तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स आपके ड्राइविंग अनुभव को काफी आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं। इन फीचर्स के लिए 50,000 रुपये का प्रीमियम देना एक समझदारी भरा निवेश है, जो लंबे समय में आपकी सुविधा, सेफ्टी और ओनरशिप अनुभव को बेहतर करेगा।